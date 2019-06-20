Иван Ордец всего лишь хочет делать свою работу. Почему он должен выслушивать самые отвратительные оскорбления в свой адрес?

Украинца оскорбляют за переход в чемпионат России. Опять

19 июня «Динамо» объявило о трансфере защитника «Шахтёра» и сборной Украины Ивана Ордеца.

Ордец пошёл по пути Ракицкого. Минус ещё один кандидат в сборную Украины? «Динамо» провернуло громкий трансфер.

Футболист написал трогательный прощальный пост в своём «инстаграме», где поблагодарил команду и болельщиков. В комментариях тут же посыпались оскорбления:

И в комментариях на «Трибуне» тоже.

И в «Твиттере» украинцы не молчат.