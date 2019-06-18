Мбаппе ценнее Месси и Роналду! Самые дорогие игроки мира

10. Садио Мане, 120 млн

Трансферная стоимость форварда «Ливерпуля» и сборной Сенегала постоянно растёт. Ещё в марте его оценивали в 85 млн евро, а к лету он подорожал до 120 млн. Садио действительно выдал блестящий сезон, в котором забил 26 голов и сделал 5 голевых передач. Украшением его стала победа с красными в финале Лиги чемпионов.

Садио Мане Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

8-9. Кевин де Брёйне, 130 млн

Для бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» завершившийся сезон, напротив, получился не очень удачным, несмотря на победу в чемпионате Англии. Де Брёйне много пропустил из-за травм, а затем потратил массу сил на возвращение своей лучшей формы. На его счету 6 голов и 11 голевых передач. Ориентировочная цена Кевина упала за последние месяцы на 20 млн.

Кевин де Брёйне Фото: Alex Morton/Getty Images

8-9. Антуан Гризманн, 130 млн

С июля отступные в контракте французского форварда с «Атлетико» снизятся до 120 млн евро. Это даже меньше, чем Гризманн стоит по оценке аналитиков рынка. При этом весной за чемпиона мира, как и за де Брёйне, давали 150 млн. Антуан забил за сезон 21 гол и отдал 10 голевых пасов, но хочет большего в более атакующей команде – «Барселоне».

Антуан Гризманн Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой У форварда что-то пошло не так.

7. Рахим Стерлинг, 140 млн

Капитанская повязка в сборной Англии, завоевание с «Манчестер Сити» всех трофеев на внутренней арене: Стерлинг должен быть доволен сезоном. Вингер стал автором 25 голов и 18 голевых передач. На данный момент Рахим – лидер по цене в составе чемпиона АПЛ и второй среди англичан. За полгода его ориентировочная стоимость выросла на 20 млн.

Рахим Стерлинг Фото: Julian Finney/Getty Images

3-6. Лионель Месси, 150 млн

Для многих Месси – лучший игрок в истории футбола, а для кого-то он просто 31-летний нападающий с конкретной ценой в 150 млн евро. Не самой крутой для современного футбола. Пусть даже Лео забил 51 гол и ещё 22 раза ассистировал партнёрам. Это был не идеальный сезон, ведь чемпион Испании проиграл Лигу чемпионов. Год назад рядом с фамилией аргентинского гения стояли 180 млн.

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

3-6. Эден Азар, 150 млн

Стоимость новичка «Реала» уже более полугода держится на уровне 150 млн евро, но Мадрид купил бельгийского форварда за 100 млн. В общем, взял со скидкой, воспользовавшись тем, что у Азара через год завершался контракт с «Челси». Сезон для Эдена получился очень неплохим: 21 гол, 17 голевых передач, победа в Лиге Европы. АПЛ покидает один из самых ценных её игроков наряду с Кейном и Салахом.

Эден Азар Фото: Angel Martinez/Getty Images

Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории. Кто там ещё? За Криша «Реал» отдал меньше.

3-6. Гарри Кейн, 150 млн

Если бы не травма лучшего бомбардира «Тоттенхэма», мы бы, наверное, увидели другого Кейна в финале Лиги чемпионов. Поэтому англичанин вряд ли на сто процентов доволен сезоном, в котором забил 24 гола и сделал 6 голевых пасов. Тем не менее с мая 2018-го его ориентировочная стоимость остаётся стабильной – 150 млн. Гарри мог бы заявить, как когда-то Гризманн, что сидит за одним столом с Месси.

Гарри Кейн Фото: Matthias Hangst/Getty Images

3-6. Мохамед Салах, 150 млн

Ходили слухи, что Салах хочет покинуть «Ливерпуль», однако после победы в Лиге чемпионов у египтянина такое желание пропало. Действительно, зачем покидать клуб, в котором твоя трансферная стоимость улетела в космос? Форвард красных тоже держится на отметке 150 млн с мая прошлого года. В активе Мохамеда 27 голов и 13 голевых передач за сезон.

Мохамед Салах Фото: Clive Rose/Getty Images

2. Неймар, 180 млн

Если бы «Золотой мяч» вручали футболистам за их цену на трансферном рынке, то за главный индивидуальный трофей боролись бы игроки «ПСЖ». Неймар страдал от повреждений, но сумел забить 23 гола и отдать 13 голевых передач. Его ориентировочная стоимость остаётся на прежнем уровне – 180 млн. Впрочем, ещё один такой сезон с травмами и минимумом трофеев, и рейтинг бразильца начнёт снижаться.

Неймар Фото: Julian Finney/Getty Images

У Мбаппе – 100 голов в карьере. А сколько забивали в его возрасте наши форварды? Цифры, которые вас либо расстроят, либо повеселят.

1. Килиан Мбаппе, 200 млн

Мечта топ-клубов из топовых лиг стоит 200 млн евро. «ПСЖ» вряд ли продаст Мбаппе даже за 250 млн. Французский нападающий бьёт все рекорды результативности для своего возраста: в минувшем сезоне он забил 39 голов и сделал 17 голевых передач. Стоимость Килиана не меняется с декабря, но, скорее всего, ещё увеличится. Месси и 33-летний Криштиану Роналду (португалец сбавил в цене со 100 до 90 млн) уже не конкуренты Мбаппе на рынке.