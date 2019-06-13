Завтра Transfermarkt обновит ценники игроков РПЛ. У нас уже есть эти цифры

Можно сколько угодно включать скептика и даже найти несколько конкретных примеров, чтобы воскликнуть: «Вот видите!».
Но вряд ли многие будут спорить с тем, что аналитики из «Transfermarkt» в большинстве случаев очень точно оценивают трансферную стоимость футболистов.
Перед очередным обновлением ценников РПЛ «Чемпионат» первым получил новые данные. Делимся ими с вами.
Кто больше всех вырастет в цене?
Как мы и обещали чуть ранее, первое место в списке займёт Фёдор Чалов. Плюс шесть миллионов евро за полгода. Всё логично — молодость, лидерство в гонке бомбардиров, вызов в сборную.
Менее ожидаемым выглядит крупное повышение в цене Артёма Дзюбы. Плюс три миллиона евро стали оценкой его ассистентских способностей.
В отличие от РПЛ, Transfermarkt насчитал у него 12 ассистов, а не 10. Добавьте к этому восемь голов и интерес (пусть и пока пассивный) в АПЛ. Аналитики считают, что рост в цене возможен примерно до 32-33 лет, так что у Артёма все шансы стать ещё дороже.
Ожидаемо выросли Марио Фернандес и Азмун (по 4 млн евро), а также Классон. Правда, в случае со шведом не учтена травма, которую он получил, играя за сборную. Если там будут «кресты», ценник со временем снизится. Из других футболистов «Краснодара» в топе только Сафонов (+3,5).
Из неожиданного — появление в топ-10 Георгия Джикии. Несмотря на провальный сезон «Спартака», защитник вернулся на очень серьёзный уровень и подорожает до 8,5 млн евро.
Фёдор Чалов, ЦСКА 16 млн евро (+6 млн)
Марио Фернандес, ЦСКА 30 млн евро (+4 млн)
Сердар Азмун, «Зенит» 17 млн евро (+4 млн)
Виктор Классон, «Краснодар» 18 млн евро (+4 млн)
Матвей Сафонов, «Краснодар» 6 млн евро (+3,5 млн)
Антон Миранчук, «Локомотив» 16 млн евро (+3,5 млн)
Артём Дзюба, «Зенит» 16 млн евро (+3 млн)
Себастьян Дриусси «Зенит» 16 млн евро (+2,5 млн)
Иван Обляков, ЦСКА 7,5 млн евро (+2,5 млн)
Георгий Джикия, «Спартак» 8,5 млн евро (+2,5 млн)
Кто больше всех упадёт?
Тут без сюрпризов — в тройке главных провалов Кокорин (-7,5 млн евро) и Мамаев (-4 млн евро). Не смотрите на то, что на первого цена упала сильнее — оба «обнулились» и теперь не рассматриваются порталом как футболисты с реальной трансферной стоимостью. Похожая ситуация была с Романом Ерёменко — отбудут наказание, тогда и могут вернуться в список.
Другой участник анти-топа — Алан Дзагоев (-5 млн евро). Договариваясь с ЦСКА о продлении, Алан получил серьёзную травму. В итоге и без того проблемные переговоры дошли до того, что «армейцы» предложили ему что-то в районе 10 тыс. евро за месяц. Неудивительно, что теперь он задумался о переезде в Мексику — в клуб Андре Пьера-Жиньяка.
В остальном без особых сюрпризов — Абель Эрнандес, Маркизио и несколько игроков «Спартака». Неожиданно разве что резкое падение в цене Игоря Акинфеева (-2 млн евро), но он как раз переступил порог 33-летия, после которого стоимость может идти только в одном направлении. Вниз.
Александр Кокорин, «Зенит» Без т/с (-7,5 млн)
Алан Дзагоев, ЦСКА 8 млн евро (-5 млн)
Павел Мамаев, «Краснодар» Без т/с (-4 млн)
Абель Эрнандес, без клуба, 4 млн евро (-2,5 млн)
Клаудио Маркизио, «Зенит» 3 млн евро (-2,5 млн)
Игорь Акинфеев, ЦСКА 10 млн евро (-2 млн)
Эмануэль Маммана, «Зенит» 10 млн евро (-2 млн)
Софьян Ханни, «Спартак» 6 млн евро (-2 млн)
Фернандо, «Спартак» 11,5 млн евро (-1,5 млн)
Фёдор Смолов, «Локомотив» 11 млн евро (-1,5 млн)
Что ещё интересного?
Во-первых, плюс 2 млн евро у Ракицкого. Для 29-летнего защитника без игр за сборную — очень крутой результат. В общей сложности, стоимость трёх новичков «Зенита» выросла аж на 8 млн евро.
Если говорить об общих тенденциях в топ-клубах, больше всего дешевеющих футболистов у «Локо» и «Спартака». Во многом из-за возрастных игроков (Фернандеш, Тарасов, Эдер — у «Локо», Глушаков, Ещенко, Комбаров — у «Спартака»). Наверняка с кем-то из них клубы скоро расстанутся.
А вот «Краснодар» и «Арсенал» наоборот прокачали большую часть своих игроков. У «быков» одни только воспитанники — Сафонов, Игнатьев и Сулейманов — монетизируются в 7,5 млн евро прибыли.
У Тулы цифры вообще космические. У Джорджевича +60% ТС, у Кадири +66%, Бакаева +75%, у Мирзова +108%!!! Представляете, каково им теперь смотреть на возвращение футболистов в свои клубы.
***
Посмотреть список всех обновлений можно будет уже завтра на новой русскоязычной версии сайта. Там же вы сможете ворваться на форум и предложить свою версию стоимости футболистов РПЛ. Все цены объявят в 12 часов по московскому времени
- 13 июня 2019
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:47
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:12
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:10
-
17:07
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:27
-
16:16
-
16:10
-
16:08