Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт

Когда на прошлой неделе в СМИ просочилась информация об интересе «Спартака» к аргентинскому нападающему, со всех сторон сразу же полетела критика и скепсис. Болельщиков, просмотревших в You Tube подборку его голов, смутил тот факт, что почти все они были забиты из пределов штрафной, из очень удобных позиций и одним-двумя касаниями.

«Он слишком зависимый, не умеет самостоятельно создавать моменты. Да и вообще раскрылся только в Греции, тогда как в «Роме», которой принадлежал, не провёл ни матча. А в «Гранаде» и «Лилле» за два сезона забил всего четыре гола в 53 играх», — таков всеобщий посыл, основанный на статистических данных.

Однако после изучения Понсе, во время которого я внимательно просмотрел не только подборки его действий за последний сезон, но ещё и несколько матчей целиком, мне хочется защитить кандидатуру, выбранную «Спартаком». Да, клуб хочет приобрести не самого совершенного форварда, но брезгливых фырканий и досрочной критики он точно не заслуживает.

Миф №1. Понсе ничего не показал в Италии, Испании и Франции

В «Роме» у аргентинца действительно не получилось. Он переехал в Европу из «Ньюэллс Олд Бойз» в 19 лет, когда не был готов ко взрослому европейскому футболу. В первое время Эсекьель выступал за юношескую команду, а в сезоне-2015/16 получил тяжёлую травму колена, из-за чего оказался ещё дальше от основного состава.

Дальше начались аренды, оценку которым нельзя давать исключительно по количеству голевых действий. Бесспорно, статистика разочаровывает, но есть и другие показатели. Например, в «Гранаде» в сезоне-2016/17 Понсе за 1129 минут игрового времени нанёс 38 ударов (8 в створ). По ожидаемым голам xG он стал вторым в команде (4,41 всего и 0,35 в среднем за 90 минут). Три его удара пришлись в штанги и перекладины.

Один выход на удар за 29,7 минуты и 0,35 xG за игру – абсолютно адекватные показатели для молодого форварда последней команды чемпионата Испании, которая плохо создаёт моменты и мало забивает. А если оценить все попытки Понсе в том сезоне не статистически, а визуально, можно ахнуть от количества нереализованных шансов. Забей он хотя бы половину отличных моментов, было бы у него не два гола, а шесть-семь.

Такая же история случилась и в «Лилле». Здесь Понсе играл поменьше (1087 суммарных минут) и бил намного реже (21 суммарный удар, пять в створ). Однако и во Франции аргентинец вошёл в топ-3 команды по среднему весу ударов xG (0,26 за 90 минут), а по среднему количеству загубленных шансов стал безусловным лидером.

Два периода Понсе в Испании и Франции очень похожи тем, что даже при не очень большом игровом времени он успел показать свои сильные стороны: рывки в свободные зоны, освобождение под удар после фланговых прострелов или навесов, игру на опережение, первое касание. Только все его развитые навыки и старания без реализации были никому не нужны. Поэтому он и оказался потом в Греции, а не в чемпионате классом повыше.

Почему Понсе испытывал проблемы с реализацией? Кажется, что дело в адаптации к европейскому футболу и отсутствии уверенности. Чуть только в АЕКе он стал иметь стабильное игровое время, а не довольствоваться выходами на замену, сразу же пошли голы. Он остался таким же форвардом с теми же козырями, но теперь все его действия при завершении выглядят более чёткими и акцентированными. И дело не только в слабости чемпионата.

Вывод: да, статистически в Испании и Франции Понсе провалился, но если рассматривать те периоды в комплексе, всё не столь очевидно.

Миф №2. У Понсе нет сильных качеств, кроме завершения

Выход на ударную позицию и умение открыться – это действительно главные сильные стороны аргентинца. Он потрясающе разбирается внутри штрафной, много перемещается без мяча, отклеивается от защитников, совершает рывки в любые свободные зоны – на дальней штанге, на ближней, в зоне второго темпа.Умеет делать всё это как при разрезающих передачах партнёров из центральной зоны, так и после прострелов/навесов с флангов. Бьёт обеими ногами, что тоже стоит записать в плюс.

Если выставлять оценки по 10-балльной шкале, то, с поправкой на уровень чемпионата России, за завершение и реализацию образца прошедшего сезона ему можно поставить 8, за открывания – минимум 9.

Но это не единственные его преимущественные качества. Можно выделить и другие, которые развиты на приличном для нашей Премьер-Лиге уровне.

Чутьё – 9/10. Важнейший навык для любого нападающего. И во Франции, и в Испании, и в Греции у Понсе хватало голевых моментов. Он чувствует, где окажется мяч, поэтому забил достаточно голов, просто подставляя ногу после отскока от вратаря или перекладины.

