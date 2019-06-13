Завтра Transfermarkt обновит ценники игроков РПЛ. У нас уже есть эти цифры

Можно сколько угодно включать скептика и даже найти несколько конкретных примеров, чтобы воскликнуть: «Вот видите!».

Но вряд ли многие будут спорить с тем, что аналитики из «Transfermarkt» в большинстве случаев очень точно оценивают трансферную стоимость футболистов.

Перед очередным обновлением ценников РПЛ «Чемпионат» первым получил новые данные. Делимся ими с вами.

Кто больше всех вырастет в цене?

Как мы и обещали чуть ранее, первое место в списке займёт Фёдор Чалов. Плюс шесть миллионов евро за полгода. Всё логично — молодость, лидерство в гонке бомбардиров, вызов в сборную.

Менее ожидаемым выглядит крупное повышение в цене Артёма Дзюбы. Плюс три миллиона евро стали оценкой его ассистентских способностей.

В отличие от РПЛ, Transfermarkt насчитал у него 12 ассистов, а не 10. Добавьте к этому восемь голов и интерес (пусть и пока пассивный) в АПЛ. Аналитики считают, что рост в цене возможен примерно до 32-33 лет, так что у Артёма все шансы стать ещё дороже.

Ожидаемо выросли Марио Фернандес и Азмун (по 4 млн евро), а также Классон. Правда, в случае со шведом не учтена травма, которую он получил, играя за сборную. Если там будут «кресты», ценник со временем снизится. Из других футболистов «Краснодара» в топе только Сафонов (+3,5).

Из неожиданного — появление в топ-10 Георгия Джикии. Несмотря на провальный сезон «Спартака», защитник вернулся на очень серьёзный уровень и подорожает до 8,5 млн евро.

Топ-10 подорожавших



, ЦСКА 16 млн евро (+6 млн)

, ЦСКА 30 млн евро (+4 млн)

, «Зенит» 17 млн евро (+4 млн)

Виктор Классон, «Краснодар» 18 млн евро (+4 млн)

Матвей Сафонов, «Краснодар» 6 млн евро (+3,5 млн)

Антон Миранчук, «Локомотив» 16 млн евро (+3,5 млн)

Артём Дзюба, «Зенит» 16 млн евро (+3 млн)

Себастьян Дриусси «Зенит» 16 млн евро (+2,5 млн)

Иван Обляков, ЦСКА 7,5 млн евро (+2,5 млн)

Георгий Джикия, «Спартак» 8,5 млн евро (+2,5 млн) Фёдор Чалов , ЦСКА 16 млн евро (+6 млн) Марио Фернандес , ЦСКА 30 млн евро (+4 млн) Сердар Азмун , «Зенит» 17 млн евро (+4 млн)Виктор Классон, «Краснодар» 18 млн евро (+4 млн)Матвей Сафонов, «Краснодар» 6 млн евро (+3,5 млн)Антон Миранчук, «Локомотив» 16 млн евро (+3,5 млн)Артём Дзюба, «Зенит» 16 млн евро (+3 млн)Себастьян Дриусси «Зенит» 16 млн евро (+2,5 млн)Иван Обляков, ЦСКА 7,5 млн евро (+2,5 млн)Георгий Джикия, «Спартак» 8,5 млн евро (+2,5 млн)

Кто больше всех упадёт?

Тут без сюрпризов — в тройке главных провалов Кокорин (-7,5 млн евро) и Мамаев (-4 млн евро). Не смотрите на то, что на первого цена упала сильнее — оба «обнулились» и теперь не рассматриваются порталом как футболисты с реальной трансферной стоимостью. Похожая ситуация была с Романом Ерёменко — отбудут наказание, тогда и могут вернуться в список.

Другой участник анти-топа — Алан Дзагоев (-5 млн евро). Договариваясь с ЦСКА о продлении, Алан получил серьёзную травму. В итоге и без того проблемные переговоры дошли до того, что «армейцы» предложили ему что-то в районе 10 тыс. евро за месяц. Неудивительно, что теперь он задумался о переезде в Мексику — в клуб Андре Пьера-Жиньяка.

В остальном без особых сюрпризов — Абель Эрнандес, Маркизио и несколько игроков «Спартака». Неожиданно разве что резкое падение в цене Игоря Акинфеева (-2 млн евро), но он как раз переступил порог 33-летия, после которого стоимость может идти только в одном направлении. Вниз.

Топ-10 подешевевших



Александр Кокорин, «Зенит» Без т/с (-7,5 млн)

Алан Дзагоев, ЦСКА 8 млн евро (-5 млн)

Павел Мамаев, «Краснодар» Без т/с (-4 млн)

Абель Эрнандес, без клуба, 4 млн евро (-2,5 млн)

Клаудио Маркизио, «Зенит» 3 млн евро (-2,5 млн)

Игорь Акинфеев, ЦСКА 10 млн евро (-2 млн)

Эмануэль Маммана, «Зенит» 10 млн евро (-2 млн)

Софьян Ханни, «Спартак» 6 млн евро (-2 млн)

Фернандо, «Спартак» 11,5 млн евро (-1,5 млн)

Фёдор Смолов, «Локомотив» 11 млн евро (-1,5 млн)

Что ещё интересного?

Во-первых, плюс 2 млн евро у Ракицкого. Для 29-летнего защитника без игр за сборную — очень крутой результат. В общей сложности, стоимость трёх новичков «Зенита» выросла аж на 8 млн евро.

Если говорить об общих тенденциях в топ-клубах, больше всего дешевеющих футболистов у «Локо» и «Спартака». Во многом из-за возрастных игроков (Фернандеш, Тарасов, Эдер — у «Локо», Глушаков, Ещенко, Комбаров — у «Спартака»). Наверняка с кем-то из них клубы скоро расстанутся.

А вот «Краснодар» и «Арсенал» наоборот прокачали большую часть своих игроков. У «быков» одни только воспитанники — Сафонов, Игнатьев и Сулейманов — монетизируются в 7,5 млн евро прибыли.

У Тулы цифры вообще космические. У Джорджевича +60% ТС, у Кадири +66%, Бакаева +75%, у Мирзова +108%!!! Представляете, каково им теперь смотреть на возвращение футболистов в свои клубы.

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Посмотреть список всех обновлений можно будет уже завтра на новой русскоязычной версии сайта. Там же вы сможете ворваться на форум и предложить свою версию стоимости футболистов РПЛ. Все цены объявят в 12 часов по московскому времени