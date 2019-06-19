Вокруг Влашича ЦСКА может строиться долго. Это великолепный командный игрок

Об индивидуальных качествах Николы Влашича, которые моментально сделали его важным игроком для ЦСКА, сказано уже многое. Хорват действительно классно обостряет и не боится обыгрывать один в один — в чемпионате России этого уже достаточно, чтобы сильно выделяться. У Влашича хорошие стандарты, он — из числа тех футболистов, что могут в одиночку решить исход матча. Всё так.

Но для ЦСКА гораздо важнее командные качества восьмого номера — это вообще клуб, который стремится продавать игроков с яркими индивидуальными качествами, а покупать тех, кто выделяется коллективными навыками. И у Влашича есть такое нужное качество, как связность: он умеет сохранить мяч (подобрать его, обработать слишком резкую передачу, укрыть корпусом после перехвата), затем придержать его в поиске правильного решения (продвигаясь вперёд с мячом, на дриблинге, смещаясь к центру), выбрать это решение и осуществить. Важным здесь является и то, что Никола может продемонстрировать эту связность на каждом участке поля, поэтому его позицию можно адаптировать под конкретное игровое задание.

Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает? А ведь все были уверены, что хорват уйдёт.

Конечно, вы думаете: ну что за связность, заканчивай с умными словами, где вообще нахватался этого. И я отвечу на конкретном примере. Смотрите.



У Влашича, как у хорошего командного футболиста, есть навык бросить взгляд на партнёра перед принятием мяча. В частности, когда хорват принимает передачу, находясь в полуфланге, в треугольнике между крайним защитником, крайним центральным защитником и опорным соперника, он предварительно смотрит на расположение своего крайнего защитника. Для него важно оценить, успел ли тот расположиться на одной линии с мячом/выше мяча, или только продолжает движение вперёд.

Если первое: Влашич может сыграть на флангового защитника и открыться в коридор между фланговым и центрдефом соперника или пойти в дриблинг, так как один из футболистов соперника в треугольнике занят опекой флангового игрока ЦСКА, а опорному придётся атаковать хорвата уже со спины. Если второе: приходится искать простой способ продолжения атаки, потому что если Никола пойдёт в дриблинг и потеряет мяч, у соперника развязаны руки для быстрой ответной атаки.

Влашич: рад, что подписал контракт с ЦСКА, это было моё единственное желание

Теперь почему это важно и показательно. Влашич играет так и в левом полуфланге, и в правом — для него важна активность партнёров. Осенью, на удачном для ЦСКА отрезке, полузащитник равномерно распределял активность по левой и правой сторонам поля: тогда его поддерживали и Марио Фернандес, и находившийся в оптимальной форме Георгий Щенников. Сопернику приходилось учитывать действия ЦСКА по всей ширине поля.



Весной у ЦСКА появились сложности с левым крайним защитником. Влашич, оборачиваясь при приёме мяча, всё чаще стал видеть бегущего защитника, а не занявшего свою позицию — чтобы не допускать потерь, приходилось играть проще. Эффективность Влашича снижалась, а значит снижалась и эффективность командных взаимодействий в атаке.

После нескольких матчей хорват окончательно сконцентрировался на действиях в правом полуфланге (весной в два раз больше подборов и обводок в правой стороне поля, чем в левой): там по-прежнему был хорош Фернандес. С Марио можно обыграться в стенку, и с его помощью можно идти в дриблинг: своей активностью русский бразилец заставляет соперников сохранять на нём внимание даже в том случае, если мяч начинает двигаться к центральной оси.

Футболист позиции Влашича может не задумываться о таких мелочах, как расположение партнёров на поле — он вполне может пробовать сам улучшить ситуацию за счёт обводки, нестандартного открывания. Такие игроки тяготеют к индивидуальной работе на поле — это не плохо и не хорошо, это просто другой тип футболистов.

Для Влашича важно понимать, как и с кем можно взаимодействовать после того, как он сохранил мяч, важно связывать командные взаимодействия. Когда вся командная игра в порядке и никто не выпадает, хорват становится помощником киллера, который в нужный момент передаёт тому нож. Когда же становится очевидно, что существуют проблемы, Влашич старается сосредоточиться там, где у команды продолжает получаться.



В его лице ЦСКА получает футболиста, вокруг которого годами можно строить игру. По большому счёту Влашичу неважно, кто именно будет его партнёрами: при условии, если те будут выполнять игровое задание, он сумеет сделать команду сильнее.