Игра в подыгрыше – 8/10. Понсе не только отлично завершает, но ещё и хорош во взаимодействии с партнёрами. В «Лилле» он попал в пятёрку по среднему количеству ожидаемых голевых передач, а за год в Греции стал в подыгрыше только сильнее. Придержать мяч и грамотно с ним расстаться, направить атаку в нужную сторону и обострить – всё это аргентинец делать умеет, 36 ключевых передач за сезон подчеркивают это. И очень важно, что Понсе способен отыгрываться в одно касание – на этот навык Кононов, скорее всего, обратил особое внимание, ведь у Зе Луиша он так и не обнаружился.

Качество передач – 9/10. Точность его пасов составляет 79 процентов (в двух предыдущих сезонах – 80 и 77). Это много, учитывая, что Понсе в большинстве случаев играет при активном сопротивлении соперников. Для сравнения, у Зе Луиша при схожем объёме – 72%, у Луиса Адриано – 76%. Со своим показателем в России Понсе был бы в абсолютном топе среди форвардов.

Игра в воздухе – 7/10. Взмывает вверх не так высоко, как Зе Луиш, но оно и не удивительно, ведь равных форварду из Кабо-Верде не сыщешь во всём чемпионате. Однако Понсе для своих габаритов (рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов) тоже очень прилично действует «на втором этаже», выигрывает достаточно верховой борьбы для нападающего (38 процентов). Стать «таргетменом», на которого направляются вертикальные выносы через всё поле, ему всё-таки будет сложновато, а вот адресатом навесных передач с фланга он запросто может, поскольку отлично выбирает позицию, рассчитывает траекторию полёта мяча, высоко выпрыгивает и не просто подставляет голову, а именно бьёт по воротам акцентированным кивком. Головой он забивает часто.

Дриблинг – 7/10. Не умеет таскать мяч через всё поле на скорости в одиночку, но резкими движениями, на смене направлений способен обыграть соперников для выхода на ударную позицию на коротком пространстве. Этого ему хватает для того, чтобы получать дополнительные моменты за счёт индивидуальных качеств.

При этом глупо отрицать, что хватает у Понсе и слабых сторон.

У него не самое гибкое мышление, и иногда в его исполнении можно увидеть нелепый удар издали (с дальней дистанции ему лучше вообще не бить). А всё потому, что он уже нацелился пробить по воротам и попросту не хочет видеть альтернативного варианта развития атаки. Треть его попыток попросту блокируется защитниками.

Он заурядно работает в прессинге. От черновой работы не отлынивает, но цепкость и агрессия при отборе оставляют желать лучшего, интенсивность перемещений в оборонительной фазе – тоже. Хотя в данном компоненте за последний год Понсе прибавил, да и вообще обороне научить футболиста гораздо проще и быстрее, чем атаке.

У него не выдающаяся скорость. Да, Понсе способен убежать от тяжеловесного центрального защитника на пространстве, но условного Джикию он не обгонит. Общий скоростной уровень «Спартака», упавший после отъезда Промеса, Эсекьель существенно не повысит. Бить вперёд в расчёте на его спринты – занятие малоэффективное.

Хотя даже при всех недостатках Понсе нельзя называть исключительно форвардом-наконечником (но да, в первую очередь он именно завершитель), как, к примеру, Комличенко, который тоже входил в сферу интересов «Спартака». По сравнению с российским футболистом «Млады» аргентинец куда подвижнее, быстрее и разнообразнее, лучше работает с мячом и замыкает передачи в штрафной не только ногой, но и головой.

«Спартак» интересуется Комличенко? Очень сомнительный трансфер К лучшему российскому снайперу минувшего сезона приковано повышенное внимание.

Миф №3. Понсе слабее Зе Луиша, смысла в размене нет никакого

Зе Луиш образца спартаковской карьеры – это нападающий с размытым функционалом. Он был чрезвычайно важен и полезен для команды, когда главной идеей в атаке было насыщение зон и импровизация. Зе выполнял колоссальный объём работы, цеплялся за любой мяч, отменно работал в переходных фазах и был эдаким «опорным нападающим».

Кононов сейчас, видимо, попытается построить другую систему, где от форварда требуется больше конкретики и действий непосредственно в чужой штрафной. И с этой точки зрения у Понсе потенциал повыше, чем у Зе Луиша. Он менее агрессивный и работоспособный, слабее в борьбе, зато чаще находится в створе, чаще бьёт (пусть нужно делать поправку на уровень чемпионата Греции) и сильнее в коротком подыгрыше. А проблемы с реализацией у него не такие системные и хронические, как у Зе Луиша.

Но проявить свои качества в бессистемном футболе, в команде, которая плохо создаёт моменты и отвратительно доводит мяч до штрафной, Понсе будет трудно. Чтобы приобретение окупилось результативной статистикой, «Спартаку» нужно обязательно изменить свой футбол и вместе с форвардом дополнительно купить сильного диспетчера – либо глубинного, либо флангового. А лучше обоих.

Иначе через пару месяцев с трибун могут полететь крики негодования: «Кого вы нам купили?!».