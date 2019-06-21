ЦСКА нашел ещё одного молодого таланта. И снова в Хорватии

Несколько дней назад генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал пессимистичный прогноз на будущее в клубе защитника Родриго Бекао. «Пока нет договорённости. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились, тоже пока не представляется возможным.

Если не получится – никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть. Мы можем использовать в частности Дивеева, талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста; Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведётся работа, получится или нет – время покажет».



Важно, когда топ-менеджер такого клуба как ЦСКА говорит, что не видит проблемы в уходе основного защитника. Важно, когда он же уточняет, что работа по потенциальным новичкам ведется.



Судя по всему, новым игроком «армейцев» в ближайшее время станет 22-летний хорватский центральный защитник Звонимир Шарлия. В данный момент футболист принадлежит клубу «Славен Белупо», и по информации на сайте команды начал подготовку к новому сезону в ее составе. Но хорватское издание Epodravina уверенно заявляет: защитник уже в расположении ЦСКА, проходит медобследование и заключает контракт.

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«Славен Белупо» – чистый середняк хорватской лиги, последний успех которого случился еще в сезоне 2011-12, когда Шарлия был подростком. В тот сезон клуб вышел в квалификацию Лиги Европы, прошел один раунд, но затем сломался перед «Атлетиком».



В основе своей нынешней команды Шарлия играет последние два сезона, а до этого клуб даже отправлял его на правах аренды во вторую лигу. Тогда молодой футболист комментировал ситуацию довольно философски: «Моя цель – прогрессировать не только в футбольном смысле, но и в плане характера. Поэтому сначала я хочу завоевать место в основе «Солина», а дальше через опыт второй лиги вернуться в «Славен» и стать основным там».



В целом так и вышло: опыт «Солина» помог в итоге выиграть борьбу за основу «Славена». В дальнейшем Шарлия стал футболистом стартового состава и стабильно проводил не меньше 30 матчей в сезоне.

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В целом из прежних высказываний защитника понятно, что он довольно просто и правильно относится к идее переезда, если это помогает его карьере. «Это дополнительный экзамен, чтобы осознать, насколько я зрелый и взрослый, чтобы полностью посвящать себя футболу. Мне кажется, я достаточно сосредоточен на карьере, чтобы избежать любых проблем. Мама и папа полностью поддерживают меня, особенно отец – ему проще, поскольку он сам был футболистом. Маме сложнее, она постоянно звонит мне и спрашивает, как дела. Мама это мама, ей важно, чтобы я ел и тепло одевался. Она беспокоится, но без перегибов», – рассказывал Шарлия.

Хорватская пресса оценивает переход футболиста в ЦСКА как огромный шаг вперед, отмечая, что в клубе уже есть другой игрок, родившийся в городе Копривница – Кристиян Бистрович. Полузащитник до переезда в Москву так же выступал за «Славен Белупо». Что касается Шарлии, то хорваты выделяют его способность спокойно играть при схеме и с двумя, и с тремя центральными защитниками. Из минусов выделяют излишнюю агрессивность: 12 желтых карточек за прошедший сезон. Сумма будущего трансфера неизвестно, Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро. В Хорватии допускают, что сделка могла стоить ЦСКА порядка миллиона евро. В таком случае это будет один из самых успешных трансферов для «Славена». Впрочем, изначально ЦСКА возьмет футболиста в аренду, а выкуп будет лишь опцией в соглашении клубов. Так российский клуб страхует себя от возможной неудачи в ставке на молодого игрока без опыта выступлений в больших клубах и других лигах.