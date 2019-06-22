Неймар может вернуться в «Барселону». Дом в Испании у него уже есть

Последнее время дела у Неймара не ладятся. Очередной сезон в «ПСЖ» самый дорогой футболист в истории снова не может занести себе в актив. Команда выиграла только чемпионат Франции. А потом на бразильца свалилась серьёзная травма, оставившая его за бортом Кубка Америки, и, что ещё более неприятно, обвинение в изнасиловании.

Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое Ничего хорошего.

Неудивительно, что Неймара снова потянуло туда, где у него всё было хорошо. И «Барселона» вроде бы не прочь его снова принять. Если обратный трансфер случится, нападающему даже не надо будет искать жильё в Барселоне. У него остаётся в Испании недвижимость, купленная в период выступлений в «Барсе». Разумеется, не только там и не только она. Проведём небольшую ревизию имущества бразильской звезды: машины, вертолёты, самолёты…

Дома

Дом в Бразилии – стоимость 8 млн евро

Первый роскошным особняком Неймар обзавёлся на родине, в Рио-де-Жанейро. Дом выполнен в современном, технологичном стиле. Теннисный корт, площадка для вертолёта, бассейн и тренажёрный зал – в наличии.

Дом в Барселоне – стоимость 5 млн евро

Дом в Испании Неймар купил неподалёку от поместий Месси и Суареса. Бразилец поселился в Педральбес, самом элитном и престижном районе на западе Барселоны в так называемой высокой зоне города в округе Лес Кортс. Площадь особняка — 1000 м², включая огромный бассейн, гараж и пять спальных комнат.

Фото: Google Maps

Дом в Париже – стоимость 12 млн евро

После рекордного трансфера в «ПСЖ» Неймар приобрёл ещё один особняк — в пригороде Парижа Буживале. Это пятиэтажный дом площадью 5000 квадратных метров. Есть бассейн, зона отдыха и террасы. Тренажёрный зал, баня и сауна прилагаются.

Фото: Google Maps

Самолёт

Embraer Legacy 450 – примерная стоимость 17,5 млн евро

Данный самолёт является одним из самых быстрых и удобных лайнеров бизнес-класса. Его особенностью является улучшенная система визуализации полёта, оборудованная инфракрасной камерой.

Вертолёт

Airbus H-145 – примерная стоимость 13 млн евро

Это тот самый вертолёт, на котором Неймар недавно прилетел в расположение сборной Бразилии. Длина летательного аппарата составляет 13,64 метра, высота — 3,95 метра. Производитель — Mercedes Benz.

Машины

Примерная стоимость автопарка – 2,3 млн евро

У Неймара довольно солидный автопарк. В него входят сразу три модели Audi, Ferrari 458 Spider за 280 000 долларов, Maserati MC 12 за 1,5 млн долларов, а также Porsche Panamera Turbo, Volkswagen Touareg и Mercedes-AMG GT.