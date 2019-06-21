10 самых подорожавших футболистов за прошедший сезон

В рейтинге представители всех топовых лиг, кроме Серии А.

В середине июня Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов со всего мира. Мы изучили новые ценники и выяснили, кто подорожал больше остальных. В топ вошли футболисты всех ведущих лиг, кроме итальянской Серии А.

10. Рахим Стерлинг, полузащитник («Манчестер Сити»)

Страна: Англия

Стоимость год назад: 90 млн евро

Стоимость сейчас: 140 млн евро

Прирост: 50 млн евро (55,6 %)

С каждым годом под руководством Гвардиолы Стерлинг всё больше прогрессирует. Благодаря испанскому специалисту вингер превратился из просто быстрого и техничного парня в результативную машину. За прошедший сезон англичанин забил 31 мяч и отдал 13 голевых передач в 61 матче, а в АПЛ по системе «гол+пас» уступил лишь Агуэро, Салаху и Азару. Кажется, что Стерлинг может прибавить ещё, если научится реже мазать из выгоднейших позиций.

Замыкать наш рейтинг могли бы Садио Мане и Бернардо Силва (у обоих прирост – 50 млн евро). Однако мы решили отдать приоритет игроку с большей текущей стоимостью.

9. Лука Йович, нападающий («Реал»)

Страна: Сербия

Стоимость год назад: 8 млн евро

Стоимость сейчас: 60 млн евро

Прирост: 52 млн евро (650 %)

Трансфер Йовича в «Реал» стал одной из самых громких сделок лета. «Сливочные» оценили 21-летнего форварда, блиставшего в чемпионате Германии и Лиге Европы, в 60 млн евро. Таким образом, его цена взлетела за год более чем в 7 раз. «Бенфика», отдавшая Луку в «Айнтрахт» всего за 5 млн евро, без сомнений, сейчас кусает локти из-за своей недальновидности.

8. Николя Пепе, полузащитник («Лилль»)

Стоимость год назад: 10 млн евро

Стоимость сейчас: 65 млн евро

Прирост: 55 млн евро (550 %)

Если бы не «монстр» Мбаппе, выдавший ещё один крутой сезон, о таланте правого полузащитника французского «Лилля» узнали бы намного больше. Голевой феерией Киллиан затмил игрока не менее важного для своего клуба, чем он сам для «ПСЖ». Дело в том, что за сезон ранее ничем не примечательный Пепе забил 22 гола (почти треть от всех мячей «Лилля» в Лиге 1) и отдал 11 результативных передач. Неудивительно, что стоимость ивуарийца так выросла и за ним начали охотиться топ-клубы.

7. Родриго, полузащитник («Атлетико»)

Страна: Испания

Стоимость год назад: 25 млн евро

Стоимость сейчас: 80 млн евро

Прирост: 55 млн евро (220 %)

Оказавшись в «Атлетико», молодой Родриго без проблем сумел закрыть позицию многолетнего лидера клуба Габи, переехавшего в Катар. Сейчас 22-летний испанец незаменим в центре поля для «матрасников». Благодаря своей универсальности он поддерживает отличный баланс между нападением и защитой. Родри обладает не только хорошим пасом и видением игры. Он также полезен в отборе и верховой борьбе. Боссы «Манчестер Сити» уже потирают руки и готовятся обновить трансферный рекорд клуба, подписав испанца.

6. Трент Александр-Арнольд, защитник («Ливерпуль»)

Страна: Англия

Стоимость год назад: 25 млн евро

Стоимость сейчас: 80 млн евро

Прирост: 55 млн евро (220 %)

Мог ли юный Александр-Арнольд ещё в сентябре прошлого года предположить, что к концу сезона станет вторым по стоимости защитником в мире? Скорее всего, нет. Зато топ-менеджмент «Ливерпуля» вовремя оценил потенциал англичанина, подписав с ним новый контракт в январе. Ещё серьёзнее Трент поднял себе стоимость в мае, когда побил рекорда АПЛ среди защитников, отдав 12-й голевой пас.

Трент Александр-Арнольд, защитник («Ливерпуль») Фото: Александр-Арнольд — Clive Rose/Getty Images

5. Кай Хаверц, полузащитник («Байер»)

Страна: Германия

Стоимость год назад: 28 млн евро

Стоимость сейчас: 90 млн евро

Прирост: 62 млн евро (221,4 %)

19-летний полузащитник «Байера» неслучайно занял третье место в топ-10 молодых футболистов по версии журнала L'Equipe. Прошедший сезон выдался для Кая очень удачным. Он забил 17 мячей, стал одним из лидеров клуба и заслуженно получил приглашение во взрослую национальную сборную. Сейчас Хаверцем активно интересуется «Бавария». За талантливого полузащитника мюнхенский гранд готов отдать даже 100 млн евро.

4. Жоау Фелиш, нападающий («Бенфика»)

Страна: Португалия

Стоимость год назад: 2 млн евро

Стоимость сейчас: 70 млн евро

Прирост: 68 млн евро (3400 %)

Фелиш продемонстрировал самый невероятный прогресс в стоимости в прошедшем сезоне. Дебютировав во взрослой команде «Бенфики», 19-летний португалец настолько мощно отыграл год, что ценник на него увеличился в 35 раз. Сейчас на вундеркинда претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Каждому из этих клубов придётся раскошелиться на покупку игрока. Меньше чем за 120 млн евро президент «Бенфики» его не отпустит.

3. Френки де Йонг, полузащитник («Аякс», с 1 июля «Барселона»)

Страна: Нидерланды

Стоимость год назад: 7 млн евро

Стоимость сейчас: 85 млн евро

Прирост: 78 млн евро (1114,3 %)

Было бы очень странно, если бы в этот рейтинг не попал никто из невероятного «Аякса» образца прошедшего сезона. Во многом своими успехами голландский клуб обязан именно Френки де Йонгу. В «Аяксе» полузащитник был настоящим диспетчером и находил порой удивительные способы для развития атак. Ещё до официального перехода в «Барселону» за 75 млн де Йонг подорожал ещё на десятку. Отличное вложение со стороны каталонцев!

2. Килиан Мбаппе, нападающий («ПСЖ»)

Страна: Франция

Стоимость год назад: 120 млн евро

Стоимость сейчас: 200 млн евро

Прирост: 80 млн евро (66,7 %)

Сейчас Киллиан Мбаппе – самый дорогой футболист в мире, что совсем неудивительно. К 20 годам он забил уже 100 голов. Вряд ли есть факты, которые говорят о форварде «ПСЖ» более красноречиво. За прошедший сезон он уже подорожал на 80 млн. Сложно представить, как эта цифра может увеличиться ещё через год.

Киллиан Мбаппе, нападающий (ПСЖ) Фото: Soccrates Images/Getty Images

1. Джейдон Санчо, полузащитник («Боруссия" Д)

Страна: Англия

Стоимость год назад: 15 млн евро

Стоимость сейчас: 100 млн евро

Прирост: 85 млн евро (566,7 %)

Руководству «Манчестер Сити» лучше не видеть этих цифр. В 2017 году «горожане» не смогли удержать игрока, который захотел себе новый контракт «пожирнее». В итоге он перебрался в Дортмунд, а вскоре стал не только одним из лучших игроков «Боруссии», но и всей Бундеслиги. За прошедший сезон Джейдон забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Впечатляюще для 19-летнего вингера!