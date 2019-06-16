Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Американка забила пять мячей в матче чемпионата мира

Американка Морган забила пять мячей
София Михайлова
Американка Морган забила пять мячей в матче чемпионата мира
А ещё у неё три голевые передачи и сногсшибательная внешность.
Футбол 0

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная США обыграла Таиланд со счётом 13:0. Нападающая «Лиона» и сборной США Алекс Морган стала автором пента-трика. Таким образом, 29-летняя футболистка повторила рекорд олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира Мишель Экерс, которая также забила пять мячей в одном из матчей мундиаля 1991 года, проходившего в Китае.

Помимо успехов в футболе (Морган успела выиграть Олимпиаду и чемпионат мира) девушка известна как детский писатель. Она написала серию книг «The Kicks», повествующих о приключениях четырёх девочек-футболисток. Первая книга этой серии стартовала на седьмом месте в списке бестселлеров The New York Times в категории детской литературы.

Правда, рассчитывать на взаимность поклонникам Алекс не приходится: в 2013 году она была помолвлена с футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско, за которого спустя год вышла замуж. Однако семейная жизнь не мешает Морган появляться на обложках крупнейших спортивных журналов и в эфире телепрограмм.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/alexmorgan13

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент