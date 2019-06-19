Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать

В Париже опять неспокойно. К счастью, на этот раз только в плане футбола, но масштаб конфликта в «ПСЖ» всё равно впечатляет. В последний год СМИ регулярно публиковали новости о том, что Неймар не слишком доволен своим решением покинуть «Барселону» и переехать во Францию. Иногда со ссылками на окружение бразильца, иногда в виде аналитики. А иногда и сам футболист даёт повод – когда поссорится с кем-то из партнёров по команде или признается, что скучает по бывшим одноклубникам.

Новости о недовольстве Неймара и его конфликте с руководством клуба появлялись постоянно, но не имели официального подтверждения. А теперь, похоже, дошло и до него. Намекнул об этом сам президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

В интервью журналу France Football, которое вышло с заголовком «Клубу нужен электрошок», он разнёс всю команду и персонально прошёлся по Неймару. «Нам всем не хватило характера. Но мы это исправим. Я больше не хочу видеть в команде звёзд. Клуб больше любого игрока, с помощью Леонардо мы объясним это правило всем. Игроки должны носить эти цвета с гордостью, а не приходить на работу, когда им удобно. Мы никому не будем угождать. Если кто-но недоволен – двери открыты. Игроки должны отдавать все силы. Если кто-то этого не делает, нам предстоит серьёзный разговор. Существуют контракты, их нужно уважать. Мы не заставляли Неймара подписать с нами контракт. Он сам захотел присоединиться к клубу».

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Ничего себе эмоции от президента клуба! Это куда более мощное доказательство конфликта, чем любые утечки в прессу от связанных с Неймаром людей. Разумеется, после такого мощного заявления слухи немедленно утроились. Но теперь они и воспринимаются по-другому. Например, новость, которая вышла в газете Equipe 16 июня, что Неймар обратился к известному агенту Пини Захави, чтобы тот помог найти вариант с возвращением в Испанию этим летом.



Журналисты каталонского Mundo Deportivo утверждают, что им известна причина такого резкого интервью Аль-Хелаифи. Она заключается в том, что Неймар сам встретился с президентом несколько дней назад и сказал, что больше не хочет играть в Париже. Он хочет вернуться в клуб, который не должен был покидать. Речь о «Барселоне», и именно этим объясняется нервная реакция клуба. В «ПСЖ» слишком хорошо знают: если Неймар очень хочет куда-то перейти, он добивается своего.



Кстати подоспела новость другой каталонской газеты. Mundo сообщает, что «Барселона» работает над возвращением бразильца. Одним из способов осуществить трансфер называется его обмен на Гризманна. Руководство «Барселоны» давно договорилось с французом о переходе, а его презентация затягивается, оттого что сумма отступных по контракту с «Атлетико» снижается до 120 млн евро с 1 июля – тогда она будет активирована, а игрок официально перейдёт в каталонский клуб. Проблема в том, что идея с подписанием Гризманна не так по душе раздевалке, как боссам клуба. Известно, что команда даже просила Месси встретиться с президентом Бартомеу и сказать ему, что игроку «Атлетико», который год назад в последний момент передумал переходить, будут не рады.



В то же время не секрет, что возвращения Неймара хотел бы Месси: они до сих пор общаются. Лео признавался, что у них до сих пор есть общий чат с Неймаром и Суаресом. Сегодня появилась информация, что Лео обратился к руководству с просьбой вернуть бразильца.

Естественно, пока каталонские газеты пишут о возвращении Неймара в «Барселону», мадридские публикуют новости о его возможном трансфере в «Реал». Marca сообщает, что Зидан готов расстаться с Каземиро, если это позволит подписать форварда. Выглядит довольно сомнительно: Каземиро стал важнейшим игроком клуба как раз при Зидане, а левый фланг атаки «Реал» только что усилил Азаром. Но это не отменяет того факта, что будущее Неймара в Париже выглядит всё более призрачно.