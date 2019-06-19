Глушаков уходит из «Спартака». Что об этом думают болельщики

Противостояние капитана «Спартака» Дениса Глушакова с фанатами красно-белых наконец подходит к концу. История полузащитника – эталонное подтверждение того, что от любви до ненависти лишь один шаг. Глушаков был кумиром болельщиков в сезоне-2016/17, но в результате конфликта с Массимо Каррерой, приправленного семейными разборками, любви как и не было.
Против Дениса устраивали акции, ему посвящали гневные баннеры и свист, а он в ответ праздновал голы, показывая фамилию на спине и призывая позвонить ему. Фигура Глушакова даже приводила к дракам на трибунах между хейтерами и сторонниками капитана. Два человека, выбежавших на поле во время матча специально ради Дениса, представляли оба лагеря. Как же реагируют на уход Глушакова из клуба социальные сети?
Подавляющее большинство болельщиков «Спартака» в интернете радо уходу Дениса.
Радо настолько, что у части фанатов даже появился внезапный повод встретиться вечером.
Однако Глушакова и благодарят. В основном — за чемпионский сезон.
Глушаков образца чемпионского сезона запомнился не только лидерскими качествами и важными голами, но и празднованием с миллеровским напитком.
Один раз — случайность, два — совпадение. Будет ли закономерность?
Глушакова сравнили с ушедшим с поста директора департамента по связям с общественностью Леонидом Трахтенбергом. Несмотря на оставленный в ходе сезона пост, Леонид Фёдорович оставался в команде.
Не обошлось и без главной фразы последнего месяца.
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