Гид по главным трансферным сагам лета. Прочитайте, чтобы не путаться в новостях

Неймар, «ПСЖ»
Стоимость на Transfermarkt: 200 млн евро
Где может оказаться: «Барселона», «МЮ», остаться в «ПСЖ»
В последние дни новости о Неймаре выходили каждые несколько часов. У него кошмарная весна: травма, вылет из Лиги чемпионов, снова травма и пропуск Кубка Америки, обвинения в изнасиловании. К этому добавилась ещё одна проблема, и тоже серьёзная: недовольство клуба.
Президент «ПСЖ» в интервью прошёлся по всей команде, сказав, что больше не потерпит звёзд, а хочет видеть людей, которые полностью отдают себя работе. И персонально выделил Неймара: «Мы не заставляли его подписывать контракт. Он сам принял это решение. Для нас главной ценностью теперь будет преданность делу. Если кому-то это не подходит – двери открыты. Чао!».
Когда такое говорит президент клуба, вероятность трансфера резко повышается. Тем более что Неймару есть куда идти: он хочет вернуться в «Барселону», о чём уже уведомил руководство обоих клубов. Игроки «Барселоны» тоже хотят, чтобы он вернулся, а у клуба уже даже есть план его возвращения. Он включает в себя ещё одного звёздного игрока: Гризманна.
Антуан Гризманн, «Атлетико»
Стоимость на Transfermarkt: 130 млн евро
Где может оказаться: «Барселона», «ПСЖ», «МЮ»
Месяц назад будущее Гризманна не вызывало сомнений. О личном контракте с «Барселоной» он договорился ещё в марте, в конце весны президент «Атлетико» пожаловался, что удержать игрока не удалось. Каталонскому клубу оставалось только ждать: 1 июля по действующему контракту Гризманна с «Атлетико» сумма его отступных снизится до 120 млн евро. Но потом всё изменилось.
Игроки «Барселоны» слишком хорошо запомнили, как прошлым летом француз выставил Пике дураком: кинокомпания Жерара снимала документальный фильм о переходе Гризманна в «Барсу», вот только в финале тот внезапно передумал переходить. В общем, Антуану в раздевалке не рады. Настолько, что Месси вроде бы даже просил президента Бартомеу его не подписывать. Одновременно возник интерес «ПСЖ». Там тоже всё сложно: клуб недоволен Неймаром, Неймар несчастлив в Париже и хочет обратно в тень Месси. Судя по информации каталонских журналистов, не исключён даже сложный размен: «Барса» покупает Гризманна и меняет его на Неймара. За ситуацией также следит «МЮ», но клубу для такой покупки нужно разгрузить зарплатную ведомость.
Поль Погба, «МЮ»
Стоимость на Transfermarkt: 100 млн евро
Где может оказаться: «Реал», «Ювентус», остаться в «МЮ»
Клуб совершенно точно не хочет отпускать француза. Сульшер готов сделать его капитаном в следующем сезоне, руководство «Юнайтед» весной начало переговоры о продлении контракта. Вот только Погба контракт продлевать не стал. Сначала он потребовал увеличить зарплату до 500 тыс. фунтов в неделю – это много даже для «МЮ». А в середине июня, находясь в Японии, дал громкое интервью, в котором сказал, что ему нужен новый вызов. «Думаю, это отличный момент для нового вызова. Я много думаю об этом».
Известно, что Погба в отличных отношениях с Зиданом, тренер «Реала» в каждом втором интервью хвалит игрока. Более того, Зидан даже убедил президента «Реала» Флорентино Переса, что главной целью в полузащите должен быть именно Погба, а не Эриксен из «Тоттенхэма». Но мадридский клуб – не единственный претендент на Погба. «Ювентус» хочет вернуть игрока. Близкие отношения руководства «Юве» с агентом Погба Райолой облегчают переговорный процесс. Да и известный итальянский инсайдер Ди Марцио сообщает, что игрок больше всего хочет именно в Турин. Удержать его «Юнайтед» будет сложно.
Филиппе Коутиньо, «Барселона»
Стоимость на Transfermarkt: 90 млн евро
Где может оказаться: «ПСЖ», «МЮ», «Челси»
Самый странный трансфер «Барселоны» последних нескольких лет. Коутиньо не чистый полузащитник и не чистый форварда, а его любимую позицию на поле между линиями атаки и полузащиты в «Барселоне» занимает Месси. За полтора года тренер Вальверде не нашёл бразильцу места. Коутиньо и сам оценивает свой сезон очень критично: признаёт, что его игра была ниже ожиданий, и обещает много работать, чтобы стать лучше. А тем временем его агент встречается с директором «ПСЖ» в Париже, а руководство «Барселоны» обсуждает возможность трансфера в «Челси», если лондонцы сумеют перенести трансферный бан с этого лета на следующее. Также в бразильце заинтересован «МЮ», но только в случае ухода Погба.
