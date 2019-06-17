Лёвен – самый дорогой «русский немец». Сегодня он может сыграть за Германию

Самый дорогой футболист с паспортом РФ, не заигранный за сборную России, – в заявке немцев на молодёжном Евро-2019.

Сборная России не попала на молодёжный Евро-2019, но «наши люди» на турнире всё равно есть. Хорваты Никола Влашич, Кристиян Бистрович (оба – ЦСКА) и Филип Уремович («Рубин»), румыны Йонуц Неделчару («Уфа») и Андрей Иван («Краснодар»), поляки Себастьян Шиманьски (новичок «Динамо») и Конрад Михалак (новичок «Ахмата») так или иначе связаны с РПЛ.

Кроме того, заслуживает внимания ещё один игрок – Эдуард Лёвен. Полузащитник «Нюрнберга» и немецкой «молодёжки» имеет российские корни: его родители переехали в Германию в 1995-м, а ещё через два года в семье родился будущий футболист. По оценкам Transfermarkt, Лёвен – самый дорогой игрок из тех, кто имеет российский паспорт, но не заигран за нашу национальную команду. Аналитики рынка оценивают его в 7 млн евро. Для сравнения актуальная стоимость выступающих за нашу национальную команду «русских немцев» Романа Нойштедтера и Константина Рауша составляет соответственно 1,7 млн и 2,5 млн.

Лёвен – центральный полузащитник. Нередко его ставят в центр обороны, есть у 22-летнего универсала и опыт игры на фланге. Эдуард воспитывался в академии «Кайзерслаутерна», провёл сезон в «Саарбрюккене», а в 2016 году подписал контракт с «Нюрнбергом». Этот клуб и дал ему путёвку в большой футбол. Лёвен дебютировал на профессиональном уровне за первую команду «Нюрнберга» в марте 2017-го, попав в основу на игру с «Арминией» во второй Бундеслиге. Получилось удачно. После этого Эдуард выходил в стартовом составе почти во всех матчах до конца сезона.

По результатам сезона-2017/18 «Нюрнберг» поднялся в элиту, заняв второе место в Бундеслиге. Для Лёвена всё по-прежнему складывалось очень успешно, он много играл. Провёл 32 матча за позициях полузащитника и защитника, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи. Более того, осенью 2017-го Эдуард дебютировал в молодёжной сборной Германии. Тогда же появилась информация об интересе к «русскому немцу» со стороны «Спартака». Лимит на легионеров вынуждал красно-белых искать качественных российских игроков. Тем не менее переговорами всё и ограничилось.

«Московский клуб контактировал с «Нюрнбергом» относительно возможного трансфера Лёвена. В целом переговоры между клубами прошли в позитивном ключе, но сам игрок отказался переезжать в чемпионат России», – рассказал о деталях представитель Эдуарда.

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Какими качествами Лёвен привлёк «Спартак»? Скауты InStat отмечают его физические данные (рост 188 см, вес – 91 кг) и агрессивную манеру игры. Вдобавок Эдуард хорошо играет в пас, сохраняет спокойствие, даже находясь под давлением соперников. Может организовывать опасные моменты за счёт точных длинных передач.

Однако минувший сезон-2018/19, несомненно, разочаровал 22-летнего полузащитника. «Нюрнберг» вылетел из Бундеслиги, заняв последнее, восемнадцатое место, а сам Лёвен пропустил два месяца из-за мышечной травмы. Всего Эдуард сыграл 22 матча (в основе – 17), стал автором трех мячей и отдал три голевых паса. Очень красивыми были его голы в ворота «Фортуны» и «Фрайбурга», забитые дальними ударами. «Русский немец» не затерялся в высшем дивизионе чемпионата Германии, но и не получил того, о чём наверняка мечтал. Тем не менее Лёвен в отличие от своего клуба останется в Бундеслиге: летом «Нюрнберг» продал его в «Герту» как раз за 7 млн.

В прошлом году, ещё до ЧМ-2018 Станислава Черчесова спросили о Лёвене:

«Я бы не хотел сейчас говорить кто у нас на радаре, мы много что знаем, но все выводы и анализ проводим у себя в кабинете», – уклончиво ответил главный тренер сборной России. Очевидно, цель Лёвена – первая сборная Германии, а российская команда для талантливого игрока – запасной аэродром.

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Сегодня немцы стартуют на молодёжном Евро-2019 матчем с Данией. Кроме того, в этой группе выступают сборные Сербии и Австрии. Чтобы продолжить борьбу за победу на чемпионате Европы и попадание на Олимпиаду-2020, нужно занимать первое место, либо становиться лучшей из вторых команд. Лёвен с нетерпением ждёт выступления на турнире.

«Мы прошли квалификацию и превращаемся в хорошую команду с сильным духом, – сказал Лёвен незадолго до Евро-2019. – Со временем наши действия на поле становятся более автоматизированными. Мы счастливы, когда встречаемся все вместе в молодёжной сборной».