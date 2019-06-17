Россия – не Москва и Петербург. Сборная всегда должна играть в регионах

Последние матчи с Сан-Марино и Кипром сборная России сыграла на стадионах в Саранске и Нижнем Новгороде. Получилось ярко и чётко. Почти как на чемпионате мира. Города шумели и пели, полиция не мешала, команда выигрывала при заполненных трибунах, а журналисты хором благодарили РФС за решение отправить национальную команду в регионы.

Однако благолепие не означало, что вопросы к футбольным властям закончились. Нет, они остаются, их много. Например, сколько ещё Россия будет играть главные матчи в Петербурге и Москве?

Или, может, всё-таки стоило выбрать для встреч с Бельгией и Шотландией другие города?

Вместо сборной Панамы тут теперь рубятся дети. Как ЧМ работает на Саранск Кирилл Панченко провёл детский турнир.

Тема спорная. С одной стороны –да, сборная вроде бы должна появляться на лучших стадионах страны. Та же Англия вообще не уезжает с «Уэмбли», а Франция – со «Стад де Франс». Но до Парижа и Лондона можно доехать из любой точки страны хоть на скоростной электричке, хоть на машине, хоть, при огромном желании, на велосипеде. А у нас один лишь перелёт из Владивостока в Москву – это 2-3 пенсии или средняя месячная зарплата.

Так что половина России от футбола просто отрезана.

В ответ на претензии легко складываются доводы, что на Востоке и в Сибири нет ни современных арен, ни подходящих для топ-уровня тренировочных баз.Только вряд ли это достойное оправдание перед жителями регионов, на сырье которых сегодня двигается российский футбол. И ладно бы только футбол.

Но если рассуждения об играх за Уралом действительно находятся в плоскости пока несбыточных мечтаний, то не совсем понятно, почему в этом отборочном цикле сборная игнорирует благополучные Волгоград, Екатеринбург, Самару, Краснодар или Казань? Разве болельщики из этих регионов – другие, неправильные, не заслуживающие внимания? Нет, они тоже живут в России и достойны праздника.

Хотя и «праздник» не совсем подходящее слово. Ведь польза от матчей сборной в регионах не ограничивается внутряками: набором удовольствий для местных болельщиков или фактором ревизора, наводящего порядок на улицах и в головах региональных чиновников. Приезд сборной имеет куда более важное значение — он способствует пониманию того, как на самом деле живут люди в нашей стране. Ещё раз: не в Кремле, не в пределах колец, не в театрах и модных концертных залах, не на митингах продвинутой интеллигенции, не в телеке, а именно в России.

Внутри этой формулы футбольная сборная становится механизмом, тянущим за собой огромную группу передатчиков материальных и духовных знаний. И вызванное ею сгущение туристов, звёзд эстрады, политиков и журналистов способно вызывать культурный обмен, вскрывать общественные проблемы и при удачном стечении обстоятельств положительно влиять на жизнь как отдельных личностей, так и целых регионов.

Изучение пользы от приезда сборной мы начнём с Нижнего Новгорода, где Россия играла с Кипром. Остановимся на самых простых туристических заметках – положительных и критических.

Туризм. Похвала

1. Всей России рассказывают, как похорошела Москва при Собянине, а Петербург при Беглове. Но подавляющее большинство из нас и не представляет, насколько прекрасен Нижний Новгород летом.

2. Редкий случай, когда центр не испоганила ни советская, ни ранняя демократическая эпоха. Здесь нет ни отвратительных рекламных вывесок, ни серых торговых центров, ни пошло стилизованных под старину новостроек. И если в городе может быть скрыта русская душа, то отыскать её можно именно в Нижнем: на высоких берегах, на центральных улицах, в домах и дворах.

3. Красный Кремль здесь хоть и меньше Московского, но по расположению напоминает папский дворец французского Авиньона. Стены стоят на высоченном холме, откуда открывается вид на слияние Оки с Волгой и на противоположный, не тронутый строительством, зелёный берег. XVI век рядом с нами.

