5 лет великому голу ван Перси в ворота сборной Испании. Как это произошло?

Редко когда один гол, пусть даже очень красивый, угадывается и спустя долгое время. Если играть в ассоциации, то вам нужно будет сказать примерно «ван Перси, удар в па…» — и в этот момент вас уже перебьют правильным ответом. Робин ван Перси попал в ворота сборной Испании ровно пять лет назад, 13 июня 2014 года, на чемпионате мира в Бразилии. Чтобы объяснить, как этот гол стал возможным, нужно проследить за двумя главными действующими лицами — Дейли Блиндом, который сделал виртуозную передачу к линии штрафной, и самим ван Перси. Ну, ещё и за Луи ван Галом, конечно.

До матча. Ван Гал

Луи был уверен, что индивидуального мастерства его команде не хватает, чтобы играть всегда с позиции силы, а командных взаимодействий недостаточно, чтобы избежать неожиданных провалов. Его идея состояла в том, чтобы избежать повторения Евро-2008, когда голландцы легко убрали в группе Францию и Италию с общим счётом 7:1, а затем уступили сборной России. Нужно было найти прочную игровую модель и нанизать на неё игровые принципы ван Гала — так появилась 5-3-2, которая на следующие пять лет определит тактический тренд в мировом футболе. В Нидерландах ван Гала раскритиковали просто за то, что посмел отойти от 4-3-3, но тренера это мало волновало.



Наличие на поле одновременно Блинда и Уэсли Снейдера вносило ассиметрию в построение игры с мячом. Снейдер успешнее действовал с мячом в правом полуфланге, а в зоне левее центра разыгрывать мяч позволялось Блинду. Так родился один из игровых принципов: если Блинд свободно принимал мяч во второй трети поля, один из двух нападающих должен был дёргать своего защитника обозначением рывка. Арьен Роббен делал это восхитительно, ван Перси нужно было не проиграть вчистую борьбу, а дальше голландцы, по замыслу ван Гала обязаны были забирать подбор. Так в игру «оранье» был внесён необходимый баланс: они не были так уязвимы к контратакам соперников при 4-3-3, но при этом сами заставляли оппонентов задумываться о том, как действовать при потере мяча.

Фото: David Ramos/Getty Images

До матча. Блинд

Ван Гал всё равно держал в уме, что его команда будет достаточно много владеть мячом, потому от активности крайних защитников зависело многое. В контрольных матчах перед чемпионатом мира Блинд показывал то, на что рассчитывал тренер — он освобождался от опеки, чтобы делать средние и длинные передачи, помогал доводить мяч до Снейдера, поднимаясь выше линии мяча, и подключался в штрафную, если атака шла его флангом. Ещё одним требованием ЛВГ была работа на подборе в случае быстрых атак через другой фланг — то есть, если голландцы шли вперёд через правый край, и дело в атаке шло к подаче, то ориентиром для неё всегда был ван Перси — Блинду нужно было отскочить к линии штрафной. Так, в частности, был забит мяч в матче за третье место против Бразилии.



Но главное, что нужно было от Блинда — это умение найти правильное решение в начале атаки. И на позиции левого защитника, и на позиции левого центрального защитника Блинд должен был освободиться от прессинга, продвинуться с мячом и отдать передачу вперёд. Ван Гал уже после чемпионата мира отметил, что у защитника есть очень хорошее свойство — он не принимает решение сразу, а некоторое время думает, оценивая возможности. Такие передачи, как на ван Перси, были наигранными — лучшее доказательство тому появилось после перерыва, когда Блинд отдал такой же голевой пас уже на Арьена Роббена. Точки, с которых отдавались передачи, были в двух метрах друг от друга, точки приёма — в метре.

