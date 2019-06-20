«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы. «Саутгемптон», «Севилья», «Айнтрахт», «Сельта», «Бетис» — все они хотели видеть полузащитника у себя. Но здесь сразу есть один важный момент: почти все эти клубы, не сговариваясь, хотели арендовать Вильену, а не выкупать его сразу. Даже «Саутгемптон», который тогда возглавлял раскрывший Тонни в «Фейеноорде» Рональд Куман, подавал запрос только на аренду — хотя в Англии обычно не считают деньги, а тренер прекрасно знал потенциального новичка.

«Краснодар» начнёт сезон с новой полузащитой. Мусаеву будет очень сложно Вся основная тройка на центральной оси будет другой.

Почему так происходило? Ответ на этот вопрос стоит, скорее всего, искать внутри семьи новичка «Краснодара». Он слишком привязан к отцу, который имеет большое влияние на сына. Когда в 2016 году «Сампдория» продала Роберто Сориано в «Вильярреал», Вильена был главным кандидатом на то, чтобы сменить итальянца. Президент генуэзцев Массимо Ферреро лично полетел в Амстердам, а оттуда мчал на машине до Роттердама, чтобы убедить Вильену перейти в их клуб. Ферреро добрался до дома полузащитника, где он и его отец слушали президента клуба только из вежливости, потому что изначально решили, что никуда не поедут.

Вильена-старший не оставлял сына одного дома, даже когда тому было за 20 лет. Отец оберегал игрока от новых знакомых. В довольно узком футбольном мире такие истории расходятся достаточно быстро — и именно они становились препятствием для отъезда игрока в топ-чемпионат. Чрезмерная опека со стороны отца заставляла менеджеров думать, что возможный новичок в любой момент может резко потерять интерес к клубу — а его контракт при этом продолжит действовать.

Тонни Вильена Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Это — единственное «но», связанное с трансфером центрального полузащитника. С футбольной составляющей сделки для «Краснодара» полный порядок: клуб приобрёл ровно того футболиста, который был нужен в центральную зону и при 4-3-3, и при 4-2-3-1. Вильена очень вынослив, покрывает спринтами расстояние выше среднего и хорошо ведёт борьбу в условиях, когда от единоборства зависит, будет ли у соперника голевой момент. Если разбивать игру на фазы с мячом и без, то лучше всего у Тонни получается действовать при переходе из атаки в оборону.

И для «Краснодара» это очень важный момент: команде нужен футболист, специализирующийся на игре при потерях. Концепция игры «быков» подразумевает высокое расположение футболистов и долгие атаки, но в тех случаях, когда соперник перехватывает мяч, «Краснодару» больше был нужен не тот футболист, который моментально накроет прессингом, а тот, который сумеет сопроводить контратаку, постепенно замедляя её. Такой футболист позволял бы партнёрам вернуться на свои позиции и только в крайних случаях вступал в отбор (не в борьбу, а именно в отбор).

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Ровно таким образом играет Вильена. Он умеет сохранять максимальную концентрацию — в больших матчах такие футболисты необходимы. Выносливость и способность много играть на рывках сводит к минимум число его попыток отбора (ему просто нет необходимости часто стелиться в подкатах), зато в «Фейеноорде» он один давал тот же объём единоборств, что и два других полузащитника вместе взятые. Куман вызывает его в сборную, как альтернативу играющему в похожей манере Мартену де Роону из «Аталанты» — по функционалу, а не по позиции; де Роон играет правее. И тот тоже сильный оборонительный ролевик, необходимый команде с атакующим уклоном.

Как и у де Роона, у Вильены есть недостаток — на него можно оказывать давление, когда он находится с мячом. Задача Мусаева — замаскировать этот недостаток при краснодарском владении, иначе соперники, которые будут хорошо готовиться к «Краснодару», применят прессинг-ловушки, заставляющие играть через Тонни. В случае, если «быки» сумеют командно скрыть эти небольшие недостатки Вильены, команда получит игрока, который позволит меньше оглядываться назад при игре с мячом.