4. В 30 метрах от Кремля – памятник Минину и Пожарскому, смотровая и не испорченная реставрацией Чкаловская лестница с 560 ступеньками. «Сториз» в «Инстаграм» отсюда снимали все «сборники», выходившие на прогулку.

5. По верхней части города вдоль набережной можно идти ещё очень и очень долго, но рядом с вами будет всё та же приятная, не напрягающая архитектура. И если арендовать жильё в этих местах, то вы увидите и вычурные парадные, и высокие потолки, и вид на Волгу.

6. По разнообразию баров и ресторанов Нижний Новгород вряд ли сильно уступает Москве или Питеру.Те же шведы и англичане были в шоке, что в России можно пить и есть всю ночь. После ЧМ ситуация не изменилась. Разве что людей стало поменьше.

7. В прошлом году мы так сосредоточились на разрушении стереотипов о России перед иностранными болельщиками, что забыли о себе. Нам самим нужно принять, что Нижний Новгород — не лютая провинция, а сохранивший историю, натуральный и привлекательный город.



Вообще сложно найти объяснения, как можно целенаправленно ездить в какой-нибудь серый Милан, но не знать о поразительной красоте закатов собственного Нижнего Новгорода.

8. Вернёмся к стереотипам. Лично меня зацепила расовая история. Нижний Новгород всегда считался нетерпимым городом. Несколько лет назад я лично стал свидетелем, как перед матчем РПЛ фанаты бросали темнокожих студентов с прогибом об асфальт. Это происходило в самом центре Большой Покровской улицы. Но ровно на этом же месте сегодня стоит магазин, где весь день перед матчем без проблем отработали два африканца из местного вуза. Парень попросил его не фотографировать, но вы уж поверьте — всё так и было.

9. Шансов, что вам не понравится летний Нижний Новгород, нет. И об этом, благодаря сборной, в течение двух дней на своих площадках рассказывали журналисты, популярные болельщики и сами футболисты. Но, наверное, те же официальные соцсети сборной России должны уделять больше внимания рекламе Нижнего, Саранска и других городов.

10. Даже благодаря банальному усилению туристического потока в городе могут образоваться новые экономические или культурные связи. Нижний Новгород имеет потенциал, чтобы забивать отели и параллельно выводить сервис на новый уровень. Лично меня, например, угнетала сувенирка. В Кремле ради хохмы я даже купил за 750 рублей пустой и бесполезный деревянный пистолет, на котором не был нарисован даже герб города.

Но об этом в следующей, критической части.

Туризм. Критика

Как написал мне один из самых саркастичных сотрудников сборной: «Нижний Новгород – не поганый. Это факт». Но город и не идеален.

1. Страдания начинаются уже при выходе из вокзала, откуда открывается вид на грязные, обшарпанные здания. Неужели их нельзя побелить и скрасить первое впечатление?

2. Поражает и расчерченная стоянка такси прямо на привокзальной площади. Им мало придорожной парковки? Или что, за возможность давить людей водителям доплачивают?

3. Во время ЧМ на месте стоянки такси находился столб информации с указаниями, где стадион, где центр, где метро. Сейчас его нет, зато повсюду развешена и расставлена уродская наружная реклама.

4. Таксисты паркуются на тротуарах, под знаками, на улицах идёт хаотичная торговля. В общем, территория у вокзала – позор Нижнего Новгорода.

5. К таксистам, кстати, ничего, кроме сострадания, не испытываешь. За 2 километра и 10 минут пути от центра до стадиона у меня взяли 50 рублей. По официальным данным, средняя зарплата в Нижнем Новгороде сегодня – 40 тыс., но в беседах жители то и дело называют меньшие суммы. Медсестры – 12, участковые – 20. Редко кто называет цифру больше 25 тыс.



Рабочих мест мало, зарплаты нищенские, молодёжь, забывая о красотах города-миллионера, бежит в Москву. Да и старики живут ничуть не лучше, чем год назад, когда во время ЧМ я гулял по Нижегородской улице и спрашивал их о пенсионной реформе.

6. За прекраснейшую Нижегородскую улицу по-прежнему страшно. Старейшие и представляющие культурную ценность деревянные дома не восстанавливают. Напротив, они горят, а жильцов выселяют. Есть подозрение, что скоро на историческом месте появятся новые жилые кварталы.

