Дорожные ямы и разбитая плитка. Что случилось с наследием ЧМ-2018 в Ростове

На подготовку к мундиалю там потратили более 100 млрд. Сейчас эта цифра кажется неоправданной.

С начала чемпионата мира-2018 прошло больше года. Для России мундиаль стал дорогой игрушкой, стоимость около 683 млрд рублей. Тем не менее, регионы получили невиданные деньги для развития собственной инфраструктуры и строительства стадионов. Удачно или не очень, но все города-участники воспользовались шансом и приняли турнир.



Однако, что стало с инфраструктурой, построенной и отремонтированной к ЧМ, спустя год после мундиаля? Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы отправились в Ростов-на-Дону – город, в котором потратили более 100 миллиардов рублей на подготовку к турниру (больше понадобилось только Москве и Санкт-Петербургу).

«Ростов-Арена»

Строительство стадиона на левом берегу Дона шло непросто и очень скандально. Протекала крыша объекта, рабочие бастовали из-за невыплат зарплаты и даже случилась гибель одного строителя – на беднягу упала огромная фасадная панель. Однако после открытия, в апреле 2018 года стадион стал настоящим домом для «Ростова». Местные болельщики полюбили арену и начали более массово ходить на матчи команды Валерия Карпина. В итоге «Ростов Арена» к концу сезона 2018/2019 заняла второе место по посещаемости после стадиона «Зенита».

Спустя год после открытия ростовская арена ничуть не изменилась. Стадион до сих пор находится в хорошем состоянии. Газон по-прежнему зеленый, помещения чистые, а wi-fi исправно работает. К территории вокруг арены тоже никаких вопросов. Она ухоженная и довольно опрятная.



Единственный серьезный минус главного спортивного объекта Ростова – гостевая лестница к стадиону. Плитка на ней трескается и отламывается. Так, что, если по ней пройтись – не избежать новых разрушений. Видно, что работники арены регулярно латают лестницу шпаклевкой, однако это не помогает. Путь для гостей «Ростова Арены» на стадион, к сожалению, выглядит убого.

Аэропорт «Платов»

Почти добрую половину выделенных средств к чемпионату мира в Ростовской области потратили на новый аэропорт «Платов» (около 47 млрд рублей). Неудивительно, что изначально объект удостаивался всяких похвал от экспертов за красоту и удобство, и даже первым среди всех российских аэропортов получил пять звезд в международном рейтинге Skytrax. Тем не менее, со времени две серьезные проблемы начинали все больше нервировать местных жителей: ужасная логистика (аэропорт находится в 29 километрах от северо-восточной части Ростова) и дороговизна обслуживания.

Ростовский аэропорт Платов Фото : РИА Новости

Первая из них уже решена. Сейчас в «Платов» регулярно ходят несколько микроавтобусов из двух районов города. Из центра Ростова до аэропорта можно добраться примерно за 60-70 минут.



К сожалению, вторая проблема актуальна до сих пор. Дело в том, что содержание аэропорта обходится приблизительно в 300 миллионов рублей в год. Чтобы окупить эти средства, в «Платове» завышают тарифы на обслуживание для авиакомпаний. От этого страдают не только авиаперевозчики, но и сами пассажиры. Так, перелет из Ростова в Самару сейчас стоит минимум 5 тысяч рублей (на 1,5 тысячи больше, чем из Москвы), а парковка в зоне посадки/высадки обойдется в 500 рублей в час. Недешево для провинции, не правда ли?

Дороги и улицы

Спустя год после ЧМ с отремонтированными дорогами в Ростове не все так однозначно. Трассы, находящиеся рядом с «Ростов-Ареной» — Южный подъезд и Левобережная – Чемордачка даже сейчас выглядят нормально, на них лишь слегка стерлась дорожная разметка.

Однако в центре города все намного хуже. Только взгляните на эту трещину в асфальте на проезжей части главной улицы Ростова – Большой Садовой.

Или вот, отличная иллюстрация качеству проделанной работы дорожников в переулке Семашко. Дыры, трещины и выбоины – полный набор для того, чтобы заставить практически любого водителя материться.

