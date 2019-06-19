Ордец пошёл по пути Ракицкого. Минус ещё один кандидат в сборную Украины?

У Ордеца с Ракицким не только фамилии созвучны – судьбы тоже во многом похожи. Оба росли и воспитывались в академии донецкого «Шахтёра», прошли всю систему сборных Украины снизу доверху и практически одновременно отважились – в свете нынешних взаимоотношений двух стран это слово не звучит преувеличением – на переезд в Россию. Даже амплуа у Ивана с Ярославом одинаковое – центральный защитник. Но считать новичка московского «Динамо» точной копией джокера «Зенита» неверно. Ордец моложе и физически мощнее земляка (разница – 3 года и 14 см роста), тогда как Ракицкий – опытнее и тоньше в понимании игры. Собственно, потому они и играли часто в паре, что гармонично дополняли друг друга. Теперь два дюжих украинских хлопца посоперничают в РПЛ.

Биография Ордеца не так богата большими турнирами, трофеями и забитыми голами, как у недавнего одноклубника и партнёра по национальной команде, но тоже незаурядна. Молодой человек, пробившийся в большой футбол, на уровень Лиги чемпионов, из села на девять сотен жителей, заведомо заслуживает уважения. Целеустремлённость, трудолюбие в таких историях подразумеваются по умолчанию. От деревни Ближнее до школы «Шахтёра» путь совсем не близкий – полсотни километров в один конец. Когда отца Ивана перестали отпускать с работы на сыновьи тренировки, эстафету принял дедушка. Ордец-младший ему за это очень признателен. От аналогий с Иваном Обляковым и его Вындиным Островом сложно удержаться. Вот и не будем. Зачем?

«Я и дров наколоть могу, и огород вскопать». Нетипичный футболист Иван Обляков Как из деревни добраться до Лиги чемпионов.

В общей сложности 16 лет, с 10 до 26, Ордец состоял в структуре «Шахтёра». Преодолел все ступени на пути к вершине пирамиды – только перед последней застопорился. Смотался на стажировку в дружественный «Шахтёру» «Ильичёвец», откуда вернулся с призом «Золотой талант Украины» и необходимым багажом уверенности. Более он из обоймы оранжево-чёрных не выпадал, хотя и котировался поначалу у Мирчи Луческу пониже всё того же Ракицкого.

Зато в сборной Ордец стартовал ярче Ярослава: в первом же матче, против Габона, гол забил. Правда, он пока так и остался последним для донбасского стоппера в 12 матчах за главную команду страны. Весной 2016-го тренер Фоменко авансом включил «горняка» в резерв на чемпионат Европы – на случай форс-мажора, но из списка B в список A Ордец так и не переместился. Позиции Ракицкого не подвергались сомнению.



Выпали они из круга кандидатов в сборную уже при другом тренере и по разным причинам: один – по состоянию здоровья, другой – по политическим мотивам. Ни яркая, результативная игра за «Зенит», ни две золотые медали за сезон (одна с жёлто-синей ленточкой, другая – с бело-сине-красной) не убедили Андрея Шевченко в необходимости возвращения Ракицкого в национальную команду. Ордец в это время чисто физически был не силах помочь сборной – разрыв сухожилия на сборе надолго сделал его нетрудоспособным – а теперь, видимо, будет внесён в круг невызываемых по идеологическим соображениям. У Шевченко и без них замечательно идут дела в отборе Евро-2020, чтобы лишний раз не дразнить общественность. Уж если он Ракицкого «забанил», менее статусного Ордеца тем более зачехлит.

По символичному стечению обстоятельств свой последний матч с трезубцем на груди, против Японии в марте 2018-го, Ордец отработал в паре с Ракицким. Украинцы выиграли – 2:1.

Защитник Ракицкий забил уже 20 голов. Как он это делает Из трёх штрафных в «Зените» украинец реализовал два.

Разумеется, Иван отдавал себе отчёт, не мог не отдавать, в том, какими репутационными и карьерными издержками ему грозит переезд в Россию. Раз пошёл на них – значит имел серьёзные основания. Одно из них – на поверхности. Очевидно, что активно возрождаемое «Динамо» сейчас щедрее «Шахтёра», который и так не знает равных в украинской лиге, что с Ордецом, что без.



Чисто спортивный интерес тоже не стоит с порога отметать как несущественный. С точки зрения борьбы за медали РПЛ сегодня выглядит объективно привлекательнее УПЛ, а по стадионной инфраструктуре после ЧМ-2018 вообще мало кому уступает в мире. Если с «Шахтёром» Иван вынужден был круглый год играть де-факто в гостях, то с «Динамо» будет выступать на одной из самых крутых арен Восточной Европы. Для честолюбивого футболиста это тоже аргумент.



«Совсем не удивлён этим трансфером, — говорит главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон, много лет работавший с Ордецом в Донецке. – И «Динамо» сделало хорошее приобретение, и для Ивана это большой вызов. Удивляет другое – обилие травм у него в последнее время. Когда мы с Луческу были в «Шахтёре», проблем со здоровьем Ордец не испытывал. Мы брали Ивана совсем молодым парнем, а теперь это квалифицированный, тактически грамотный и уже достаточно опытный исполнитель. Возможно, в технике паса он немного уступает Ракицкому – зато силён в верховых единоборствах. Природная скромность и порядочность помогут Ордецу быстро адаптироваться в новом коллективе, а высокая квалификация – заиграть в РПЛ. Думаю, с новым инвестором, современной ареной «Динамо» будет ставить совсем другие задачи, чем в прошлом сезоне. Ордец этим задачам полностью соответствует».