7. Не совсем понятно, зачем Волгу и Оку несколько лет держали скрытой за синим забором, если после реконструкции на набережной у Морского порта практически нечего делать. На залитом бетоном пространстве нет ни кафешек, ни пляжа, ни игровых зон. За три дня прогулок лично я так и не понял, чем там заниматься – разве что есть мороженое и фотографировать закат.

8. Но закаты лучше наблюдать со смотровой набережной Федоровского. Впрочем, и здесь не будет ни ресторанов, ни зон защиты от дождя и солнца. А ещё какие-то странные люди застроили чуть ли не лучшее место города панельками и многоэтажками. Но с этим уже ничего не сделаешь.

9. Сверху вид на стадион действительно незабываемый, но вблизи всё намного хуже. Вокруг нет ни парка, ни зелени, а выход к реке абсолютно не функционален. К чемпионату мира всё делалось наскоро, и эта территория требует перестройки.

10. Не пользуется большой популярностью и местная команда. Средняя посещаемость матчей ФНЛ – 14 тыс. зрителей из 45 тыс. Впрочем, если ФК «Нижний Новгород» попадёт в РПЛ, то люди на футбол обязательно пойдут. И не сомневаюсь, что когда клуб с маленьким бюджетом сумеет победить «Спартак», ЦСКА или «Зенит» при переполненных трибунах, то в городе найдутся инвесторы, желающие быть причастными к победам. Нижний Новгород точно не безнадежён, и расширение РПЛ делается именно для таких мест.

Работу с наследием чемпионата мира в Нижнем Новгороде можно подвергнуть критике, но в чём-то она достойна похвалы.

Наследие ЧМ

1. Например, за базу, где во время ЧМ жила и тренировалась сборная Уругвая. Ехать до неё примерно 15 минут – по возведённому специально к ЧМ мосту через Волгу и в Бор. Сооружение спасло людей от мучительных пробок и очередей на канатную дорогу.

2. Ревизию базы мы провели хитро. За день до игры с Кипром РФС и администрация Нижнего Новгорода организовали в Бору товарищеский матч. Позвали на него и спортивных журналистов.

3. Было классно. Во-первых, чудом обыграли команду РФС, а во-вторых, потому что газон в Бору по-прежнему в идеальном состоянии. Оба поля вряд ли хуже, чем на базе сборной в Новогорске. В-третьих, приятно, что комплекс не пустует: здесь постоянно кто-то живёт и тренируется. ФК «Нижний Новгород» готовится в Бору почти на постоянной основе.

4. База всегда работает. Здесь также занимаются профессиональные спортсмены и нижегородская молодёжь. Доступ на поля, в тренажёрные залы и СПА-центр открыт также и для местных жителей. В планах у администрации – организация летних тренировочных сборов для футбольных клубов.

5. Не стёрта память и о сборной Уругвая. Здесь есть мини-музей с дарами от федерации, а уж письмо от делегации вообще висит на самом видном месте ресепшена. Никто не собирается и снимать картины с видами на Монтевидео. О Кавани, Суаресе, Табаресе, их посиделках с гитарами, праздниках с матэ и попытках говорить на русском здесь вряд ли скоро забудут.

6. Отлично работает идея с табличками, указывающими, кто в каком номере жил. За комнату Суареса и Година между детьми и взрослыми обычно идёт настоящее сражение. Сейчас люкс занимает главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.

7. Кстати, Черышев-старший рассказал, что у его сына Дениса всё хорошо. Повезло, связки остались целы, костыли отброшены – скоро он будет играть. И нет никаких сомнений, что арендованный «Валенсией» футболист обязательно поспособствует развитию футбола в своём городе.

Фото: «Чемпионат»

8. База в Бору проверку выдержала. Наследие в порядке. А о помощи и развитии с РФС теперь будет намного легче договориться.

Фото: «Чемпионат»

Но есть в Бору и другие люди, не тронутые чемпионатом мира. Их десятки тысяч. Они вряд ли арендуют СПА-центр и не поиграют на идеальных газонах уругвайской базы. Ещё недавно им было достаточно и своих полей, где местные команды играли в союзных лигах и Кубке России. Сейчас ситуация изменилась. И без визита сборной о ней вряд ли кто-то бы рассказал.

