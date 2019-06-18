«Лишь бы очернить!» Булыкин ответил тем, кто считает его «кандидатом-спойлером»

Дмитрий Булыкин идёт в политику. Несколько дней назад он объявил о своём решении стать кандидатом в депутаты Мосгордумы.

В том самом округе, в котором внезапно отказалась от выдвижения Анна Федермессер. А в конкурентах идёт Любовь Соболь, юрист ФБК Алексея Навального.

Мы пообщались с Дмитрием, чтобы понять его мотивацию. И задать вопросы, накопившиеся за последние пару дней.

— «Сидели с друзьями и принял такое решение». Расскажите, что за друзья?

— Много, много друзей… Мы сидели на дне рождения одного уважаемого человека, и друзья сказали, что в политике не хватает нормальных людей. Поэтому я и решился сам.

— Сразу согласились?

— Сначала не хотел. Подумал: «Зачем мне это надо?». Но потом загорелся. Решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Мы живём в интересное время — есть запрос на новых политиков, которые никак не были бы связаны ни с действующей властью, ни с оппозицией. У людей есть запрос на лидеров с человеческим лицом.

— Когда именно решили пойти в политику?

— Наверное, когда встретился и переговорил с людьми, которые должны помочь на этапе сбора подписей. С кем? На днях объявлю своего начальника штаба. Но это не публичное лицо.

— Читаете реакцию на ваше решение в Сети?

— Не особо.

— Многие связывают ваше выдвижение с отказом участвовать в выборах Анны Федермессер.

— Связывать можно что угодно, даже несвязуемые вещи. Я так понимаю, оппоненты этим сейчас и занимаются. Придумывают, ищут факты, лишь бы как-то очернить. Видимо, там используют такие технологии. Мне это неинтересно, я иду в эту историю для другого — разобраться что к чему.

— То есть вы исключаете связь вашего выдвижения со снятием Анны?

— Меня никто не выдвигает — сто процентов. Я мог податься и в пятницу вечером, но не успел собрать нужные документы. Поэтому сделал это в субботу, как раз когда она решила сняться. Я живу в этом округе более 10 лет, работаю на стадионе «Красная Пресня», развиваю там спорт. Здесь же у меня учатся дети, раньше они ходили здесь в детский сад, все жильцы мне знакомы. Думаю, это лучше, чем когда во власть хочет пробиться кто-то неместный. Выберешь его, а потом где искать?

— Какие действия вам теперь предстоят?

— Нужно набрать шесть тысяч подписей. Программа и всё остальное будет потом — когда пообщаюсь с жителями и пойму, что им нужно.

— В вашем первом заявлении мы много говорили об устройстве дворов, площадок. Разве в Москве эта проблема стоит так остро?

— Сам пользуюсь приложением «Помощник Москвы» и вижу, что далеко не все вопросы решаются. Ко мне и самому часто подходят — то двор полгода не могут обустроить, то газон надо перестелить, на котором убиться можно. Власть никак не реагирует на многие запросы, а от чиновников идут стандартные отписки.

Я хочу помочь жителям. Чтобы бабули могли выйти во двор, сесть на удобную скамейку и смотреть, как дети занимаются спортом, а не пьют пиво в подворотне. И бабушкам приятно, и младшее поколение развивается. В этом вижу свою задачу.

О Навальном и коррупции в футболе

— Среди политиков есть те, на кого вам бы хотелось равняться?

— У меня очень много примеров за границей, когда люди близки с народом, живут с ним и общаются каждый день. Если кандидат избирается народом, он должен проводить время с ним и вместе решать насущные проблемы. Хочу решать реальные вопросы жителей моего района, помогать им быть услышанными.

— Знаете своих потенциальных конкурентов?

— Ну, так, поверхностно. Недавно только фамилии узнал.

— Слышали про Любовь Соболь?

— Слышал. Но ни о её программе, ни каких-то подробностей пока не могу сказать.

