Федун хочет отдать «Спартак» болельщикам. Как это работает в топ-клубах

Владелец «Спартака» Леонид Федун сделал громкое заявление.

«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом».

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

Модель управления клубов болельщиками по всему миру является чуть ли не основной и базовой. Потому что касается тех клубов, которых больше всего: любительских. В профессиональном футболе ситуаций, когда фанаты контролируют процессы в любимой команде, намного меньше. Ещё меньше их на топ-уровне.

Вот примеры.

«Барселона»

Самый известный пример – «Барселона», где болельщики ежегодно платят взносы и имеют право голоса в ключевых вопросах. Это касается не всех фанатов каталонцев, а 200 тысяч официально зарегистрированных человек, которые ежегодно платят взносы. От бюджета клуба эта сумма составляет почти символические 5%, так что система контроля нужна в основном ради идеологии.

Главный вопрос, который решают зарегистрированные «сосьос» – выборы президента. В этот период всё проходит как в полноценном государстве: регистрация кандидатов, предвыборная кампания, день голосования. Помимо этого голосуют за ключевые решения в жизни клуба: например, за план реконструкции стадиона «Камп Ноу» и территории рядом с ним.

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Но, например, вопрос трансферов клуб решает самостоятельно. Как и вопрос финансового развития, сотрудничества со спонсорами. Просто во многих вопросах часто приходится действовать аккуратно. Например, к появлению титульного спонсора болельщиков готовили больше пяти лет. Исторически майки «Барсы» были без рекламы на лицевой стороне. Но сначала там разместили логотип одной благотворительной организации (которой сам клуб и отчислял деньги), затем другой. А закончилось всё контрактом с Qatar Airways на 35 млн евро в год. Сейчас место на майках каталонцев выкуплено японской компанией Rakuten за 55 млн евро ежегодно до конца сезона 2020/21.

«Реал Мадрид»

Применительно к демократии часто говорят только о «Барселоне», но формально и мадридский «Реал» считается командой под контролем болельщиков. Флорентино Перес не владеет клубом, а лишь управляет им на выбранное в результате голосования время. У «Реала» около 100 тысяч зарегистрированных «сосьос», которые выплачивают по 120 евро ежегодно. Если продержаться в участниках этого закрытого клуба больше 50 лет, то от выплаты взноса освобождают.



Система контроля в Мадриде отличается от каталонской. «Сосьос» выбирают из своего состава членов Ассамблеи на 4 года. Ассамблея занимается разработкой и утверждением бюджета клуба на сезон, выборами президента клуба, одобрением идеи получения займа под конкретные цели.

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Важное правило в выборах президента «Реала»: при подаче заявки на участие он должен дать финансовые гарантии. Финансовая страховка на случай безумных решений. Флорентино Перес в 2009 году дал финансовую гарантию на 57 млн евро.

Бундеслига

В Германии на весь профессиональный футбол распространяется знаменитое правило 50+1, которое обязывает более половину акций клуба отдавать в распоряжение некоммерческой общинной организации. То есть, частное лицо или коммерческая компания не могут владеть даже половиной клуба. Исключений мало, и они известны: «Байер» и «Вольфсбург» принадлежат заводу Bayer и Volkswagen соответственно. Поскольку оба клуба сформировались задолго до правила 50+1 как клубы для сотрудников компании. Дитмар Хопп нашел лазейку в правиле и тоже владеет «Хоффенхаймом» самостоятельно, поскольку вкладывает в него деньги в разном объеме всю жизнь. Много вопросов по системе владения и управления «РБ Лейпциг».

Все остальные клубы в той или иной степени контролируются болельщиками. Акции «Боруссии» торгуются на немецкой фондовой бирже, большинство их выкуплено фанатами. Это не дает каких-то официально закрепленных возможностей вмешательства в жизнь клуба. Но заставляет людей, находящихся у власти, слушать трибуны. В Мюнхене болельщики «Баварии» протестуют против чего угодно примерно раз-два в месяц. Последняя яркая история: протестовали против синего цвета в новой форме на сезон. В итоге синий убрали.

В Бундеслигу вышла сумасшедшая команда. Два года назад она вылетела в 4-ю лигу! Да, такое возможно.

«Юнайтед оф Манчестер»

В Англии нет топ-клубов, контроль которых осуществляли бы непосредственно фанаты. Самая крутая история британского футбола по этой теме – создание клуба «Юнайтед Оф Манчестер». Когда «Манчестер Юнайтед» в 2005 году продали американцу Глэйзеру, многие фанаты остались недовольны. И создали свой, альтернативный «МЮ».

Пока что максимальным достижением клуба стал выход в Северную конференцию, это 6-й уровень английского футбола. Правда, по итогам этого сезона «Юнайтед» вылетел на дивизион ниже.



Всё финансирование клуба идет на деньги болельщиков, игроков часто набирают по объявлению или зову сердца. Как и персонал.