Жизнь других

1. Высота канатной дороги в Бор – 80 метров. Отсюда видно весь город: слияние Оки и Волги, Кремль, стадион.

2. Нормальный турист обычно в этих краях не задерживается. Видит этот дом с выцветшей рекламой ЧМ – и поворачивает назад.

3. Но мы идём дальше и попадаем в другую Россию. На главной площади здесь всё ещё стоит памятник Ленину.

4. За спиной вождя – распродажа конфиската. Сегодня в Бору коммунизм.

5. О празднике весь день вещает шарманка, которую стоило бы уничтожить. Но народ не решается. Раз играет – значит так нужно.

6. Народ берёт носки по 20, лифчики по 50 и майки за 200. Вам смешно? А, например, водителям машин скорой помощи с зарплатой в 10 тыс. руб — особо не до шуток. Им нужно одевать семью.

7. Взял футболку и я, позже получив массу заказов от московских модников.

8. К вопросу о силе и правде. Рядом с ярмаркой стоит мемориал жертвам Чернобыльской катастрофы. Конечно, я приставал к разным прохожим с вопросом, смотрели ли они сериал HBO.



— Что?.. Какой сериал?..

9. Зато в 10 метрах от памятника жертвам Чернобыля можно присесть на атомную бомбу и, наверное, помечтать, в какую сторону на ней улететь.

Фото: «Чемпионат»

10. Но главный памятник Бора – мемориал героям Великой отечественной войны. Со стороны он величественен.

Фото: «Чемпионат»

11. Но вблизи заметно, что у одного из солдат деревянная ладонь. Говорят, несколько лет назад часть руки отпилили и сдали в металлолом. Пришлось ставить протез.

Фото: «Чемпионат»

12. До стадиона «Водник» от канатной дороги – 5 минут пешком. Когда-то здесь был мощный спортивный комплекс, а местный клуб играл в Кубке России с тольяттинской «Ладой».

Фото: «Чемпионат»

13. От былой красоты осталась лишь вывеска. Современность же добавила надписи на стенах – о панках, Вике и помидоре. Гадости когда-то пытались замазать, но краска оказалась прозрачной.

Фото: «Чемпионат»

14. Исчез и сам стадион. Трибуны обрушились, а посреди поля появилась хоккейная коробка.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

15. Одни большие ворота оказались передвинуты к угловому флажку. Других давно нет. Объясняется казус знакомыми словами: «Алкаши сдали в металлолом».

16. Несмотря на разруху, здесь всё равно играет Месси.

Фото: «Чемпионат»

17. На вопрос, что случилось со стадионом и почему здесь нет хотя бы пары маленьких ворот, дети по-взрослому отвечают: «Это — Россия».

18. Рядом с Месси тренируется и юный Роналду.

19. Лео и Криш могли бы готовиться к занятиям вместе – в башне раньше была раздевалка.

20. Но сейчас там проводится квест на выживание: ты либо провалишься вниз, либо напорешься на шприц.

21. Вообще-то, в Бору любят спорт: играют в футбол с хоккеем и бегают кроссы даже по такому «Воднику».

Фото: «Чемпионат»

22. Есть на этой земле и свои энтузиасты. Один из мечтателей – Илья Паршук. В детстве парня пригласили в Академию Коноплёва, затем в юношескую сборную, но его многообещающая карьера закончилась после медобследования. Спустя несколько лет Илья создал частную футбольную школу и тренирует маленьких ребят. Один из них – как раз маленький Роналду.



Сразу скажу, что ни о какой встрече с Ильёй я не договаривался и о его существовании не знал. Как и он о моём.



— Даже в такой обстановке, — Илья показывает на поле, — добиваемся результатов. Дети приходят ко мне года в три. Недавно шестилетней командой обыграли «Зенит», нас даже позвали на турнир в Испанию. Если администрация поможет – полетим. Нет – останутся дети без мечты.



На Бор тренер вообще не очень рассчитывает.



