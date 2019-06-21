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10 футболистов, резко подорожавших за год: Мбаппе, де Йонг, Фелиш

10 самых подорожавших футболистов за сезон
Богдан Горбунов
10 самых подорожавших футболистов за прошедший сезон
В рейтинге представители всех топовых лиг, кроме Серии А.
Футбол 0

В середине июня Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости футболистов со всего мира. Мы изучили новые ценники и выяснили, кто подорожал больше остальных. В топ вошли футболисты всех ведущих лиг, кроме итальянской Серии А.

10. Рахим Стерлинг, полузащитник («Манчестер Сити»)

Страна: Англия
Стоимость год назад: 90 млн евро
Стоимость сейчас: 140 млн евро
Прирост: 50 млн евро (55,6 %)

С каждым годом под руководством Гвардиолы Стерлинг всё больше прогрессирует. Благодаря испанскому специалисту вингер превратился из просто быстрого и техничного парня в результативную машину. За прошедший сезон англичанин забил 31 мяч и отдал 13 голевых передач в 61 матче, а в АПЛ по системе «гол+пас» уступил лишь Агуэро, Салаху и Азару. Кажется, что Стерлинг может прибавить ещё, если научится реже мазать из выгоднейших позиций.

Замыкать наш рейтинг могли бы Садио Мане и Бернардо Силва (у обоих прирост – 50 млн евро). Однако мы решили отдать приоритет игроку с большей текущей стоимостью.

Рахим Стерлинг, полузащитник («Манчестер Сити»)
Рахим Стерлинг, полузащитник («Манчестер Сити»)
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

9. Лука Йович, нападающий («Реал»)

Страна: Сербия
Стоимость год назад: 8 млн евро
Стоимость сейчас: 60 млн евро
Прирост: 52 млн евро (650 %)

Трансфер Йовича в «Реал» стал одной из самых громких сделок лета. «Сливочные» оценили 21-летнего форварда, блиставшего в чемпионате Германии и Лиге Европы, в 60 млн евро. Таким образом, его цена взлетела за год более чем в 7 раз. «Бенфика», отдавшая Луку в «Айнтрахт» всего за 5 млн евро, без сомнений, сейчас кусает локти из-за своей недальновидности.

Лука Йович, нападающий («Реал Мадрид»)
Лука Йович, нападающий («Реал Мадрид»)
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

8. Николя Пепе, полузащитник («Лилль»)

Стоимость год назад: 10 млн евро
Стоимость сейчас: 65 млн евро
Прирост: 55 млн евро (550 %)

Если бы не «монстр» Мбаппе, выдавший ещё один крутой сезон, о таланте правого полузащитника французского «Лилля» узнали бы намного больше. Голевой феерией Киллиан затмил игрока не менее важного для своего клуба, чем он сам для «ПСЖ». Дело в том, что за сезон ранее ничем не примечательный Пепе забил 22 гола (почти треть от всех мячей «Лилля» в Лиге 1) и отдал 11 результативных передач. Неудивительно, что стоимость ивуарийца так выросла и за ним начали охотиться топ-клубы.

Николя Пепе, полузащитник («Лилль»)
Николя Пепе, полузащитник («Лилль»)
Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

7. Родриго, полузащитник («Атлетико»)

Страна: Испания
Стоимость год назад: 25 млн евро
Стоимость сейчас: 80 млн евро
Прирост: 55 млн евро (220 %)

Оказавшись в «Атлетико», молодой Родриго без проблем сумел закрыть позицию многолетнего лидера клуба Габи, переехавшего в Катар. Сейчас 22-летний испанец незаменим в центре поля для «матрасников». Благодаря своей универсальности он поддерживает отличный баланс между нападением и защитой. Родри обладает не только хорошим пасом и видением игры. Он также полезен в отборе и верховой борьбе. Боссы «Манчестер Сити» уже потирают руки и готовятся обновить трансферный рекорд клуба, подписав испанца.