Сами улицы, отремонтированные к ЧМ, тоже в не лучшем состоянии. Переулок Университетский, на котором находится главный корпус крупнейшего ВУЗа на юге страны – ЮФУ, сейчас больше похож на помойку. Грязный тротуар, разрисованные замусоренные скамейки, испорченные мусорные баки – ничего из этого и близко не напоминает о прошлогоднем мундиале.

В переулке Семашко находится намного приятнее. Однако змейка, бегущая сквозь плитку, немного портит впечатление.

Ни без греха и Большая Садовая. Поврежденные мусорные баки и лавочки там тоже есть, как и очень странный канализационный люк. Наверняка во время чемпионата мира он выглядел немного иначе.

Ворошиловский мост

К чемпионату мира в Ростове расширили Ворошиловский мост, связывающий правый, берег Дона с левым. Старый мост реконструировали и дублировали, увеличив пропускную способность объекта вдвое. Обновленный путепровод открылся в сентябре 2017 года, а спустя девять месяцев предстал во всей красе к началу мундиаля – с современными лифтами и забиваками, расположенными на фонарных столбах.

Сейчас мост выглядит не столь празднично, и это нормально. Однако кое-что в нем сегодня удручает.



Во-первых, лифты, находящиеся с двух сторон объекта, стали своеобразными музейными экспонатами. Они не только не работают в заявленное время – с 10.00 до 20.00, но и не всегда функционируют в дни матчей «Ростова». Сейчас, перед ними моно только постоять и повспоминать, как круто и комфортно можно было добираться до стадиона год назад.

Во-вторых, дорожное покрытие Ворошиловского моста спустя год после начала мундиаля оставляет желать лучшего. Большие трещины на обоих въездах на путепровод стали неотъемлемой частью объекта. Не так фатально, но все же неприятно.

Парк «Левобережный»

Парк «Левобережный», как несложно догадаться, построили на левом берегу Дона, чтобы хоть как-то освоить пустое пространство рядом с «Ростов Ареной». Во время мундиаля там можно было встретить тысячи горожан и гостей города. Однако о такой посещаемости парка сейчас приходится только мечтать. Увидеть толпы людей в «Левобережном» теперь можно лишь во время всероссийских праздников или в дни матчей «Ростова».

Такая низкая популярность парка объяснятся очень просто. Сейчас там абсолютно нечего делать. «Левобережный» представляет собой большое пространство, обложенное плиткой и обставленное скамейками. Детская и пару волейбольных площадок, бесполезные уличные тренажеры, а также ларьки с шашлыками и шаурмой – вот и все развлечения, которые парк может предложить. Неудивительно, что большинство посетителей сейчас предпочитает просто отдыхать на пляже у входа в «Левобережный».

Если не обращать внимание на неработающие фонтанчики для питья, можно сказать, что за парком следят как следует. Иногда даже чересчур. Иначе как объяснить то, что после ЧМ его неожиданно огородили бессмысленным забором, который мешает пройти на стадион.

Стадион «Локомотив»

До реконструкции стадион «Локомотив» представлял собой унылое лысое поле с бетонными трибунами. Выделенные к ЧМ деньги смогли его оживить. На стадионе вырастили хороший газон, построили беговые дорожки, и, в общем облагородили территорию объекта.

Несмотря на то, что во время мундиаля «Локомотив» так и не пригодился, звёздный час стадиона все-таки настал. В сентябре 2018 года там тренировалась сборная России перед матчем с Чехией.

Спустя год после чемпионата мира стадион по-прежнему прекрасно выглядит. За ним ухаживают, а его газон регулярно поливают и стригут. Сейчас на «Локомотиве» тренируются футболисты «Чайки» и дети из местной спортивной школы олимпийского резерва.

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Небольшой итог. Благодаря чемпионату мира Ростов-на-Дону несомненно стал лучше. Едва ли в ближайшее время город смог бы поменять стадион местному клубу, обзавестись современным аэропортом и столько всего отремонтировать, если бы не мундиаль.



Восторг от постпраздничных преображений Ростова портит только одна мысль. Когда видишь оставшееся наследие после чемпионата мира, гуляя по городу, все-таки понимаешь, что оно вряд ли стоит 100 миллиардов и более рублей.



А потом читаешь в региональных СМИ заметки про задержание замгубернатора области, замешанного в махинациях с песком во время строительства «Ростов Арены»…