— У нас на всех один клуб остался — «Спартак». Но расти здесь детишкам нереально: нет ни денег, ни условий, ни знаний. Я своих ребят в «Чертаново» или в «Краснодар» буду на просмотр возить.

Тренировки у Ильи платные.



— 300 рублей в час для человека. Но я в аренду вкладываю, в инвентарь, чтобы он современным был. Родители постоянно звонят – люди в футболе заинтересованы и какие-то деньги готовы платить, лишь бы с их детьми хорошо работали. Моя мечта — создать в Бору академию футбола, чтобы тренироваться ко мне ездили со всей области и мы участвовали в лучших соревнованиях.



— И как этого добиться на «Воднике»?

— Слава богу, хоть этот клочок есть. Ещё хорошо, что директор стадиона «Спартак» следит за полем, позволяет тренироваться летом за минимальную сумму. Но если бы мне дали место на «Воднике», я бы залез в большой кредит и построил здесь манеж, чтобы ребята в Бору круглый год могли тренироваться. Рискованно вроде, но я бы всё в это вложил. Пока сам не сделаешь, ничего хорошего не будет.



Из Академии Коноплёва Илья знал Кутепова и Зобнина. Но попросить билеты на сборную постеснялся.



— Да кто я им? – махнул он. Никто из его ребят на матч не пошёл. Но попади мы в Бор хотя бы на день раньше, вопрос удалось бы решить.

Фото: «Чемпионат»

23. От «Водника» мы двигаемся к «Спартаку». Хорошо и познавательно в Бору. Вот — остановка с названием «Крупская».

Фото: «Чемпионат»

24. Рядом — кинотеатр «Октябрь». Фильмы здесь уже не показывают, зато советская мозаика как новая.

Фото: «Чемпионат»

25. Неподалёку и одна из главных достопримечательностей Бора – пруд, на реконструкцию которого потратили больше 10 млн. Издалека водоём выглядит красиво, а вблизи– как прорвавшая канализация с нечистотами.

26. А вот «Спартаком» можно гордиться. Здесь и яркие вывески, и свежие, рисованные таблицы, и доска почёта, и подготовленные теннисные корты, и каток, и легкоатлетические снаряды, и хоть старое, но сохранённое искусственное поле. Видно, что здесь любят свою работу и относятся к комплексу с уважением.

27. Хорошо, что и детей с этого поля не выгоняют.

28. За «Спартак» в Бору вроде бы и хочется порадоваться, но покоя не дают воспоминания о французском Маконе. Как-то мы заехали в маленький городок между Лионом и Парижем, где вырос Антуан Гризманн, и выяснили, что на 40 тыс. там 16 больших, натуральных футбольных полей.

29. Совсем недавно я бывал и в голландском Домбурге на матче низшей, 9-й лиги. В деревне живет 3 тыс. человек, которые могут играть на одном из четырёх натуральных полей.

30. Население Бора – 80 тыс. Но, кроме отличного «Спартака», здесь кругом только «водники». И хотя бы с этим притоном срочно нужно что-то делать, сначала вернув ворота на место, а затем и приведя стадион в божеский вид. Мы постараемся проследить за этой историей.

Проведя в Бору целый день, ты возвращаешься к отелю сборной в Нижнем Новгороде и видишь детей. Они пришли сюда в 9 утра и не расходились до самого выезда команды на матч с Кипром. 10 часов мальчики и девочки стояли на улице, заглядывали в окна и пытаясь обмануть охранника, чтобы добраться до игроков. Способы прорваться в отель были самыми изощрёнными.



— Давайте вы скажете, что мы ваши сыновья, — попросили два паренька лет восьми.



Я посмотрел на них и подумал: может, пора?

Нижний Новгород. Дети и взрослые

1. Нижегородские дети эту сборную обожают.



— Мой любимый игрок – Головин, — говорит совсем юный фанат.

— Почему? – спрашиваю.

— У него… — сбивается он. — У него нога сильная.

Ну прелесть же.

2. Им наплевать на лимит, календарь и расширение РПЛ. Они уверены, что Россия скоро станет чемпионом мира. Даже Фурсенко не был так категоричен.



