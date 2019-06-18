Бывший глава УЕФА арестован. Есть подозрения, что Катар нечестно получил ЧМ-2022

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чемпион Европы 1984 года и обладатель трёх «Золотых мячей» в качестве футболиста Мишель Платини был арестован 18 июня по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart. Отмечается, что бывший полузащитник и спортивный чиновник был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.

Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Семья без крёстных отцов. Блаттер и Платини отстранены на 8 лет Комитет по этике принял решение отстранить от футбольной деятельности на 8 лет руководителей ФИФА и УЕФА.

Первые подозрения в том, что Катар не совсем честно получил право на проведение главного футбольного турнира планеты, появились ещё несколько лет назад. В ноябре прошлого года они нашли подтверждение в рамках нашумевшего расследования Football Leaks. В частности, сообщалось, что бывший президент Франции Николя Саркози помог Катару выиграть тендер ЧМ-2022, и сделал это, как нетрудно догадаться, не безвозмездно.

По данным Get French Football News, в 2010 году Саркози провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, на которой попросил последнего купить «ПСЖ», а также запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports. За это глава французского государства пообещал поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.

Ранее эту версию подтвердил бывший президент ФИФА. «Плохие новости: Катар обвиняется в клевете на других участников! – написал Йозеф Блаттер в «Твиттере» летом 2018-го. — Фактом является то, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше информации в 10-й главе моей книги «Моя правда».

6 главных скандалов 2015-го: от видео Вальбуэна до дела Блаттера Подводя итоги 2015 года, вспоминаем 6 главных скандалов и происшествий: теракты, суд над Бензема, коррупция в ФИФА, ошибка имени Черышева.

Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. Он покинул пост президента организации в 2015 году после коррупционного скандала, получив 8-летнее отстранение от футбольной деятельности. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до 6 лет.

Напомним, Катар стал хозяином мирового первенства 2022 года, опередив США, Австралию, Японию и Южную Корею. Из-за сильной жары в Катаре турнир пройдёт не летом, как обычно, а с ноября по декабрь.

Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.

«Виновен Мишель Платини или нет – определит только суд, — заявил бывший глава РФС и многолетний вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым. — Я с ним общался, поскольку был членом заявочного комитета России, когда выбирали страну-хозяйку чемпионата мира 2018 года. Мы встречались со всеми членами исполкома, нам был важен голос Платини, мы с ним встречались и показывали нашу презентацию, убеждали, что нашу заявку надо поддержать. Он отнёсся с пониманием, но никаких обещаний не давал, просто выслушал внимательно и сказал «спасибо». Судя по раскладу голосов – он нас поддержал. Я понятия не имею, что там было с Катаром. Я был на презентации их заявки, и презентация у них была великолепной. Имел ли какое-то отношение к выбору Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022 Платини, я не знаю. Слов на ветер бросать не хочу, но если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть. Говорить, верю я в это или нет, было бы опрометчиво. Платини – взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию».

«Пока по поводу ареста Платини не было официального заявления, мы всё знаем только из прессы, поэтому правовую оценку этой новости дать сложно, — подчеркнул генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Информации очень мало. «Задержан в связи с расследованием» — эта формулировка выглядит странно".