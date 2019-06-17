«Рубин» продолжают разбирать, «Динамо» активно меняется. Важные трансферы недели

На минувшей неделе случились сразу две достаточно важные для российского футбола сделки. Сначала Руслан Камболов стал очередным игроком, покинувшим в это межсезонье «Рубин». Совершенно непонятно, какая будет команда в Казани на следующий сезон. Курбан Бердыев ушёл, половина состава уже или продана, или отпущена по истечении срока аренды. Камболов был одним из символов команды в последние годы, игроком основы, способным сыграть на нескольких позициях, до определённого момент регулярно вызывался в сборную. И этого игрока из Казани отпустили в Краснодар за 400 тыс. евро, если верить Transfermarkt. То ли смешная, то ли символическая сумма. В любом случае «быки» получили достаточно универсального игрока с российским паспортом на важную позицию. Лучше станет и Камболову: в «Краснодаре» он будет решать другие задачи.

А «Рубин» пока формирует состав из свободных агентов или молодёжи. Подписали вратаря Юрия Дюпина, ушедшего из ещё более проблемного «Анжи», плюс 20-летнего полузащитника Камиля Закирова оттуда же. Плюс оформили сделку по Олегу Данченко, защитнику «Шахтёра», который последние пару лет провёл в аренде в «Анжи» и «Енисее».

Кажется, «Рубин» хочет вылететь в ФНЛ. Всё к этому идёт Все разбегаются из Казани, словно с тонущего корабля.

Вторая важнейшая сделка недели — трансфер Дмитрия Живоглядова в «Локомотив». Сам футболист после перехода признавался, что чуть ли не с прошлого лета ожидал этого предложения. Информация про переговоры между клубами появлялась давно, «Чемпионат» первым сообщил об этом. Договорились «Уфа» и «Локомотива» примерно за пять туров до конца сезона, это подтвердил сам Живоглядов. Теперь у москвичей чуть лучше и стабильнее ситуация на правом фланге обороны. Но из-за этого непонятно будущее Владислава Игнатьева. У него истекает контракт, о новом соглашении до сих пор не объявили.

Продолжается ремонт московского «Динамо», которое оформило уже третий входящий трансфер. Бело-голубые подписали центрального защитника «Ахмата» Заурбека Плиева и левого защитника «Рубина» Игоря Калинина. Частью изменений стало и то, что в связи с истечением контракта из «Динамо» ушли Евгений Луценко и Себастьян Хольмен. Что в планах у шведа, пока неизвестно, но Луценко оперативно подписался в тульский «Арсенал».

Непонятно будущее ещё недавно вратаря сборной России и основного голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. По ходу прошлого сезона он уходил за игровой практикой в «Олимпиакос», но и там с этим возникли проблемы. При этом с «Зенитом» вратарь планирует отношения закончить. Он сказал, что, скорее всего, покинет клуб из Санкт-Петербурга этим летом.

«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал-думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, и, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом.

«Локомотив» совершил первый летний трансфер. «Уфа» снова заработала Дмитрий Живоглядов возвращается в Черкизово.

Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что ещё даже трансферное окно не открылось. Всё впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное – перейти туда, где я буду играть.



В «Олимпиакосе» ещё раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то», – сказал Лодыгин.



Говорят, есть вероятность увидеть голкипера в московском «Локомотиве», который начал формировать шорт-лист на случай проблем с продлением Гилерме.



Идёт работа по подготовке к сезону в РПЛ у «Тамбова». Клуб остался без центрального защитника Дмитрия Чистякова, уехавшего в «Ростов». В оборону на освободившееся место был куплен Максим Осипенко, ранее игравший в «Факеле».