Неймар может вернуться в «Барселону». Дом в Испании у него уже есть

Последнее время дела у Неймара не ладятся. Очередной сезон в «ПСЖ» самый дорогой футболист в истории снова не может занести себе в актив. Команда выиграла только чемпионат Франции. А потом на бразильца свалилась серьёзная травма, оставившая его за бортом Кубка Америки, и, что ещё более неприятно, обвинение в изнасиловании.
Неудивительно, что Неймара снова потянуло туда, где у него всё было хорошо. И «Барселона» вроде бы не прочь его снова принять. Если обратный трансфер случится, нападающему даже не надо будет искать жильё в Барселоне. У него остаётся в Испании недвижимость, купленная в период выступлений в «Барсе». Разумеется, не только там и не только она. Проведём небольшую ревизию имущества бразильской звезды: машины, вертолёты, самолёты…
Дома
Дом в Бразилии – стоимость 8 млн евро
Первый роскошным особняком Неймар обзавёлся на родине, в Рио-де-Жанейро. Дом выполнен в современном, технологичном стиле. Теннисный корт, площадка для вертолёта, бассейн и тренажёрный зал – в наличии.
Дом в Барселоне – стоимость 5 млн евро
Дом в Испании Неймар купил неподалёку от поместий Месси и Суареса. Бразилец поселился в Педральбес, самом элитном и престижном районе на западе Барселоны в так называемой высокой зоне города в округе Лес Кортс. Площадь особняка — 1000 м², включая огромный бассейн, гараж и пять спальных комнат.
Дом в Париже – стоимость 12 млн евро
После рекордного трансфера в «ПСЖ» Неймар приобрёл ещё один особняк — в пригороде Парижа Буживале. Это пятиэтажный дом площадью 5000 квадратных метров. Есть бассейн, зона отдыха и террасы. Тренажёрный зал, баня и сауна прилагаются.
Самолёт
Embraer Legacy 450 – примерная стоимость 17,5 млн евро
Данный самолёт является одним из самых быстрых и удобных лайнеров бизнес-класса. Его особенностью является улучшенная система визуализации полёта, оборудованная инфракрасной камерой.
Вертолёт
Airbus H-145 – примерная стоимость 13 млн евро
Это тот самый вертолёт, на котором Неймар недавно прилетел в расположение сборной Бразилии. Длина летательного аппарата составляет 13,64 метра, высота — 3,95 метра. Производитель — Mercedes Benz.
Машины
Примерная стоимость автопарка – 2,3 млн евро
У Неймара довольно солидный автопарк. В него входят сразу три модели Audi, Ferrari 458 Spider за 280 000 долларов, Maserati MC 12 за 1,5 млн долларов, а также Porsche Panamera Turbo, Volkswagen Touareg и Mercedes-AMG GT.
- 22 июня 2019
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