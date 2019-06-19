Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке». Главное

Приходил в «Спартак» за трофеями

Звезда Глушакова начала разгораться в 2008-м, когда 19-летний полузащитник, вернувшийся из иркутской аренды, ворвался в основной состав «Локомотива» и постепенно стал ключевым футболистом команды. Он провёл за «железнодорожников» пять сезонов, дослужился до капитанской повязки, привлёк громадный интерес со стороны «Зенита». Могучий и богатый клуб из Петербурга трижды закидывал удочки, но золотую рыбку так и не вытащил: она вильнула хвостом и уплыла в 2013-м в «Спартак».



«Ушёл в «Спартак» за трофеями», — говорил Глушаков несколько раз после перехода, но так уж получилось, что за годы, минувшие с того решения, у «Локомотива» набралось даже больше титулов: три Кубка России и одно чемпионство. У «Спартака» и Дениса – одно золото и Суперкубок.

Выдал очень сильный стартовый отрезок, но потом откатился назад

Перебравшись к красно-белым, Глушаков выдал очень сильную первую половину сезона-2013/14. Тогда, при Карпине, он играл на позиции опорного защитника, показывал феноменальную работоспособность и, казалось, прогрессировал. Осенью 2013-го он забил сумасшедший гол в ворота «Зенита», перехватив мяч в центральной зоне и обыграв по пути трёх соперников.

Но весной 2014-го случился кошмарный спад – и у всей команды, и у самого Глушакова. Карпина уволили, команда попала в зону турбулентности, которая длилась при Гунько, Якине и Аленичеве два с половиной сезона. Всё это время Глушаков продолжал оставаться основным игроком, но ничего сверхъестественного не показывал. Мог выдать очень сильный матч, забить потрясающий гол (например, в ворота «Рубина» в Казани в 2015-м), однако его нельзя было и близко назвать лучшим футболистом страны.

Глушаков: я – мясной хулиган Капитан «Спартака» и отец двоих детей – о ярком детстве, трофеях, сервантах, «Зените», ЦСКА, партнёрах и тренерах.

Всё изменилось в сезоне-2016/17, когда пришёл Каррера.

«Это похороны»

Чемпионский год – лучший в карьере Глушакова. Он, окрылённый полученной капитанской повязкой и приходом энергичного итальянского тренера, летал по полю, вёл за собой команду, забивал голы во всех ключевых матчах – «Ростову» в октябре (1:0), ЦСКА в домашнем дерби (3:1), «Амкару» фантастическим ударом в девятку на последних секундах (1:0), «Рубину» на заснеженном поле в декабре (2:1), ЦСКА на 3-й Песчаной в почти золотой битве (2:1). А в другой важнейшей игре весны с «Зенитом» (2:1) Денис отдал классную результативную передачу на Промеса. В том сезоне-2016/17 в стране не было футболиста ярче (не говорим «лучше», «ярче» — более правильное слово), чем Глушаков.

Денис не ограничивался подвигами на поле. Он дерзко вёл социальные сети, всегда первым публиковал победные командные фотографии из раздевалки, выдавал пламенные реплики в микст-зонах и СМИ, везде защищал партнёров и тренера. По итогам сезона РФС признал Глушакова лучшим футболистом сезона. И это было абсолютно справедливо.



Но главное признание Денис получил от болельщиков, которые повсюду называли его настоящим капитаном.

Тушино, забор, самогон

Празднование чемпионства, нагрянувшего неожиданно после осечки «Зенита», получилось спонтанным, но оттого более эмоциональным. Начало ему положил как раз Глушаков, который приехал к «Открытие Арене», забрался на железную ограду с банкой самогона и, словно президент страны, выступил со специальным обращением к болельщикам. Всё это навсегда останется частью спартаковского фольклора.

А фанаты в ту ночь немедленно отправились к стадиону, где закатили бурные гуляния. Глушаков участвовал в них вместе со всеми: обнимался, прыгал на машине, размахивал флагом.

Проблемы с контрактом…

Всё испортилось сразу же после окончания золотого сезона. Для начала у Глушакова возникли проблемы с подписанием нового контракта. Денис, который провёл очень сильный предыдущий сезон, считал, что заслуживает новое долгосрочное и высокооплачиваемое соглашение в качестве награды, но решился вопрос лишь в конце сентября. А до этого «Спартак» успел близко подойти к самоуничтожению – напрочь провалил старт чемпионата, растерял кучу очков и едва не потерял Карреру.



Злые языки говорят, что Глушаков, не скрывавший своей обиды, часто говорил знакомым: «Пока мне не продлят контракт, выигрывать мы не начнём». Верить или нет – дело каждого. Но когда соглашение пролонгировали, «Спартак» действительно начал побеждать и выдал отличную осень. А сам Денис снова стал показывать очень качественный футбол.

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… а также тренером

Но трудности Глушакова одним контрактом не закончились. Другой сложностью стал конфликт с Каррерой. Он зародился в первой половине сезона-2017/18, совсем разгорелся весной во второй половине и окончательно вылез наружу осенью 2018-го, когда случилась знаменитая история со случайными «лайками».



Отчасти эта холодная война между Глушаковым и Массимо началась из-за того, что тренер, изменившийся после чемпионского сезона, из-за новых методов работы и высокомерной манеры поведения потерял доверие многих игроков. Денис действовал в интересах раздевалки и не боялся подставлять себя под удар. Только наивно думать, что он преследовал только командные интересы. Очень сильно капитан боялся и за свою личную судьбу: видел, что Каррера намерен строить новую команду без него, очень боялся прихода Романа Ерёменко, чей скорый трансфер стал секретом Полишинеля ещё полтора года назад.

Иногда конфликт затихал, иногда – разгорался с новой силой, а остановить его уже было нельзя. Сначала полетела голова Карреры, спустя полгода – и Глушакова, который, помимо своей скандальной ауры, попросту перестал соответствовать спортивному уровню.

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Аудиозаписи и ненависть болельщиков

Наверное, не было в современной истории «Спартака» футболиста, которого болельщики возненавидели бы столь сильно, как Глушакова. Почти весь прошлый сезон прошёл под знаком непрекращающихся акций протеста, перечёркнутых восьмёрок и оскорбительных кричалок. На одном из матчей к нему прямо во время игры подбежал фанат, чтобы прилюдно высказать своё отношение.



Ненависть ещё больше усилилась, когда в интернете стали публиковаться слитые аудиозаписи, на которых он ругает как бывшую жену, так и бывшего тренера. «Шаболда», «чехи», «Аркаша», «катали вату» и прочие крылатые выражение – скорее всего, всё это спустя годы болельщики будут вспоминать гораздо чаще, чем голы в чемпионском сезоне. Ведь запоминается в первую очередь последнее. И негативное.



Поэтому сегодня на улице болельщиков «Спартака» праздник. Почти такой же, как в чемпионскую ночь.