Украинца оскорбляют за переход в чемпионат России. Опять
Иван Ордец всего лишь хочет делать свою работу. Почему он должен выслушивать самые отвратительные оскорбления в свой адрес?
19 июня «Динамо» объявило о трансфере защитника «Шахтёра» и сборной Украины Ивана Ордеца.
Ордец пошёл по пути Ракицкого. Минус ещё один кандидат в сборную Украины?
«Динамо» провернуло громкий трансфер.
Футболист написал трогательный прощальный пост в своём «инстаграме», где поблагодарил команду и болельщиков. В комментариях тут же посыпались оскорбления:
И в комментариях на «Трибуне» тоже.
И в «Твиттере» украинцы не молчат.
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