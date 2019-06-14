ЧМ дал России рекордную посещаемость стадионов. Но многие арены пустуют

Ровно год назад стартовал чемпионат мира, который прошел в 11 городах. Матчи проводились на 12 стадионах, из которых 7 построили специально под мировой турнир. Мы посмотрели, как заполнялись арены с лета 2018 года.

«Лужники»

За год на главной арене страны прошло всего три матча: ЦСКА проводил там игры Лиги чемпионов.

«Открытие Арена»

На домашнем стадионе «Спартака» за год прошло 20 матчей. Количество зрителей на матчах РПЛ сильно упало осенью и во время последних туров, но средний показатель посещаемости все равно не так уж плох — 26 362 человек за игру.

«Газпром Арена»

Один из самых хорошо заполняемых стадионов: в среднем на каждый матч «Зенита» ходило порядка 45 тысяч человек.

«Ростов Арена»

За год на стадионе прошло 18 матчей, всего стадион посетило 568 276 человек. По среднему % заполняемости «Ростов Арена» — лучшая из всех: 70,15%.

«Екатеринбург Арена»

Средний % заполняемости домашнего стадиона «Урала» — 45,9% на матч. Всего за год арену посетило 262 594 человека – с учетом уральских холодов, не самый плохой показатель.

«Самара Арена»

Трижды за сезон РПЛ «Крылья Советов» собрали на стадионе больше 30 тысяч болельщиков, плюс на финал Кубка России собралась почти полная арена. Средняя посещаемость – 20 030 человек на матч.

«Волгоград Арена»

Сложно представить, но на матч ФНЛ «Ротор» — «Луч» пришло больше 30 тысяч болельщиков. Всего на волгоградской арене за год побывало 355 768 человек – очень достойно, учитывая, что на стадионе проходили только игры ФНЛ.

«Казань Арена»

Ну а теперь – о грустном. Клуб, выступающий в РПЛ, в среднем собирал на стадионе чуть больше 9 тысяч человек. Статистика удручает: отличные показатели на первых трех домашних играх, а потом резкий спад. Доходило и до того, что на трибунах присутствовало чуть больше 3 тысяч болельщиков.

Стадион «Калининград»

Здесь статистику тоже спас матч сборной России: на матч со шведами пришло рекордные 31 698 человек. В остальном все довольно печально.

«Мордовия Арена»

Ситуация похожая с калининградским стадионом: на матчи ФНЛ ходят мало, на игру сборной арена заполнилась почти полностью.

Стадион «Нижний Новгород»

21 матч за год, один из них – сборной России. Но на матчи «Нижнего Новгорода» болельщики ходят куда активнее, чем на условную «Балтику», поэтому показатели в целом не самые плохие.

«Фишт»

Еще хуже дела обстоят у сочинской арены: от матча к матчу на трибунах собиралось от 1500 до 4000 человек. Статистику спас лишь матч сборной России с Турцией. Хочется верить, что с выходом «Сочи» в РПЛ ситуация станет чуть лучше.

А вот сводная статистика по всем стадионам ЧМ-2018.