До матча. Ван Перси

Ван Гал исходил и из сильных сторон своего нападения, когда определял игровую модель и делал ставку на пару форвардов. Ван Перси и Роббен отлично дополняли друг друга, хотя оба не были прирождёнными нападающими. Роббен обычно действовал на фланге со смещениями к центру, но в игровой модели Луи на него возлагалась задача делать много (в том числе и ложных) рывков — и благодаря тренеру по физподготовке «оранье» Рене Вормхоудту он был готов к этому. Ван Перси же до определённого момента не был чистым нападающим ни в клубе, ни в сборной — всё изменилось после продажи «Арсеналом» Эммануэля Адебайора и слова Арсена Венгера, который сказал РВП, что клуб не будет покупать новых нападающих, а будет рассчитывать на него. Сам ван Перси до конца карьеры идентифицировал себя, как «девятку с половиной».



Вормхоудт помог и ему: ещё за неделю до матча с Испанией и Робина были проблемы с пахом, но физиотерапевтическая команда «оранье» поставила на ноги капитана. Кроме того, подход Вормхоудта заключается в том числе и в работе с центром тяжести — он уверен, что футболисты будут более ловкими, если смогут контролировать свой центр тяжести. Часть работы в первые три дня в Бразилии была посвящена этому.



Но физическое состояние и тактика были несущественными вопросами для ван Перси. Гораздо важнее была психология: у РВП было страстное желание доказать, что он может выстрелить на большом турнире. Евро-2008 закончился на России, чемпионат мира-2010 ван Перси провёл с одним голом и в черновой работе на команду, чемпионат Европы-2012 оказался неудачным. Давление перед Бразилией было велико, и это только мотивировало Робина — как и повязка капитана на руке. Он приехал сделать что-то важное.

Первый тайм

Это сейчас, по прошествии пяти лет, из памяти стёрлись некоторые детали, и кажется, что Испания была сметена голландцами. Но это не так. В первом тайме испанцы владели подавляющим преимуществом во владении мячом и справедливо повели в счёте. Временами их процент владения доходил до 75%, и «оранье» больше сражались сами с собой, чем с соперником — на них тоже сказывалась критика ван Гала, который выбрал 5-3-2. Более того, после матча уже сам ЛВГ признается: если бы не гол ван Перси прямо перед перерывом, он бы перешёл на 4-3-3.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Гол

Телевизионная картинка обрезала голевую атаку повтором предыдущего игрового эпизода — так появилось ещё больше неожиданной эффектности. За кадром Бруно Мартинс Инди (центральный защитник, это важно — Блинд уже достаточно высоко) ввёл мяч из-за боковой на Рона Влара и моментально вернулся на свою позицию. Испания восстановила свою структуру прессинга в 4-3-3, но против 5-3-2 у такой структуры был изъян — довести мяч до вингбеков было слишком легко, если один футболист застрянет. В полупозиции потерялся Давид Сильва, и мяч моментально пошёл в сторону Блинда. Роббен за тайм уже приучил испанцев к рывкам, потому его соперники решили держать персонально, и это создавало глубину офсайдной линии, которой голландцы могли пользоваться.

Ван Перси обнаружил, что перед ним есть пара метров офсайдной линии на разгон и сигнализировал Блинду. Тому нужно было сделать то, что он отрабатывал на тренировках: мягкую и достаточно быструю передачу к линии штрафной. Сорок метров полёта — куча времени для того, чтобы ван Перси оторвался от защитника.



Телевизионная картинка не поймает этого, но в момент передачи Блинда ван Перси бросит взгляд в сторону испанских ворот. Он увидит, что Икер Касильяс серьёзно вышел из ворот, поэтому решит при возможности бить первым касанием, чтобы не оставить шансов голкиперу. Мяч летел быстро, и голландский нападающий сосредоточился на нём — он уже понимал, что выиграл рывок и борьбу у Серхио Рамоса. К моменту снижения РВП уже понимал, что пробить в касание можно будет только одним образом — в падении головой.



И здесь работа Рене Вормхоудта оказалась нужной. Нападающий на большой скорости сумел скоординироваться, расставив руки в стороны, чуть развернуть корпус и сгруппироваться для прыжка так, чтобы ударить как можно сильнее.



Касильяс так и остался на половине пути к линии ворот. Он даже не прыгнул. Мяч оказался в сетке. Робин ван Перси побежал к Луи ван Галу, чтобы отблагодарить его за выбранную роль и повязку на руке.



Остальное — уже часть истории.

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