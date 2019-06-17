Президент «ПСЖ» негодует. В клубе из Парижа созрели для продажи Неймара

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды



Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.



«Футболистам придётся выполнять свои обязанности даже больше, чем раньше. Их отношение к делу должно быть совершенно иным. Им придётся делать больше, работать больше… Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этой точкой зрения, двери открыты. Чао! Я больше не хочу терпеть такое поведение звёзд», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на France Football.



Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» совершил два громких трансфера. У «Барселоны» был приобретён за € 222 млн Неймар, а у «Монако» за € 45 млн в годичную аренду был взят Килиан Мбаппе. Через год парижане выкупили контракт французского форварда за € 135 млн.

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Источник: «ПСЖ» готов продать Неймара



Парижский «ПСЖ» может расстаться с бразильским нападающим Неймаром, утверждает L'Equipe.



По данным источника, французский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, если получит хорошее предложение. При этом «ПСЖ» не продаст форварда меньше чем за € 222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны».



Неймар в свою очередь также хочет покинуть «ПСЖ». Агент Пини Захави уже начал работу по трансферу игрока в испанский клуб.



27-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус» объявил о назначении Сарри на пост главного тренера



«Ювентус» на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба. Контракт 60-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.



Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.



Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы. Сарри возглавлял такие итальянские команды, как «Пескара», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи», и другие.

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Четыре игрока, которых «Реал» был готов продать, отказались покидать клуб



После покупки пяти игроков за общую сумму € 303 млн у «Реала» могут возникнуть проблемы с соответствием правилу финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.



Чтобы уравновесить траты на трансферы с доходами, полученными от продаж игроков, «Королевский клуб» готов рассмотреть предложения по более чем 10 своим игрокам. Однако четыре футболиста из этого списка — Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос — уже уведомили руководство «сливочных», что не намерены менять команду этим летом, даже если в новом сезоне не будут получать достаточно игрового времени.



Напомним, в июне «сливочные» приобрели Эдена Азара («Челси», € 100 млн), Луку Йовича («Айнтрахт», € 60 млн), Эдера Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлана Менди («Лион», € 48 млн) и Родриго («Сантос», € 45 млн).

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«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн



Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.



До 30 июня сине-гранатовые хотят продать вратарей Яспера Силлессена и Адриана Ортолу, защитников Марка Кукурелью и Серхи Паленсию, а также хавбеков Дениса Суареса, Андре Гомеша и Рафинью.



В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом испанской Примеры. В 38 матчах команда Эрнесто Вальверде одержала 26 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Каталонцы также выиграли Суперкубок страны.



Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о трансфере 25-летнего португальского защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру.

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Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе



Технический директор «Ромы» Франческо Тотти принял решение покинуть клуб, утверждает Sky Sport Italia.



По данным источника, завтра экс-футболист проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём решении. Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в «Роме».



Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992–2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.



По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Луценко



Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе нападающего «Динамо» Евгения Луценко.



Контракт форварда с «Динамо» истекал 30 июня текущего года, поэтому он достался «канонирам» бесплатно. Луценко подписал контракт с «Арсеналом» на два года.



32-летний Луценко выступал за «Динамо» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги (26 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, отметился автоголом, а также получил три жёлтые карточки.



Ранее Луценко выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию».



В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал на шестом месте в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.