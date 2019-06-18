Футболисты Португалии, Нидерландов и России, за которых поборются топ-клубы

Бруну Фернандеш («Спортинг»)

Прошлым летом в «Спортинге» царствовал беспредел: руководство и болельщики вышли на совершенно немыслимый уровень конфликта. В один из дней 50 фанатов залетели на тренировочную базу клуба и напали на игроков, тренерский штаб и персонал. Причина – третье место в лиге, не позволившее попасть в Лигу чемпионов.



После случившегося многие футболисты расторгли контракты и ушли в другие клубы. Бруну также разорвал соглашение, но затем его убедили остаться. В итоге полузащитник выдал невероятный сезон с 20 голами и 13 передачами. По новому подписанному контракту сумма выкупа Фернандеша – 100 млн евро. Но считается, что «Спортинг» готов продать игрока примерно за половину этой суммы. Частично слухи подтверждает новость о том, что «Атлетико» предложил за футболиста 50 млн евро + 10 млн евро бонусов.



Но на протяжение всего сезона полузащитника отправляли в «Манчестер Юнайтед», а сам он признавался, что готов к вызову в АПЛ. «Атлетико» придётся убеждать Бруну сменить направление.

Бруну Фернандеш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Возможно, первый «новый Криштиану Роналду» в Португалии, который близок к тому, чтобы приблизиться к оригиналу хотя бы в вопросе суммы трансфера. Четыре года назад Фелиша развернули из «Порту», считая, что талант обделён физическим потенциалом. В прошлом августе игрок дебютировал в основе «Бенфики». Сейчас его трансфер оценивают в 115 млн евро.



Примерно все топ-клубы Европы следили за тем, как пацан уничтожает португальскую лигу. 18 голов во всех турнирах, включая плей-офф Лиги Европы и дерби со «Спортингом». Трешка в ворота «Айнтрахта» в 19 лет и 152 дня, что стало рекордом.



Из-за возраста никто пока даже точно не знает, где оптимальное место Фелиша на поле. Его пробовали нападающем, оттянутым форвардом, плеймейкером, фланговым игроком. Со своим дриблингом и скоростью он на данном этапе был хорош везде.



«Те молодые игроки, которые стали частью нашей команды, никуда не уйдут этим летом. Могу практически гарантировать болельщикам это. Сделаю всё возможное, чтобы удержать наших лидеров на два года», – говорил президент клуба Луис Филипе Виера. Но, по информации португальской прессы, мадридский «Атлетико» уже активировал сумму отступных в 120 млн, которая есть в контракте Фелиша. Пока в «Бенфике» эту информацию опровергают.

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Ирвинг Лосано («ПСВ»)

В Мексике его называют Чаки за склонность пугать своих партнёров по команде, а в Голландии парня сравнивают с молодым Луисом Суаресом – за темперамент, который временами полностью выходит из-под контроля. Лосано был частью сборной Мексики, которая шумела на ЧМ-2018 в России, а затем выдал классный сезон в «ПСВ» с 17 забитыми мячами. Сейчас Лосано чаще всего связывают со слухами о «Челси», но английский клуб находится в подвешенном состоянии из-за войны с ФИФА по запрету на трансферы. После ухода Азара, учитывая возраст Виллиана и Педро и смену тренера, «Челси» необходимо это трансферное окно. И нужен Чаки.

Ирвинг Лосано Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Стивен Бергвейн («ПСВ»)

Карьера Бергвейна началась в «Аяксе», но он разругался с тренерами и ушёл в систему конкурентов, где быстро дорос до юношеской сборной Нидерландов. С этой командой он дошёл до финала Евро U17, только там проиграв Англии.



Впервые за основную команду «ПСВ» он сыграл в 2015-м, сейчас ему лишь 21 год, но у него уже больше 100 матчей за свой клуб. Бергвейн – универсал, который способен сыграть на любой позиции в атаке, но чаще всего его отправляют на правый фланг, чтобы максимально использовать пространство вокруг. Стиль игры «ПСВ» предусматривает много работы в обороне, и это отличает Бергвейна от многих современных форвардов. Он реально помогает партнёрам, много уходит в глубину поля и начинает атаки оттуда.