— Она — юрист фонда ФБК.

— Ну, молодец, что сказать.

— Судя по тому, что выдвигаетесь в том же округе, идей этого движения вы не разделяете?

— Даже не думал ещё об этом — мне надо подписи собрать.

— Не в курсе деятельности ФБК?

— Слышал, что у них есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логическое завершение мало когда заметно.

— То есть к тому, что делает Алексей Навальный, относитесь скептически?

— Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень.

— Приведёте пример?

— Он выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда не доходит до логического завершения. Для меня это показательно.

— А положительные моменты?

— Правильно, что он занимается коррупцией — её надо искоренять. Нужно выявлять такие случаи и передавать их в правоохранительные органы. И там всё должно доводиться до того самого логичного конца.

— В футболе коррупции много?

— Конечно она есть. Я много говорю о том, что нашего футболу нужно развиваться по европейской модели. Хочется, чтобы у футболистов была бонусная система оплаты труда. А не как сейчас — можно ничего не делать и всё равно получать фиксированную сумму. К тому же бонусная система скажется на коррупционных схемах.

— Имеете в виду, что станет меньше откатов на заключении крупных контрактов?

— Да. И когда покупают, и когда контракт заключают. Очень много схем, которые появляются постоянно, но до суда не доходят. Когда РФС этим займётся, у нас вырастет много молодых футболистов, которые будут мотивированны и будут играть с горящими глазами.

— Какие действия вы готовы предложить РФС?

— У меня чуть позже будет отдельная программа для РФС — отправлю туда свои рекомендации. Всё-таки я сейчас закончил обучение в УЕФА — полтора года учился спортивному менеджменту. Поэтому у меня появилось очень много предложений для РФС — посмотрим, услышат они меня или нет. Но надеюсь, они помогут нашему футболу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О работе в «Локомотиве» и хейте в Сети

— Если выиграете выборы, придётся покидать футбол?

— Когда будет какой-то результат, тогда и буду смотреть. Не люблю говорить о том, чего ещё нет. Будем отталкиваться от фактов.

— Электорат обычно смотрит на последние успехи. Чем конкретно вы занимались последние годы в «Локомотиве»?

— Работал советником. Советники, как несложно понять, дают очень много советов. Начиная от гендиректора, заканчивая главным тренером.

— Сёмину давали советы?

— Редко. Всё-таки он привёл меня в большой футбол, поэтому я ему полностью доверяю. А так — я ездил в международные топ-академии, привёз мысли, подходящие методики и пытался воплотить их в жизнь. Очень рад, что при мне «Локо» выиграл Кубки и стал чемпионом.

— Назовите тройку ваших главных личных успехов на своём посту.

— Во-первых, абсолютная вера в Юрия Палыча. Я всегда и на всех уровнях поддерживал его кандидатуру, даже когда у команды была сложная ситуация. Мнений на тот момент было много, но, как видите, моё оказалось верным.

— Ещё два?

— По части комплектования. Моя независимая оценка некоторых футболистов в итоге оказывалась правильной. Третьим, наверное, назову создание женского футбольного клуба «Локомотив». Многие в него не верили, но я думаю, что он должен жить. Женскому футболу должно уделяться внимание в любом российском клубе, а не только в «Локо» и ЦСКА.

— Дмитрий, в прошлом вы большой футболист, сейчас при делах. Объясните, пожалуйста, зачем вам политика?

— Просто должно быть как можно больше адекватных людей, которые должны отстаивать мнение жителей своих районов, а не чьё-либо другое. Я — за адекватность и правильность действий. Я за то, что люди должны выбираться из народа, а не из бизнеса.

— Судя по количеству хейта в Сети, народ пока не оценил.

— Слушайте, мы футболисты! Мы проигрывали матчи, и на нас вся страна обрушивалась с такой критикой, что другой человек и не выдержал бы. Но мы вставали и шли к победе — чтобы за нас радовались болельщики и весь наш народ.