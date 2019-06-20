Гид по главным трансферным сагам лета. Прочитайте, чтобы не путаться в новостях

Стоимость на Transfermarkt: 200 млн евро

Где может оказаться: «Барселона», «МЮ», остаться в «ПСЖ»

В последние дни новости о Неймаре выходили каждые несколько часов. У него кошмарная весна: травма, вылет из Лиги чемпионов, снова травма и пропуск Кубка Америки, обвинения в изнасиловании. К этому добавилась ещё одна проблема, и тоже серьёзная: недовольство клуба.

Президент «ПСЖ» в интервью прошёлся по всей команде, сказав, что больше не потерпит звёзд, а хочет видеть людей, которые полностью отдают себя работе. И персонально выделил Неймара: «Мы не заставляли его подписывать контракт. Он сам принял это решение. Для нас главной ценностью теперь будет преданность делу. Если кому-то это не подходит – двери открыты. Чао!».

Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

Когда такое говорит президент клуба, вероятность трансфера резко повышается. Тем более что Неймару есть куда идти: он хочет вернуться в «Барселону», о чём уже уведомил руководство обоих клубов. Игроки «Барселоны» тоже хотят, чтобы он вернулся, а у клуба уже даже есть план его возвращения. Он включает в себя ещё одного звёздного игрока: Гризманна.

Неймар Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Стоимость на Transfermarkt: 130 млн евро

Где может оказаться: «Барселона», «ПСЖ», «МЮ»

Месяц назад будущее Гризманна не вызывало сомнений. О личном контракте с «Барселоной» он договорился ещё в марте, в конце весны президент «Атлетико» пожаловался, что удержать игрока не удалось. Каталонскому клубу оставалось только ждать: 1 июля по действующему контракту Гризманна с «Атлетико» сумма его отступных снизится до 120 млн евро. Но потом всё изменилось.

Игроки «Барселоны» слишком хорошо запомнили, как прошлым летом француз выставил Пике дураком: кинокомпания Жерара снимала документальный фильм о переходе Гризманна в «Барсу», вот только в финале тот внезапно передумал переходить. В общем, Антуану в раздевалке не рады. Настолько, что Месси вроде бы даже просил президента Бартомеу его не подписывать. Одновременно возник интерес «ПСЖ». Там тоже всё сложно: клуб недоволен Неймаром, Неймар несчастлив в Париже и хочет обратно в тень Месси. Судя по информации каталонских журналистов, не исключён даже сложный размен: «Барса» покупает Гризманна и меняет его на Неймара. За ситуацией также следит «МЮ», но клубу для такой покупки нужно разгрузить зарплатную ведомость.

Антуан Гризманн Фото: Alex Caparros/Getty Images

Стоимость на Transfermarkt: 100 млн евро

Где может оказаться: «Реал», «Ювентус», остаться в «МЮ»

Клуб совершенно точно не хочет отпускать француза. Сульшер готов сделать его капитаном в следующем сезоне, руководство «Юнайтед» весной начало переговоры о продлении контракта. Вот только Погба контракт продлевать не стал. Сначала он потребовал увеличить зарплату до 500 тыс. фунтов в неделю – это много даже для «МЮ». А в середине июня, находясь в Японии, дал громкое интервью, в котором сказал, что ему нужен новый вызов. «Думаю, это отличный момент для нового вызова. Я много думаю об этом».

Погба сказал, что ему нужен новый вызов. Не стоило «МЮ» хочет его удержать. Но зачем?

Известно, что Погба в отличных отношениях с Зиданом, тренер «Реала» в каждом втором интервью хвалит игрока. Более того, Зидан даже убедил президента «Реала» Флорентино Переса, что главной целью в полузащите должен быть именно Погба, а не Эриксен из «Тоттенхэма». Но мадридский клуб – не единственный претендент на Погба. «Ювентус» хочет вернуть игрока. Близкие отношения руководства «Юве» с агентом Погба Райолой облегчают переговорный процесс. Да и известный итальянский инсайдер Ди Марцио сообщает, что игрок больше всего хочет именно в Турин. Удержать его «Юнайтед» будет сложно.

Поль Погба Фото: Michael Regan/Getty Images

Стоимость на Transfermarkt: 90 млн евро

Где может оказаться: «ПСЖ», «МЮ», «Челси»

Самый странный трансфер «Барселоны» последних нескольких лет. Коутиньо не чистый полузащитник и не чистый форварда, а его любимую позицию на поле между линиями атаки и полузащиты в «Барселоне» занимает Месси. За полтора года тренер Вальверде не нашёл бразильцу места. Коутиньо и сам оценивает свой сезон очень критично: признаёт, что его игра была ниже ожиданий, и обещает много работать, чтобы стать лучше. А тем временем его агент встречается с директором «ПСЖ» в Париже, а руководство «Барселоны» обсуждает возможность трансфера в «Челси», если лондонцы сумеют перенести трансферный бан с этого лета на следующее. Также в бразильце заинтересован «МЮ», но только в случае ухода Погба.

Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро

Где может оказаться: «Интер», остаться в «МЮ»

Информация о трансфере Лукаку пришла из неожиданного источника. Тренер сборной Бельгии Мартинес сказал, что в Манчестере игроку посоветовали найти себе другую команду, потому что он не входит в планы Сульшера. Сам Ромелу тоже не оставил сомнений о своём желании. «Я уже принял решение о своём будущем. Не могу сказать сейчас из уважения к контракту с «МЮ». Надо подождать». Чтобы сделать свои намерения ещё более понятными, он сделал несколько комплиментов новому тренеру «Интера» Конте: «Рад, что у этой команды такой тренер. Считаю, что Конте – сильнейший тренер в мире».

Заодно Лукаку отметил, что его ждёт насыщенное лето, и назвал себя поклонником итальянского футбола. В общем, понятнее не бывает. Правда, есть и сложность: «МЮ» хочет только деньги, отказываясь включать в сделку игроков «Интера» Икарди и Перишича. По разной информации, клуб требует за бельгийца 70 или 80 млн евро. «Интер» платить столько пока не готов: сначала нужно кого-нибудь продать.

Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро

Где может оказаться: «Ювентус», «Рома», «Наполи», на трибунах, остаться в «Интере»

Весна стала для Икарди настоящей катастрофой. Он поругался с тренером, одноклубниками, а болельщики требуют его продать. Вот только с покупателями беда: в иностранные клубы Икарди не может уйти из-за детей (его жена имеет троих детей от предыдущего брака, которых нельзя вывозить из Италии), а предложения «Наполи» и «Ромы» не устроили ни его, ни «Интер». Остаётся «Ювентус».

Давно известно, что новому тренеру туринцев стиль игры Мауро симпатичен. Но «Ювентус» не спешит делать предложение. Логично, учитывая, что время играет против миланцев: громкими заявлениями они сделали всё, чтобы сделать компромисс невозможным, а значит, ближе к концу трансферного окна будут готовы продать его за любую сумму. А тем временем Конте ждёт, когда его новый клуб подпишет Лукаку, но на бельгийца без продажи Икарди не хватает денег. Нелепая ситуация.

«Интер» провалил весну. Всё началось с Икарди, но главный виновник – Спаллетти Разрешить конфликт хуже просто невозможно.

Стоимость на Transfermarkt: 75 млн евро

Где может оказаться: «Барселона», «ПСЖ», «МЮ», «Ювентус», «Ливерпуль»

Кажется, этим летом будет принято почти переходить в «Барселону», а потом оказываться в другом месте. Матейс де Лигт точно не останется в «Аяксе» — это подтвердили президент и тренер амстердамцев. Но где он окажется? «Аякс» получил предложение от «Барселоны» в 70 млн евро, которое устроило клуб, а Матейс – предложение по зарплате в 6 млн евро в год, которое устроило его агента, Мино Райолу. Но когда игрока ведёт Райола, всё может измениться в любой момент.

Райола ведёт переговоры с несколькими клубами. Фактически, он устроил аукцион за игрока. В нём заинтересована половина топ-клубов Европы, и все могут позволить себе трансфер. «Ювентус» готов платить игроку в полтора раза больше, чем «Барселона», а «ПСЖ» — в два раза больше. Каталонцы не хотят участвовать в аукционе, поэтому отказались менять предложенную зарплату. Сам де Лигт заявил, что «ещё не понял, что подсказывает ему сердце». Пока сердце занято подсчётами, нам всем придётся подождать.

Футболисты Португалии, Нидерландов и России, за которых поборются топ-клубы Самый перспективный рынок для больших команд.

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро

Где может оказаться: «МЮ», на трибунах, на поле для гольфа, остаться в «Реале»

Бэйла относят к звёздам скорее по привычке. В реальности он последний раз показывал топ-футбол примерно так же давно, как Алексис Санчес. Он не нужен Зидану – тренер «Реала» сказал это так ясно, что яснее некуда. А Бэйл так же ясно дал понять, что не собирается уходить из клуба, где получает 17 млн евро в год. А его агент опровергает любые слухи о трансферах. Например, о том, что Гарет может согласиться на аренду, чтобы получить игровую практику.

«Аренда? Не думаю, что он захочет куда-то уезжать. Он прекрасно живёт в Испании, у него там дом. Но ситуация в «Реале» не изменилась». Что ж, это хотя бы честно: играть Бэйлу не дадут, но он и не стремится.