Учитывая дриблинг и видение поля, Бергвейн уже сейчас потенциальный трансфер для многих клубов. Пока его примерная цена – 35 млн евро, но итоговая сделка наверняка будет в полтора раза больше этой суммы.

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Историю норвежского школьника в целом знают все. Разрывал у себя дома настолько ярко, что получил приглашение из «Реала». Переезд в Мадрид оказался слишком резким прыжком в карьере, поэтому пришлось откатиться на уровень полегче, в Голландию. В «Херенвене» два сезона Эдегор скорее приходил в себя и привыкал к новой лиге. Но за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого выдал отличный год с 9+13 по системе «гол+пас». Норвежский полузащитник до сих пор принадлежит «Реалу», но сейчас мадридцы уже более осторожны в идее привлекать Эдегора. Ему всего 20 лет, поэтому следующий шаг может быть более плавным. Например, «Аякс», об интересе которого сообщалось ранее. Или «Байер», про который говорили в последнее время. У Эдегора до сих пор есть все шансы стать легендой мирового футбола, надо просто строить свою карьеру более осознанно, чем это произошло в 2014-м.

Де Лигт, Зиеш, Ван де Бек («Аякс»)

Все трое идут в списке подряд, потому что всех троих вы обязаны были видеть весной в Лиге чемпионов. Иначе зачем вообще в ваши смартфоны и телевизоры был послан футбол? Понятно, что Маттейс де Лигт сейчас самый интересный, важный и ценный актив «Аякса». Огромный центральный защитник с пасом, выбором позиции и умением подключаться на стандарты. Ему всего 19, он может закрыть одну из самых проблемных позиций любого клуба на десяток лет вперёд. Логично, что переговоры по трансферу идут невероятно сложно, а от количества вариантов все уже одурели. «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» – всем нужен де Лигт.



Хаким Зиеш вполне может остаться в Амстердаме ещё на год и точно стать лидером обновлённой команды. Но после волшебного сезона амбиции и жажда побед могут оказаться важнее. Сообщалось, что сам игрок хотел бы попробовать свои силы в «Арсенале» или «Барселоне». У каталонцев пока с игроками позиции Зиеша проблем нет, а в команде Унаи Эмери варианты возможны. Зиеш может заменить Месута Озила, который окончательно потерялся после смены тренера.



Донни ван де Бек – со времён первых сезонов Сержи Бускетса так часто не повторяли фразу «самый недооценённый игрок», как в отношении ван де Бека. Все отмечают то, что парень видит поле и предсказывает развитие событий на нём так, будто за спиной 22 года карьеры, а не жизни. У Донни тьма вариантов, большинство из которых, конечно, в АПЛ. Тут и «Арсенал», и «Тоттенхэм», и даже «МЮ» в случае ухода Поля Погба.

Донни ван де Бек Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

5 игроков, от которых топ-клубы АПЛ должны избавиться Кто-то ужасно играет, кто-то не играет вообще.

В РПЛ примерно пять игроков, которые могут выдавать стабильно классный сезон, а не отрезок в 5 матчей. Марио Фернандес в эту пятерку точно входит. Вообще сложно вспомнить, когда он провально выглядел на дистанции. Слухов вокруг будущего защитника много, но считается, что европейские клубы смущает возраст футболиста: в сентябре ему исполнится 29. Но несколько сезонов на пиковом уровне он всё ещё способен провести, а позиция флангового защитника продолжает оставаться важнейшей для современных топ-команд. Вдобавок, несмотря на российское гражданство, в Европе у Марио проблем с адаптацией должно быть минимум: португальские или испанские футболисты сейчас есть в каждом большом клубе.

Марио Фернандес Фото: РИА Новости

Возвращение в «Рубин» сложно назвать лучшим карьерным решением Сердара Азмуна, но оно позволило ему в итоге оказаться в «Зените» и провести невероятно мощную весну. В целом о талантах иранского форварда в Европе известно давно. Но слабое выступление на ЧМ-2018 снизило интерес, который теперь может вернуться. У Азмуна идеальный возраст, он показал, что может быстро адаптироваться и давать результат в новой команде. Прямо сейчас сложно представить, что «Зенит» отпустит форварда прямо перед Лигой чемпионов. Но в конечном итоге всё наверняка будет зависеть от размера предложения, которое придёт в клуб.