Ромелу Лукаку, «МЮ»
Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро
Где может оказаться: «Интер», остаться в «МЮ»
Информация о трансфере Лукаку пришла из неожиданного источника. Тренер сборной Бельгии Мартинес сказал, что в Манчестере игроку посоветовали найти себе другую команду, потому что он не входит в планы Сульшера. Сам Ромелу тоже не оставил сомнений о своём желании. «Я уже принял решение о своём будущем. Не могу сказать сейчас из уважения к контракту с «МЮ». Надо подождать». Чтобы сделать свои намерения ещё более понятными, он сделал несколько комплиментов новому тренеру «Интера» Конте: «Рад, что у этой команды такой тренер. Считаю, что Конте – сильнейший тренер в мире».
Заодно Лукаку отметил, что его ждёт насыщенное лето, и назвал себя поклонником итальянского футбола. В общем, понятнее не бывает. Правда, есть и сложность: «МЮ» хочет только деньги, отказываясь включать в сделку игроков «Интера» Икарди и Перишича. По разной информации, клуб требует за бельгийца 70 или 80 млн евро. «Интер» платить столько пока не готов: сначала нужно кого-нибудь продать.
Мауро Икарди, «Интер»
Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро
Где может оказаться: «Ювентус», «Рома», «Наполи», на трибунах, остаться в «Интере»
Весна стала для Икарди настоящей катастрофой. Он поругался с тренером, одноклубниками, а болельщики требуют его продать. Вот только с покупателями беда: в иностранные клубы Икарди не может уйти из-за детей (его жена имеет троих детей от предыдущего брака, которых нельзя вывозить из Италии), а предложения «Наполи» и «Ромы» не устроили ни его, ни «Интер». Остаётся «Ювентус».
Давно известно, что новому тренеру туринцев стиль игры Мауро симпатичен. Но «Ювентус» не спешит делать предложение. Логично, учитывая, что время играет против миланцев: громкими заявлениями они сделали всё, чтобы сделать компромисс невозможным, а значит, ближе к концу трансферного окна будут готовы продать его за любую сумму. А тем временем Конте ждёт, когда его новый клуб подпишет Лукаку, но на бельгийца без продажи Икарди не хватает денег. Нелепая ситуация.
Матейс де Лигт, «Аякс»
Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро
Где может оказаться: «Барселона», «ПСЖ», «МЮ», «Ювентус», «Ливерпуль»
Кажется, этим летом будет принято почти переходить в «Барселону», а потом оказываться в другом месте. Матейс де Лигт точно не останется в «Аяксе» — это подтвердили президент и тренер амстердамцев. Но где он окажется? «Аякс» получил предложение от «Барселоны» в 70 млн евро, которое устроило клуб, а Матейс – предложение по зарплате в 6 млн евро в год, которое устроило его агента, Мино Райолу. Но когда игрока ведёт Райола, всё может измениться в любой момент.
Райола ведёт переговоры с несколькими клубами. Фактически, он устроил аукцион за игрока. В нём заинтересована половина топ-клубов Европы, и все могут позволить себе трансфер. «Ювентус» готов платить игроку в полтора раза больше, чем «Барселона», а «ПСЖ» — в два раза больше. Каталонцы не хотят участвовать в аукционе, поэтому отказались менять предложенную зарплату. Сам де Лигт заявил, что «ещё не понял, что подсказывает ему сердце». Пока сердце занято подсчётами, нам всем придётся подождать.
Гарет Бэйл, «Реал»
Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро
Где может оказаться: «МЮ», на трибунах, на поле для гольфа, остаться в «Реале»
Бэйла относят к звёздам скорее по привычке. В реальности он последний раз показывал топ-футбол примерно так же давно, как Алексис Санчес. Он не нужен Зидану – тренер «Реала» сказал это так ясно, что яснее некуда. А Бэйл так же ясно дал понять, что не собирается уходить из клуба, где получает 17 млн евро в год. А его агент опровергает любые слухи о трансферах. Например, о том, что Гарет может согласиться на аренду, чтобы получить игровую практику.
«Аренда? Не думаю, что он захочет куда-то уезжать. Он прекрасно живёт в Испании, у него там дом. Но ситуация в «Реале» не изменилась». Что ж, это хотя бы честно: играть Бэйлу не дадут, но он и не стремится.
- 20 июня 2019
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