5 футболистов из Италии, за которых летом будут бороться топ-клубы

Стоимость на Tramsfermarkt – 60 млн евро

Настырный крайний форвард бьёт по воротам с частотой молодого Криштиану Роналду, падает от самого лёгкого дуновения ветерка, смело идёт в дриблинг на двух-трёх соперников и иногда удивляет тонкими передачами вразрез. Правда, жуткий сезон «Фиорентины» наложил отпечаток на его статистику: всего 10 голов и передач в сезоне. Мало, но всё-таки речь о команде, которая в 14 последних матчах в Серии А не выиграла вообще ни разу, а за целый второй круг одержала всего две победы и закономерно рухнула на 16-е место. В такой команде трудновато блистать, но Кьеза очень выделялся.

С начала лета в охоте на Федерико Кьезу участвуют «Интер» и «Ювентус». Проблема одна: оба клуба не горят желанием отдавать 70 млн евро, потому что это всё-таки явный перебор. «Интер» предлагает включить в сделку игроков молодёжки, «Ювентус» ищет альтернативные варианты. Новый владелец «Фиорентины» уже пообещал болельщикам, что сохранит Кьезу. Но этот же владелец оставил тренером Винченцо Монтеллу, несмотря на чудовищный финиш, так что с амбициями команды на следующий сезон всё ясно. Кьезу это вряд ли устроит.

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Стоимость на Tramsfermarkt – 65 млн евро

Президент «Лацио» Клаудио Лотито бескомпромиссен: «Милинкович-Савич? Могу сказать одно, он не продаётся. Но также могу сказать, что если мы получим действительно хорошее предложение, то обсудим его вместе с игроком». Последовательность? Забудьте, это Лотито.

Интерес к сербу есть у нескольких больших клубов, вот только для двух из них он не является основным кандидатом на позицию. «Реал» и «Ювентус» хотят подписать Поля Погба, а запасным вариантом для обоих топов стал как раз Сергей. Ещё один большой клуб, который просматривал Сергея по ходу сезона – «Манчестер Юнайтед». Связь очевидна.

Он стал сенсацией прошлого сезона, а в этом несколько сбавил ход, как в целом весь «Лацио». Но центральный полузащитник по-прежнему сочетает физическую мощь и отличную игру в воздухе с отличным дриблингом и качественным пасом. А ещё серб не теряется в больших матчах. Именно его гол принёс «Лацио» Кубок Италии, причём Милинкович-Савич вышел на замену уже под конец матча. Он умеет всё, очень активен – действительно можно понять, почему скауты оценивают его как альтернативу Полю Погба. Главное – не засидеться в «Лацио».

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Стоимость на Tramsfermarkt – 40 млн евро

Трудно было представить, что здоровенный, немного неуклюжий и никогда не отличавшийся игровым интеллектом Дуван Сапата заиграет у тренера Джан Пьеро Гасперини, который ставит сложный футбол. Но скауты «Аталанты» что-то знали: за колумбийца заплатили 14 млн евро, огромные деньги для маленького клуба из Бергамо. И не пожалели. Сапата наколотил 23 гола в Серии А, отдал семь голевых передач и отлично вписался в игру: прессингует, ищет зоны, помогает в обороне. Зимой его хотел купить «Интер», а сейчас — дортмундская «Боруссия», также есть интерес «Наполи», но «Аталанта» очень хочет сохранить игрока. Учитывая, что клуб впервые в истории попал в Лигу чемпионов и точно неплохо на этом заработает, необходимости обязательно продавать его нет. Скорее многое будет зависеть от желания самого игрока.

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Стоимость на Tramsfermarkt – 65 млн евро

Инсинье стал звездой благодаря Маурицио Сарри. Миниатюрный вингер три сезона подряд набирал двузначное количество баллов по системе «гол+пас» и был ключевым игроком в атаке «Наполи». Но с Карло Анчелотти у него ладится. «Наполи» играет по-другому, стало меньше коротких передач, а умение Инсинье резко забегать за спину защитникам в футболе Анчелотти не особо нужно.

В последнем сезоне он сыграл в старте всего в 24 матчах, но хочет большего. Проблема только в президенте Аурелио Де Лаурентисе. Тот хочет выручить за игрока 100 млн евро – завышенная цена даже по нынешним меркам. Она отпугнула «Ливерпуль»: Юрген Клопп сказал, что ему нравится этот игрок, но заполучить его будет слишком сложно. Есть интерес и со стороны «ПСЖ» и «Челси». Но в любом случае «Наполи» стоило бы подвинуться в цене за игрока, который не вписывается в планы тренера.

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Стоимость на Tramsfermarkt – 75 млн евро

Ещё один игрок, которого звездой сделал Маурицио Сарри. Сенегалец всегда отличался антропометрическими данными, но под руководством Сарри резко прибавил в чтении игры и качестве паса. Сейчас он топовый центральный защитник с набором функций, которые нужны клубам, играющим во владение. И он, по мнению итальянской прессы, не прочь поиграть в клубе посильнее «Наполи».

Проблема опять во владельце клуба. Де Лаурентис категорически не хочет его отпускать. Зимой был запрос от «Барселоны» — «Наполи» сообщил, что готов рассмотреть предложение выше 120 млн евро. Английские СМИ сообщали, что «МЮ» предлагал 100 млн – но получил отказ. Летом клуб из Манчестера, видимо, попробует ещё раз. Но у Кулибали есть ещё один вариант. Новый центральный защитник нужен «Ювентусу». В Турине хорошо умеют забирать у «Наполи» лучших игроков, а назначение Сарри только поможет наладить контакт с игроком. Туринская газета Tuttosport со ссылкой на собственный источник в клубе сообщила, что Кулибали в шорт-листе «Ювентуса» делит первое место с Матейсом де Лигтом. В общем, удержать защитника будет трудно.