«Я бы предпочёл умереть, чем попрощаться с «Ромой». Но сегодня я ухожу»

— 17 июня в 12:41 я отправил e-mail в «Рому» о том, что я ухожу, — с таких слов Тотти начал свою прощальную пресс-конференцию.



Франческо Тотти завершил карьеру в мае 2017 года, а уже в июле был назначен на пост одного из директоров «Ромы». Но эти два года он вряд ли будет вспоминать с теплотой – у Ческо не сложилось с руководством клуба, и, по его словам, он занимался совсем не тем, что хотел бы делать. Кроме того, Тотти хотел занять должность технического директора, но против этого назначения выступал спортивный директор «Ромы» Франко Бальдини, поэтому президент клуба Паллота не торопился принимать это решение. А когда всё-таки решился, Тотти объявил об уходе.

— Я надеялся, что этого не произойдёт, но этот роковой день всё же настал, — продолжил он. — Для меня это ужасно и тяжело одновременно, но, учитывая обстоятельства, было правильным принять такое резкое решение. В действительности у меня никогда не было возможности заниматься операционной деятельностью в «Роме». Я приходил к этому решению несколько месяцев и считаю, что на данный момент оно является верным, потому что «Рома» всегда должна быть важнее всего – как команда, которую мы любим и к которой мы всегда должна быть близки. Не должно быть объединений за Тотти или за Паллоту – должна быть только любовь к этим цветам. Президенты, тренеры, игроки приходят и уходят, а герб – нет. В том, что я принял такое решение, нет моей вины. Не знаю, что и говорить сейчас.



В зале раздались аплодисменты.

Тотти: я популярнее папы римского – вы же видите, я весь в белом! Кумир поколения рассказывает, какие песни он сейчас слушает, в чём плюсы и минусы народной любви и когда он снова приедет в Москву.

— Как считаете, вы сделали всё, что было в ваших силах?

— Я принял решение уйти потому, что не мог ничего делать, потому что не чувствовал, что у меня есть возможность реально влиять на ситуацию. Я не хотел бы срывать покровы, но у меня есть основания полагать, что знаю больше, чем многие.

— Что стало последней каплей?

— Меня заставляло задуматься множество вещей. Я никогда не был вовлечён во что-либо, меня лишь звали на редкие встречи, когда они испытывали какие-то трудности. За два года я посетил их около 10. Меня хотели отодвинуть от всего. Я же старался принести какую-то пользу клубу, но с другой стороны видел противодействие.

— Что может вернуть вас в клуб?

— Однозначно другое руководство. Необходимо видеть, что они верят в мой потенциал и в то, что я могу сделать что-то хорошее. Для меня «Рома» всегда на первом месте. Даже сейчас. Я бы предпочёл умереть, чем отделить себя от клуба и сказать «До свидания, «Рома». Но сегодня, на благо всех, я ухожу.

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

— Стоял ли вопрос о деньгах, когда вам предлагали должность технического директора? Вы бы вернулись, если бы в клубе не было Бальдини?

— Я никогда не говорил о деньгах и ничего не просил. Я попросил должность технического директора, потому что думал, что у меня есть способности внести весомый вклад в развитие клуба. Я попросил о возможности участвовать в принятии решений, но если вы сами выбираете тренера и спортивного директора, отодвигая меня на второй план, то о каком праве голоса это говорит? Я не поехал в Лондон, потому что они меня предупредили за два дня, что уже выбрали тренера и спортивного директора, о которых я даже не знаю. Единственный тренер, о котором я слышал, был Антонио Конте. Я хочу внести эту ясность, чтобы не выглядеть идиотом. С Бальдини или без, я не вернусь – ваза уже разбилась. Они могли сделать что-то раньше, но не пошевелили и пальцем.

— Президент сказал: «У Франческо был сильный вес в выборе тренера и других важных решений». Он врёт?

— Я бы хотел вернуться к тому, что уже сказал. Единственный тренер, которого я взял с Фьенга, – Клаудио Раньери. Я принял решение, которому другие руководители не обрадовались. Но я благодарен Раньери, что он приехал и сделал всё возможное, он – настоящий мужчина.

Три месяца назад Фьенга сказал мне, что сделает меня техническим директором, и мне это пришлось по душе. Но когда есть человек, который систематически вставляет палки в колёса… Я не настолько глуп. Что, если я не хочу видеть Паулу Фонсеку в клубе? Технический директор высказывает важное мнение по подобным вопросам. Если бы они позвали меня до того, как выбрали нового тренера, если бы показали, что уверены во мне, я бы остался. С Конте так случилось, потому что Фьенга и я были уверены, что он единственный, кто может изменить что-то в «Роме». Он согласился, но потом возникли проблемы, которые заставили его передумать.

Красота дня. Жена Франческо Тотти Жена самого преданного футболиста XXI века, которого в эти выходные можно увидеть в Москве.

— Вы рассматриваете вариант с должностью технического директора в другом месте?

— Я буду оцеенивать предложения. Ко мне уже обратилось несколько итальянских команд, одна из них – сегодня утром. Клубы я назвать не могу. Также со мной контактировали из ФИФА.

— Если завтра к вам обратится футболист и спросит, стоит ли ему переходить в «Рому», что вы ему скажете?

— Правду. Расскажу всё, как есть – плохое и хорошее. А решение пусть остаётся за ним. Самое прекрасное – это город, море, горы и болельщики, которые здесь лучшие.