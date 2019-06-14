10 самых популярных роликов ЧМ-2018. Насладитесь ещё раз

Годовщина старта Кубка мира в России – отличный повод освежить в памяти самые яркие мгновения турнира. По такому случаю мы отобрали десяток видеосюжетов, снятых нашими корреспондентами и пользовавшихся наибольшей популярностью на «Чемпионате». Они помогут вам мысленно вернуться в то сказочное лето-2018. Приятного просмотра!
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