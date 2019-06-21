Британцы умиляются от чемпионата мира в Москве. Спасибо, что не лишили нас его

Переобулись в воздухе

Чуть больше года назад стартовал чемпионат мира по футболу — 2018 в России, который, по мнению многих, стал лучшим в истории. А ведь на протяжении долгого времени ходили разговоры, что нашу страну могут лишить права на проведение турнира. Особенно старались англичане, которые даже выпускали официальные пресс-релизы для своих граждан, чего стоит опасаться в дерзкой России.



Доходило до того, что англичанам рекомендовали нигде не показывать свой флаг и стараться не говорить о том, откуда они приехали, если они хотят остаться целыми и невредимыми. К этому всему добавлялся стандартный номер из расизма, дискриминаций и того, что русские везде их могут обокрасть и обмануть.

Лицемерие? Не слышали

К сожалению, из-за этого на ЧМ-2018 приехало гораздо меньше британцев, чем могло бы. Но они приехали. И остались в полном восторге. Уже на первом матче в Волгограде я лично общался с английскими болельщиками, которые просто захлёбывались, рассказывая, как им всё нравится.



Это могло быть лицемерием, но как тогда объяснить то, что спустя год они по-прежнему пишут в социальных сетях и газетах, что это было «лучшее время в их жизни». И не только они, но и многие другие иностранные гости. Судите сами.

«Год назад я был в России, а теперь в своём Уикомбе»

Болельщик сборной Англии и «КПР» Марк Хиллман вспоминает, как здорово он проводил время в России год назад, и прикладывает фотографию с первого матча англичан с Тунисом.



«Год назад я был в России, и это было лучшее время в моей жизни. А сейчас я нахожусь в своём Уикомбе. Ну и перспектива. Очень скучаю по тому времени».

«Какое было лето!»

Знаменитая британская передача Match of the Day с Гари Линекером также поделилась эмоциями от событий годичной давности. У этой передачи многомиллионная аудитория, которая наверняка разделяет эти чувства.



«Год назад чемпионат мира начался в Москве. Россия тогда разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Какой же крутой был турнир! Какое крутое лето!»

Британский фотограф Дэвид Фезерстоун выложил в социальной сети изображение своего автомобиля на фоне стадиона в Калининграде. На машине написано, что она проделала самый длинный выезд в истории футбольных фанатов.

Бизнесмен Дин Шендри признался, что изначально скептически относился к мундиалю в Россию, но был вынужден изменить своё мнение.



«На фоне ареста Мишеля Платини по коррупции при выборе Катара в качестве хозяина ЧМ-2022 хочу сказать, что все знают, что коррупция была и при выборе России для 2018 года. Но, говоря об этом, я не могу отрицать, что турнир в России был очень крутым».

«Верните меня назад в Россию»

Комментатор BBC Sport Конор Макнамара сделал интересное сравнение чемпионата мира в России и матчей Лиги чемпионов этого сезона.



«Последние раунды Лиги чемпионов вернули меня в Россию на чемпионат мира — 2018. Абсолютно захватывающее зрелище. Забудьте про «Игру престолов» и всё такое. Футбол – лучшая драма».

Журналистка из Египта Шад эль Шарави не ходит вокруг да около, а просит забрать её обратно в Россию.



«В этот день ровно год назад я была в России на чемпионате мира по футбола. Верните меня назад».

Писатель и профессор из Детройта Халид Бейдун восхищается спустя год тем, на что способен чемпионат мира.



«Мексиканский и колумбийский болельщики поднимают над головой болельщика из Египта на инвалидном кресле, чтобы тот смог лучше увидеть экран и поболеть за свою команду. Это было год назад в России. Обожаю, как спорт объединяет людей».

«В России было круче, чем в Бразилии»

Мексиканский журналист Висо Васкес прекрасно резюмировал то, чем именно ему понравилась Россия.

«Поездка в Россию была одним из самых классных моментов в моей жизни. Во-первых, меня удивило, что солнце заходит в России в 11 вечера летом и уже через несколько часов встаёт. И здесь очень много солнца! Русские жители были очень дружелюбны. Я снимал видеорепортажи, и они всегда приветствовали меня, делали селфи. Я был четыре года назад в Бразилии. Там тоже было круто, но Россия здесь выигрывает. А один из таксистов оказался любителем мексиканского исполнителя Луиса Мигеля».