6. Трент Александр-Арнольд, защитник («Ливерпуль»)

Страна: Англия
Стоимость год назад: 25 млн евро
Стоимость сейчас: 80 млн евро
Прирост: 55 млн евро (220 %)

Мог ли юный Александр-Арнольд ещё в сентябре прошлого года предположить, что к концу сезона станет вторым по стоимости защитником в мире? Скорее всего, нет. Зато топ-менеджмент «Ливерпуля» вовремя оценил потенциал англичанина, подписав с ним новый контракт в январе. Ещё серьёзнее Трент поднял себе стоимость в мае, когда побил рекорда АПЛ среди защитников, отдав 12-й голевой пас.

Трент Александр-Арнольд, защитник («Ливерпуль»)
Трент Александр-Арнольд, защитник («Ливерпуль»)
Фото: Александр-Арнольд — Clive Rose/Getty Images

5. Кай Хаверц, полузащитник («Байер»)

Страна: Германия
Стоимость год назад: 28 млн евро
Стоимость сейчас: 90 млн евро
Прирост: 62 млн евро (221,4 %)

19-летний полузащитник «Байера» неслучайно занял третье место в топ-10 молодых футболистов по версии журнала L'Equipe. Прошедший сезон выдался для Кая очень удачным. Он забил 17 мячей, стал одним из лидеров клуба и заслуженно получил приглашение во взрослую национальную сборную. Сейчас Хаверцем активно интересуется «Бавария». За талантливого полузащитника мюнхенский гранд готов отдать даже 100 млн евро.

Кай Хаверц, полузащитник («Байер»)
Кай Хаверц, полузащитник («Байер»)
Фото: Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

4. Жоау Фелиш, нападающий («Бенфика»)

Страна: Португалия
Стоимость год назад: 2 млн евро
Стоимость сейчас: 70 млн евро
Прирост: 68 млн евро (3400 %)

Фелиш продемонстрировал самый невероятный прогресс в стоимости в прошедшем сезоне. Дебютировав во взрослой команде «Бенфики», 19-летний португалец настолько мощно отыграл год, что ценник на него увеличился в 35 раз. Сейчас на вундеркинда претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Каждому из этих клубов придётся раскошелиться на покупку игрока. Меньше чем за 120 млн евро президент «Бенфики» его не отпустит.

3. Френки де Йонг, полузащитник («Аякс», с 1 июля «Барселона»)

Страна: Нидерланды
Стоимость год назад: 7 млн евро
Стоимость сейчас: 85 млн евро
Прирост: 78 млн евро (1114,3 %)

Было бы очень странно, если бы в этот рейтинг не попал никто из невероятного «Аякса» образца прошедшего сезона. Во многом своими успехами голландский клуб обязан именно Френки де Йонгу. В «Аяксе» полузащитник был настоящим диспетчером и находил порой удивительные способы для развития атак. Ещё до официального перехода в «Барселону» за 75 млн де Йонг подорожал ещё на десятку. Отличное вложение со стороны каталонцев!

Френки де Йонг, полузащитник («Аякс», с 1 июля «Барселона»)
Френки де Йонг, полузащитник («Аякс», с 1 июля «Барселона»)
Фото: Stuart Franklin/Getty Images

2. Килиан Мбаппе, нападающий («ПСЖ»)

Страна: Франция
Стоимость год назад: 120 млн евро
Стоимость сейчас: 200 млн евро
Прирост: 80 млн евро (66,7 %)

Сейчас Киллиан Мбаппе – самый дорогой футболист в мире, что совсем неудивительно. К 20 годам он забил уже 100 голов. Вряд ли есть факты, которые говорят о форварде «ПСЖ» более красноречиво. За прошедший сезон он уже подорожал на 80 млн. Сложно представить, как эта цифра может увеличиться ещё через год.

Киллиан Мбаппе, нападающий (ПСЖ)
Киллиан Мбаппе, нападающий (ПСЖ)
Фото: Soccrates Images/Getty Images

1. Джейдон Санчо, полузащитник («Боруссия" Д)

Страна: Англия
Стоимость год назад: 15 млн евро
Стоимость сейчас: 100 млн евро
Прирост: 85 млн евро (566,7 %)

Руководству «Манчестер Сити» лучше не видеть этих цифр. В 2017 году «горожане» не смогли удержать игрока, который захотел себе новый контракт «пожирнее». В итоге он перебрался в Дортмунд, а вскоре стал не только одним из лучших игроков «Боруссии», но и всей Бундеслиги. За прошедший сезон Джейдон забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Впечатляюще для 19-летнего вингера!

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