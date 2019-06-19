«Локомотив» подписал бразильца за 2,5 млн. Но Сёмин его не знает

«Локомотив» подписал контракт с защитником «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Мурило Серкейрой. По данным Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила 2,5 млн евро. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин любопытно прокомментировал для «Чемпионата» появление новичка:
«Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу».
Попробуем помочь опытному специалисту с информацией о бразильце, с которым ему, возможно, предстоит работать в ближайшие пять лет.
Где играл Мурило?
Сперва немного о биографии новичка «Локомотива». Центральный защитник – воспитанник «Крузейро», и с этим клубом до сегодняшнего дня была связана вся карьера молодого футболиста. В чемпионате Бразилии Мурило Серкейра дебютировал в июне 2017 года, а до переезда в Россию успел сыграть 34 матча в Серии А. Кроме того, принял участие в двух играх Кубка Либертадорес (аналоге европейской Лиги чемпионов).
За клубную команду Мурило голов не забивал, зато дважды отличился в составе молодёжной сборной. Осенью 2016-го его дубль принёс бразильцам победу в товарищеском матче над Эквадором – 3:0. Четыре дня назад Серкейра выиграл уже в составе олимпийской сборной Бразилии престижный турнир в Тулоне. За пять матчей в воротах «селесао» побывал лишь один мяч. Это свидетельствует о надёжности пары центральных защитников Мурило – Лянко Войнович. Правда, бразильцы пропустили в финале как раз по вине будущего «железнодорожника»: Серкейра скинул мяч головой прямо на ногу форварду сборной Японии, а тот сразу же пробил с лёта по воротам из-за штрафной. Получился гол на ровном месте. Возможно, по этой причине лучшим игроком обороны на турнире был признан не Мурило, а его напарник Лянко из «Торино», которым, по слухам, интересуется «Зенит».
Как играл Мурило?
Мурило по-настоящему заявил о себе в сезоне-2017, когда закрепился в стартовом составе «Крузейро». В том чемпионате 20-летний центральный защитник сыграл 24 матча в Серии А, заработал от Whoscored.com среднюю оценку 6,73 балла (девятый результат из игроков основы). Стал одним из лучших по игре в воздухе: в его активе было 62% выигранных верховых единоборств. Он чаще всех в составе «Крузейро» выносил мяч из собственной штрафной – 5,6 раза за матч. Если взглянуть на характеристику Серкейры в InStat, то его сильными качествами как раз называются игра наверху и навыки защитника в целом. С другой стороны, при высокой линии обороны Мурило может проваливаться.
Знающие новичка «Локомотива» специалисты отмечают, что в последний год Мурило перестал прогрессировать. В принципе это понятно и из статистики центрального защитника: он потерял место в основе, сыграв лишь девять матчей в Серии А. Молодым, как известно, свойственна нестабильность, даже талантливым бразильцам. Но в 2018-м Серкейрой интересовались «Порту» и «Бенфика». Тогда в СМИ называлась более крупная сумма трансфера, чем заплатил «Локомотив» – 3,5 млн.
Сёмин – кубковый тренер, поэтому ему наверняка будет приятно узнать, что Серкейра тоже любит этот трофей. Два года подряд центральный защитник выигрывал Кубок Бразилии с «Крузейро».
С кем и у кого тренировался Мурило?
Несмотря на ситуацию в клубе, Мурило продолжает вызываться в олимпийскую сборную Бразилии. Кстати, три года назад, будучи ещё игроком молодёжки, центральный защитник в течение десяти дней работал со сборной Бразилии перед домашней Олимпиадой-2016. Тогда Серкейра познакомился с главной звездой «селесао» Неймаром, играл против одного из лучших форвардов мирового футбола на тренировках. Тем не менее, говоря об игроках, которым он восхищается, Мурило называл коллег по амплуа – Маркиньоса из «ПСЖ» и Родриго Кайо из «Сан-Пауло».
Экс-главный тренер олимпийской и молодёжных сборных Бразилии Рожерио Микале высоко отзывался об игроке «Крузейро»:
«Мурило – молодой защитник, но имеет очень большой потенциал. Ждём, что он будет расти. Это достаточно быстрый и спокойный игрок. Серкейра знает, как поставить себя. Он умеет читать игру и руководить партнёрами. Это одна из причин, почему мы вызвали его».
Пока карьера Мурило складывается не совсем так, как прогнозировал Микале. Тем не менее «Локомотив» сделал неплохое приобретение. Серкейре по силам вырасти в центрального защитника высокого уровня, если, конечно, Сёмин поверит в бразильца и даст ему шанс.
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