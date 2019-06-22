Сарри сделает из «Ювентуса» итальянскую «Барселону»

В конце прошлой недели «Ювентус» официально объявил о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера. В связи с этой новостью в прессе появилось много скепсиса и предположений о том, что подобное решение является ошибочным, как для тренера, так и для самого клуба. Тем не менее, существует, как минимум, несколько причин, позволяющих усомниться в справедливости такого мнения.

Сарри в «Ювентусе» – ошибка. И для тренера, и для клуба «Старая сеньора» не подходит Маурицио.

Почему «Ювентус» — это именно то, что нужно Сарри

Прежде всего, нужно сказать, что решение итальянца покинуть «Челси» по окончании сезона выглядит вполне логичным и закономерным. Здесь абсолютно нечему удивляться.

Желание вернуться домой

Во-первых, существуют сугубо личные мотивы. Сарри с самого начала было нелегко в другой стране. В Италии он провел всю свою жизнь, и там остались его уже очень пожилые родители. Поэтому стремление вернуться на родину и быть ближе к семье более, чем понятно. Вообще, весь год, проведенный в Англии, выдался для него тяжелым и изматывающим в эмоциональном плане. Не удивлюсь, если по возвращении на Апеннины, Маурицио, наконец, выдохнул с облегчением.

Выполненные задачи и отсутствие перспектив в «Челси»

Во-вторых, с точки зрения результата, Сарри выжал из лондонцев абсолютный максимум, заняв третье место в АПЛ и, выиграв Лигу Европы. Учитывая трансферный бан клуба и уход Азара, в следующем году лучше точно не будет. А зная то, как Роман Аркадьевич любит без разбора увольнять тренеров, стоит ли дожидаться подобной участи? Поэтому работу, проделанную в Англии, Маурицио смело может заносить себе в актив и с чистым сердцем двигаться дальше.

Неограниченные ресурсы в «Ювентусе»

В «Ювентусе» Сарри, наконец, получит то, чего у него не было ни в «Челси», ни в «Наполи», ни, тем более, в скромном «Эмполи». Речь идет о ресурсах. В Турине их можно считать неисчерпаемыми. На данный момент в Серии А запас прочности «Юве» просто невероятен. Значит, у Сарри есть нужное ему время на то, чтобы подстроить команду под себя, а у игроков – на то, чтобы приспособиться к требованиям нового тренера и его видению игры. В первом совместном сезоне, ни «Ювентус», ни «Сарри» ничем, по сути, не рискуют. Скорее всего, скудетто от «Старой синьоры» никуда не уйдет, а, что касается Лиги Чемпионов, то и тут можно быть относительно спокойным. Едва ли руководители клуба будут сразу требовать трофей. Свое терпение на это счет они уже доказали.

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Шанс осуществить мечту

Зная специфику итальянца и его представления о футболе, нет повода сомневаться в том, что «Ювентус» ждут большие перемены, как на тактическом, так и идейном уровне. У Маурицио Сарри никогда еще не было настолько очевидного шанса воплотить в жизнь свои романтические мечты об идеальном футболе. Его «Наполи» был прекрасен, как тренерская команда с ярко выраженным характерным стилем. Но при этом, объективно говоря, был обречен проиграть «Ювентусу» на марафонской дистанции чемпионата, а для Лиги Чемпионов не имел достаточного опыта и внутренних резервов. Такой вот парадокс. Теперь же в распоряжении алленаторе все это есть, и вызов принят. Я уверен, многим болельщикам и экспертам будет интересно посмотреть, как он справится с трансформацией «Ювентуса», превратив его в генератор тотального футбола.

Почему Сарри – это именно то, что нужно «Ювентусу»

Стратегия и философия

Футбольная философия Сарри всем хорошо известна. Он один из наиболее «концептуальных» тренеров современности. Его подход к игре можно назвать глобальным, так как он не ограничивается решением проблем в краткосрочной перспективе, но скорее направлен, на реализацию стратегических задач. Это зачастую не применимо в условиях ограниченных ресурсов, но может широко и успешно применяться в клубах первой величины. Стоит только взглянуть на «Барселону» и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Недаром Арриго Сакки высказался о своем итальянском коллеге в подобном ключе: «Сарри представляет собой революционный выбор для «Ювентуса» Если бы туринцы начали играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это могло бы реально помочь развитию итальянского футбола в целом. Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. У них одинаковое видение игры и методы работы».



Такое сравнение, безусловно, льстит Сарри, хотя бы потому, что отражает основные принципы, на которых он строит игру: атака, доминирование, зрелищность. И, если боссы «Ювентуса», тщательно изучив ситуацию, решились пригласить его на роль главного тренера, то, значит, и с генеральной линией согласны.

Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична «Ювентусу» придётся перестраиваться летом.

Тренер с подходящим бэкграундом

Кроме того, осмелюсь предположить, что за время, проведенное на Туманном Альбионе, Сарри вырос, как специалист во многих компонентах. Работая в «Челси» Маурицио приходилось справляться с колоссальным давлением, как снаружи, так и внутри коллектива. В определенный момент ему удалось вывести команду из кризиса, в котором она оказалась, и не потерять контроль над раздевалкой. А, как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Думаю, после лондонской школы выживания «Ювентус» получил более зрелого и сильного тренера, чем, если б подписал с ним договор, например, год назад.

Время перемен

Конечно, Сарри по-прежнему остается одним из наиболее негибких в тактическом плане специалистов и крайне редко меняет заранее выбранный план. Но даже в этом смысле он прогрессирует: уже почти на финальном отрезке прошлого сезона, он решился на перестановки, вернув Канте ближе к опорной зоне и чуть выдвинув вперед Жоржиньо, тем самым скорректировав баланс в центре поля. Если сейчас Сарри понял, насколько важно признавать свои ошибки, в «Ювентусе» его ждет большое будущее.

Безусловно, при Аллегри «Юве» был очень силен. Два финала Лиги Чемпионов говорят сами за себя. Однако меня все время не покидало ощущение, что команда с таким качеством и глубиной состава должна демонстрировать нечто большее. Слишком уж часто «бьянконери» побеждали за счет индивидуального класса исполнителей, и уж слишком много было в их игре осторожного прагматизма. Мне кажется, Маурицио Сарри приглашен в клуб, чтобы в первую очередь изменить его игровую философию, воссоздать не копию, но суть футбола, за который все когда-то полюбили невероятную «Барселону».



Ожидать, что все у Сарри будет складываться легко в «Ювентусе», по меньшей мере, наивно. Любые фундаментальные изменения неизбежно вызывают трудности, и человек, взявший на себя обязанности реформатора, должен отдавать себе в этом отчет. Вопрос только в том, насколько он к этому готов. Проблемы у Сарри, скорее всего, будут, начиная с того, как его примет команда во главе с Криштиану Роналду, заканчивая тем, как этого же Роналду правильно использовать в своей модели игры. Но думаю, при поддержке руководства и правильном подходе, он должен с ними справиться. В конечном итоге, работа в топ-клубе с футболистами мирового класса, априори, не может быть легкой.



Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем, но, мне кажется, что сейчас для «старой синьоры» настало идеальное время что-то менять в своей жизни. Союз с Маурицио Сарри обещает быть долгим и очень продуктивным. Он может ознаменовать начало новой эпохи «Ювентуса» и всего итальянского футбола.