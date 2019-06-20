«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы. «Саутгемптон», «Севилья», «Айнтрахт», «Сельта», «Бетис» — все они хотели видеть полузащитника у себя. Но здесь сразу есть один важный момент: почти все эти клубы, не сговариваясь, хотели арендовать Вильену, а не выкупать его сразу. Даже «Саутгемптон», который тогда возглавлял раскрывший Тонни в «Фейеноорде» Рональд Куман, подавал запрос только на аренду — хотя в Англии обычно не считают деньги, а тренер прекрасно знал потенциального новичка.
Почему так происходило? Ответ на этот вопрос стоит, скорее всего, искать внутри семьи новичка «Краснодара». Он слишком привязан к отцу, который имеет большое влияние на сына. Когда в 2016 году «Сампдория» продала Роберто Сориано в «Вильярреал», Вильена был главным кандидатом на то, чтобы сменить итальянца. Президент генуэзцев Массимо Ферреро лично полетел в Амстердам, а оттуда мчал на машине до Роттердама, чтобы убедить Вильену перейти в их клуб. Ферреро добрался до дома полузащитника, где он и его отец слушали президента клуба только из вежливости, потому что изначально решили, что никуда не поедут.
Вильена-старший не оставлял сына одного дома, даже когда тому было за 20 лет. Отец оберегал игрока от новых знакомых. В довольно узком футбольном мире такие истории расходятся достаточно быстро — и именно они становились препятствием для отъезда игрока в топ-чемпионат. Чрезмерная опека со стороны отца заставляла менеджеров думать, что возможный новичок в любой момент может резко потерять интерес к клубу — а его контракт при этом продолжит действовать.
Это — единственное «но», связанное с трансфером центрального полузащитника. С футбольной составляющей сделки для «Краснодара» полный порядок: клуб приобрёл ровно того футболиста, который был нужен в центральную зону и при 4-3-3, и при 4-2-3-1. Вильена очень вынослив, покрывает спринтами расстояние выше среднего и хорошо ведёт борьбу в условиях, когда от единоборства зависит, будет ли у соперника голевой момент. Если разбивать игру на фазы с мячом и без, то лучше всего у Тонни получается действовать при переходе из атаки в оборону.
И для «Краснодара» это очень важный момент: команде нужен футболист, специализирующийся на игре при потерях. Концепция игры «быков» подразумевает высокое расположение футболистов и долгие атаки, но в тех случаях, когда соперник перехватывает мяч, «Краснодару» больше был нужен не тот футболист, который моментально накроет прессингом, а тот, который сумеет сопроводить контратаку, постепенно замедляя её. Такой футболист позволял бы партнёрам вернуться на свои позиции и только в крайних случаях вступал в отбор (не в борьбу, а именно в отбор).
Ровно таким образом играет Вильена. Он умеет сохранять максимальную концентрацию — в больших матчах такие футболисты необходимы. Выносливость и способность много играть на рывках сводит к минимум число его попыток отбора (ему просто нет необходимости часто стелиться в подкатах), зато в «Фейеноорде» он один давал тот же объём единоборств, что и два других полузащитника вместе взятые. Куман вызывает его в сборную, как альтернативу играющему в похожей манере Мартену де Роону из «Аталанты» — по функционалу, а не по позиции; де Роон играет правее. И тот тоже сильный оборонительный ролевик, необходимый команде с атакующим уклоном.
Как и у де Роона, у Вильены есть недостаток — на него можно оказывать давление, когда он находится с мячом. Задача Мусаева — замаскировать этот недостаток при краснодарском владении, иначе соперники, которые будут хорошо готовиться к «Краснодару», применят прессинг-ловушки, заставляющие играть через Тонни. В случае, если «быки» сумеют командно скрыть эти небольшие недостатки Вильены, команда получит игрока, который позволит меньше оглядываться назад при игре с мячом.
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