— В финале Германию порвём, — говорят дети.

3. Вы, наверное, не раз читали в интервью с большими игроками, как в детском возрасте на них влияли встречи с кумирами. Одно фото, один подписанный плакат или даже одно слово могут стать для ребёнка поворотным моментом. Сборная в твоём городе – это ощущение сопричастности и понимание, что стать футболистом реально.

4. Вернёмся к празднику, с которого мы начинали. Дети его получили.

5. И взрослые тоже. Тихонов, Хлестов, Сычёв, Смертин и Пименов два дня путешествовали по стадионам и торговым центрам, раздавая автографы.

6. Благодаря сборной Нижний многое вспомнил. Полиция и стюарды – как нужно вести себя с публикой. Чиновники – как готовить город. Болельщики, что футбол – это не просто игра, а отличный способ провести время.

7. Да и для самой команды поддержка неизбалованных регионов – чистое удовольствие.

Весь вечер в Нижнем Новгороде я так и проходил в футболке с вопросом: «В чём сила, брат»?



И мне казалось, что она не в московской плитке. И не в петербургском шике. Приятно наблюдать, как хорошеют эти два города, но что же в это время происходит с Россией и её народом?

Да и вообще, знаем и понимаем ли мы друг друга?



Посмотрите, региональная пресса умирает. Общественные издания превращаются в канцелярские листки при администрации. О спорте так и вовсе стыдно говорить, если даже в огромных Краснодарском крае и Ростовской области нет ни одного достойного СМИ.



Мы теряем связь и потому, что экономическая обстановка не даёт возможности московским редакциям просто так отправлять человека в условный Новосибирск – разобраться, что же там нахимичили с банкротством местного клуба.



Рассказать о том же Саранске и Нижнем мы можем лишь в том случае, если туда едет сборная России. Да и то делаем это плохо, учитывая, что никто не шагнул за пределы веселья и не заинтересовался скользким путем мордовских ходоков. Можно сказать, что десятки журналистов на игре с Сан-Марино провалили свою миссию.



Не стоит зацикливаться и на информационном обмене. Главный тренер сборной после окончания двухматчевого цикла вполне может найти час времени и провести небольшой семинар с всеми, кто считает себя его коллегами. Разве Илья Паршук не заслужил шанса задать Черчесову вопрос? Другой такой возможности у него не будет.

Нет секрет, что на сборную трудятся лучшие специалисты в своих областях. Да, Эдуард Безуглов и так не вылезает с семинаров, но было бы классно, если бы в тех же Саранске и Минске он прочитал пару лекций и распространил брошюры от РФС по местным клиникам. Как проверять сердце, нужно ли резать людей с небольшими повреждениями мениска, важно ли закатывать с ног до головы в гипс с обычным переломом пальца. Это очень серьёзная тема, потому что на всю страну у нас полторы кафедры спортивной медицины.



Нет сомнений, что сборная России по футболу в нынешнем своём состоянии способна приносить огромную пользу регионам, и поэтому РФС стоит забыть о матчах в Москве и Санкт-Петербурге. Им и так хватит развлечений: концертов лучших музыкальных групп, Лиги чемпионов и Европы, хоккея, тенниса, регби, волейбола.



И не нужно врать себе, убеждая, что все страны мира играют в своих столицах. Ведь есть только одно государство, сравнимое с Россией по амбициям и, если добавить к нему Канаду, территории. Это Америка. И за последние 16 матчей (дальше мне было просто лень искать) сборная США, например, ни разу не сыграла в Нью-Йорке, а наряду с Вашингтоном она побывала в Хьюстоне, Цинциннати, Финиксе, Сан Хосе, Орландо, Миннесоте, Кливленде, Сан-Франциско, Нью-Джерси, Филадельфии, Тампе, Нэшвилле и Денвере.



Тот факт, что в каждом из этих штатов есть и стадионы, и отели, и базы, и инфраструктура, и независимая пресса, – это, наверное, и есть показатель силы государства. И нет ничего плохого, если мы будем заботиться и уважать людей из всех частей нашей сложносоставной и большой страны.