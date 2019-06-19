«Локомотив» подписал бразильца за 2,5 млн. Но Сёмин его не знает

«Локомотив» подписал контракт с защитником «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Мурило Серкейрой. По данным Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила 2,5 млн евро. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин любопытно прокомментировал для «Чемпионата» появление новичка:



«Я Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу».

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Попробуем помочь опытному специалисту с информацией о бразильце, с которым ему, возможно, предстоит работать в ближайшие пять лет.

Где играл Мурило?

Мурило Серкейра Фото: fclm.ru

Сперва немного о биографии новичка «Локомотива». Центральный защитник – воспитанник «Крузейро», и с этим клубом до сегодняшнего дня была связана вся карьера молодого футболиста. В чемпионате Бразилии Мурило Серкейра дебютировал в июне 2017 года, а до переезда в Россию успел сыграть 34 матча в Серии А. Кроме того, принял участие в двух играх Кубка Либертадорес (аналоге европейской Лиги чемпионов).



За клубную команду Мурило голов не забивал, зато дважды отличился в составе молодёжной сборной. Осенью 2016-го его дубль принёс бразильцам победу в товарищеском матче над Эквадором – 3:0. Четыре дня назад Серкейра выиграл уже в составе олимпийской сборной Бразилии престижный турнир в Тулоне. За пять матчей в воротах «селесао» побывал лишь один мяч. Это свидетельствует о надёжности пары центральных защитников Мурило – Лянко Войнович. Правда, бразильцы пропустили в финале как раз по вине будущего «железнодорожника»: Серкейра скинул мяч головой прямо на ногу форварду сборной Японии, а тот сразу же пробил с лёта по воротам из-за штрафной. Получился гол на ровном месте. Возможно, по этой причине лучшим игроком обороны на турнире был признан не Мурило, а его напарник Лянко из «Торино», которым, по слухам, интересуется «Зенит».

Как играл Мурило?

Мурило по-настоящему заявил о себе в сезоне-2017, когда закрепился в стартовом составе «Крузейро». В том чемпионате 20-летний центральный защитник сыграл 24 матча в Серии А, заработал от Whoscored.com среднюю оценку 6,73 балла (девятый результат из игроков основы). Стал одним из лучших по игре в воздухе: в его активе было 62% выигранных верховых единоборств. Он чаще всех в составе «Крузейро» выносил мяч из собственной штрафной – 5,6 раза за матч. Если взглянуть на характеристику Серкейры в InStat, то его сильными качествами как раз называются игра наверху и навыки защитника в целом. С другой стороны, при высокой линии обороны Мурило может проваливаться.

Фото: fclm.ru

Знающие новичка «Локомотива» специалисты отмечают, что в последний год Мурило перестал прогрессировать. В принципе это понятно и из статистики центрального защитника: он потерял место в основе, сыграв лишь девять матчей в Серии А. Молодым, как известно, свойственна нестабильность, даже талантливым бразильцам. Но в 2018-м Серкейрой интересовались «Порту» и «Бенфика». Тогда в СМИ называлась более крупная сумма трансфера, чем заплатил «Локомотив» – 3,5 млн.



Сёмин – кубковый тренер, поэтому ему наверняка будет приятно узнать, что Серкейра тоже любит этот трофей. Два года подряд центральный защитник выигрывал Кубок Бразилии с «Крузейро».

С кем и у кого тренировался Мурило?

Несмотря на ситуацию в клубе, Мурило продолжает вызываться в олимпийскую сборную Бразилии. Кстати, три года назад, будучи ещё игроком молодёжки, центральный защитник в течение десяти дней работал со сборной Бразилии перед домашней Олимпиадой-2016. Тогда Серкейра познакомился с главной звездой «селесао» Неймаром, играл против одного из лучших форвардов мирового футбола на тренировках. Тем не менее, говоря об игроках, которым он восхищается, Мурило называл коллег по амплуа – Маркиньоса из «ПСЖ» и Родриго Кайо из «Сан-Пауло».

Экс-главный тренер олимпийской и молодёжных сборных Бразилии Рожерио Микале высоко отзывался об игроке «Крузейро»:



«Мурило – молодой защитник, но имеет очень большой потенциал. Ждём, что он будет расти. Это достаточно быстрый и спокойный игрок. Серкейра знает, как поставить себя. Он умеет читать игру и руководить партнёрами. Это одна из причин, почему мы вызвали его».

«Локомотив» объявил о переходе Мурило

Пока карьера Мурило складывается не совсем так, как прогнозировал Микале. Тем не менее «Локомотив» сделал неплохое приобретение. Серкейре по силам вырасти в центрального защитника высокого уровня, если, конечно, Сёмин поверит в бразильца и даст ему шанс.