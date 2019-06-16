Американка Морган забила пять мячей в матче чемпионата мира

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная США обыграла Таиланд со счётом 13:0. Нападающая «Лиона» и сборной США Алекс Морган стала автором пента-трика. Таким образом, 29-летняя футболистка повторила рекорд олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира Мишель Экерс, которая также забила пять мячей в одном из матчей мундиаля 1991 года, проходившего в Китае.

Помимо успехов в футболе (Морган успела выиграть Олимпиаду и чемпионат мира) девушка известна как детский писатель. Она написала серию книг «The Kicks», повествующих о приключениях четырёх девочек-футболисток. Первая книга этой серии стартовала на седьмом месте в списке бестселлеров The New York Times в категории детской литературы.



Правда, рассчитывать на взаимность поклонникам Алекс не приходится: в 2013 году она была помолвлена с футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско, за которого спустя год вышла замуж. Однако семейная жизнь не мешает Морган появляться на обложках крупнейших спортивных журналов и в эфире телепрограмм.