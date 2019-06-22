15 игроков, которые больше всех потеряли в цене за год

7-15. Жером Боатенг, -25 млн

По оценкам Transfermarkt, реальная трансферная стоимость центрального защитника «Баварии» снизилась за год с 45 млн евро до 20 млн. Примерно за эту сумму мюнхенский клуб и собирается продать Боатенга. Его игра в прошедшем сезоне разочаровала болельщиков и руководство.

7-15. Месут Озил, -25 млн

Озил – ещё один экс-игрок сборной Германии, который перестал держать прежний уровень. Его стоимость снижена с 50 млн евро до 25 млн. Очевидно, Унаи Эмери будет счастлив, если «Арсенал» избавится от плеймейкера, так как его продажа даст тренеру больше денег на новичков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

7-15. Томас Мюллер, -25 млн

Что-то случилось с немецкими звёздами и на чемпионате мира в России, и после него. Для Мюллера завершившийся сезон тоже получился не выдающимся. Форвард «Баварии» забил всего шесть голов в Бундеслиге, а цена на него упала с 60 млн евро до 35 млн.

7-15. Матс Хуммельс, -25 млн

Дополняет грустную немецкую картину Хуммельс, которого «Бавария» уже продала дортмундской «Боруссии» за 30 млн евро. Хотя аналитики из Transfermarkt опустили цену на этого игрока с 60 до 35 млн. Но чемпион Германии уступил Матса дешевле: настолько клуб разочарован своими центральными защитниками.

7-15. Гонсало Игуаин, -25 млн

Ни полгода в «Милане», ни полгода в «Челси» не добавили Игуаину славы. Нападающий забил всего шесть голов в Серии А и пять в английской Премьер-Лиге. В целом от него ждали большего, поэтому нормально, что Гонсалу потерял в цене: с 60 млн евро до 35 млн.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

7-15. Тома Лемар, -25 млн

Год назад «Атлетико» заплатил «Монако» за Лемара 70 млн евро. Проблему француза лучше всего описывают слова Желсона Мартинша, хоть португалец и говорил о самом себе: «Мой стиль игры не подходит «Атлетико», а Симеоне не будет менять оборонительные идеи ради меня». Тома забил лишь два гола в Примере, его оценочная стоимость снизилась с 65 млн до 40 млн евро.

Сербский полузащитник «Лацио» казался переоценённым футболистом год назад, когда за него давали 90 млн евро. Теперь его цена более похожа на адекватную в современных условиях – 65 млн. Статистика Милинковича-Савича за сезон так себе: пять голов, три голевые передачи.

7-15. Роберт Левандовски, -25 млн

Нападающий «Баварии» стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, наколотив 22 мяча за 33 матча. Замечательный результат, тем не менее стоимость поляка понижена с 90 млн евро до 65 млн. По всей видимости, это связано с тем, что Левандовскому исполнилось уже 30 лет.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

7-15. Пауло Дибала, -25 млн

Про Дибалу продолжают говорить, как про исключительный талант, однако это уже зрелый 25-летний игрок. Появление в «Ювентусе» Криштиану Роналду лишь ухудшило позиции аргентинского форварда. Дибала забил всего пять голов за сезон Серии А, стал стоить, по мнению экспертов, 85 млн евро вместо 110 млн.

4-6. Серхио Бускетс, -30 млн

Бускетса в какой-то момент стали называть едва ли не ключевой фигурой игры «Барселоны». Но в минувшем сезоне центрхав был небезупречен, да и на его стоимости, несомненно, отражается размен четвёртого десятка. Раньше Серхио был хорош на 80 млн евро, а теперь только на 50 млн.

4-6. Гарет Бэйл, -30 млн

Шесть лет назад «Реал» приобрёл Бэйла у «Тоттенхэма» за 101 млн евро. Сегодня, после отвратительного сезона-2018/19, за валлийца дают всего 60 млн – это в полтора раза меньше, чем год назад. Если форвард готов играть в гольф, не попадая в заявку Мадрида, то скоро будет стоить совсем смешную сумму.

Фото: Michael Regan/Getty Images

4-6. Лионель Месси, -30 млн

Если бы любой другой игрок забил за сезон 51 гол и сделал 22 голевые передачи, его стоимость взлетела бы до космического уровня. Однако Месси и так оценивали на 180 млн евро. Ориентировочная цена аргентинца снижена до 150 млн, по-видимому, тоже из-за возраста: форварду «Барселоны» уже 31 год.

1-3. Марсело, -35 млн

Для Марсело прошедший сезон был столь же неудачным, как и для Бэйла. Очевидно, что после трёх побед подряд в Лиге чемпионов у бразильского защитника наступил эмоциональный спад. Раньше напротив имени игрока «Реала» была указана сумма в 60 млн евро, а нынешним летом она сократилась до 25 млн.

1-3. Диего Коста, -35 млн

В «Атлетико» надеялись на совсем иную результативность Диего Косты, возвращая его из «Челси». В сезоне-2018/19 испанский бразилец забил всего два гола в Примере. Ему, конечно, помешали травма и дисквалификация, однако снижение стоимости с 60 млн евро до 25 млн выглядит логично.

Для Диего Косты сезон закончился. Коротко об инциденте Чью же мать имел в виду нападающий?

1-3. Алексис Санчес, -35 млн

Возможно, вы забыли, но чилиец выступает за «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне стал автором одного гола в АПЛ и ещё одного в кубковом турнире. Всё чаще говорят не об игре Санчеса, а о его сумасшедшей зарплате, тем временем ориентировочная стоимость форварда снизилась за год с 70 млн евро до 35 млн.