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ЧМ-2018: 10 лучших видео, болельщики, Акинфеев, Марио Фернандес

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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10 самых популярных роликов ЧМ-2018
«Чемпионат»
10 самых популярных роликов ЧМ-2018. Насладитесь ещё раз
Каждый из них собрал на «Чемпионате» более сотни тысяч просмотров.
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Годовщина старта Кубка мира в России – отличный повод освежить в памяти самые яркие мгновения турнира. По такому случаю мы отобрали десяток видеосюжетов, снятых нашими корреспондентами и пользовавшихся наибольшей популярностью на «Чемпионате». Они помогут вам мысленно вернуться в то сказочное лето-2018. Приятного просмотра!

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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