Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Насколько важно для ЦСКА подписание Николы Влашича

Вокруг Влашича будет строиться новый ЦСКА
Антон Михашенок
Вокруг Влашича ЦСКА может строиться долго. Это великолепный командный игрок
Хорват ярок, но для него важнее, что яркой получается вся командная игра.
Футбол / РПЛ 0

Об индивидуальных качествах Николы Влашича, которые моментально сделали его важным игроком для ЦСКА, сказано уже многое. Хорват действительно классно обостряет и не боится обыгрывать один в один — в чемпионате России этого уже достаточно, чтобы сильно выделяться. У Влашича хорошие стандарты, он — из числа тех футболистов, что могут в одиночку решить исход матча. Всё так.

Но для ЦСКА гораздо важнее командные качества восьмого номера — это вообще клуб, который стремится продавать игроков с яркими индивидуальными качествами, а покупать тех, кто выделяется коллективными навыками. И у Влашича есть такое нужное качество, как связность: он умеет сохранить мяч (подобрать его, обработать слишком резкую передачу, укрыть корпусом после перехвата), затем придержать его в поиске правильного решения (продвигаясь вперёд с мячом, на дриблинге, смещаясь к центру), выбрать это решение и осуществить. Важным здесь является и то, что Никола может продемонстрировать эту связность на каждом участке поля, поэтому его позицию можно адаптировать под конкретное игровое задание.

Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает?
А ведь все были уверены, что хорват уйдёт.

Конечно, вы думаете: ну что за связность, заканчивай с умными словами, где вообще нахватался этого. И я отвечу на конкретном примере. Смотрите.

У Влашича, как у хорошего командного футболиста, есть навык бросить взгляд на партнёра перед принятием мяча. В частности, когда хорват принимает передачу, находясь в полуфланге, в треугольнике между крайним защитником, крайним центральным защитником и опорным соперника, он предварительно смотрит на расположение своего крайнего защитника. Для него важно оценить, успел ли тот расположиться на одной линии с мячом/выше мяча, или только продолжает движение вперёд.

Если первое: Влашич может сыграть на флангового защитника и открыться в коридор между фланговым и центрдефом соперника или пойти в дриблинг, так как один из футболистов соперника в треугольнике занят опекой флангового игрока ЦСКА, а опорному придётся атаковать хорвата уже со спины. Если второе: приходится искать простой способ продолжения атаки, потому что если Никола пойдёт в дриблинг и потеряет мяч, у соперника развязаны руки для быстрой ответной атаки.

Влашич: рад, что подписал контракт с ЦСКА, это было моё единственное желание

Теперь почему это важно и показательно. Влашич играет так и в левом полуфланге, и в правом — для него важна активность партнёров. Осенью, на удачном для ЦСКА отрезке, полузащитник равномерно распределял активность по левой и правой сторонам поля: тогда его поддерживали и Марио Фернандес, и находившийся в оптимальной форме Георгий Щенников. Сопернику приходилось учитывать действия ЦСКА по всей ширине поля.

Весной у ЦСКА появились сложности с левым крайним защитником. Влашич, оборачиваясь при приёме мяча, всё чаще стал видеть бегущего защитника, а не занявшего свою позицию — чтобы не допускать потерь, приходилось играть проще. Эффективность Влашича снижалась, а значит снижалась и эффективность командных взаимодействий в атаке.

После нескольких матчей хорват окончательно сконцентрировался на действиях в правом полуфланге (весной в два раз больше подборов и обводок в правой стороне поля, чем в левой): там по-прежнему был хорош Фернандес. С Марио можно обыграться в стенку, и с его помощью можно идти в дриблинг: своей активностью русский бразилец заставляет соперников сохранять на нём внимание даже в том случае, если мяч начинает двигаться к центральной оси.

Футболист позиции Влашича может не задумываться о таких мелочах, как расположение партнёров на поле — он вполне может пробовать сам улучшить ситуацию за счёт обводки, нестандартного открывания. Такие игроки тяготеют к индивидуальной работе на поле — это не плохо и не хорошо, это просто другой тип футболистов.

Для Влашича важно понимать, как и с кем можно взаимодействовать после того, как он сохранил мяч, важно связывать командные взаимодействия. Когда вся командная игра в порядке и никто не выпадает, хорват становится помощником киллера, который в нужный момент передаёт тому нож. Когда же становится очевидно, что существуют проблемы, Влашич старается сосредоточиться там, где у команды продолжает получаться.

В его лице ЦСКА получает футболиста, вокруг которого годами можно строить игру. По большому счёту Влашичу неважно, кто именно будет его партнёрами: при условии, если те будут выполнять игровое задание, он сумеет сделать команду сильнее.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент