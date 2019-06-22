Аргентину ничего не спасет. Это худшая сборная за последние годы

Ожидания от сборной Аргентины падают с каждым годом. Последний раз воспринимать альбиселесте как претендентов на трофей можно было в 2016-ом году: тогда Месси и Ко проиграли Чили в финале Кубка Америки по пенальти второй раз подряд. После этого Аргентина еле-еле выползла на Чемпионат мира, но в России команду Сампаоли уже не воспринимали как фаворитов: сборной не хватало баланса, она окончательно превратилась в «Месси и еще пару звезд в атаке плюс все остальные». Да, в команде были и ветеран Маскерано, и основой на тот момент защитник «Сити» Отаменди, и недавно ставший всемирно известным Тальяфико, но этого явно недостаточно.

После довольно слабого, но точно не позорного ЧМ-2018 (Аргентина вылетела от будущего победителя, Франции, проиграв со счетом 3:4), командой стал руководить Лионель Скалони, помощник ушедшего Сампаоли, который никогда до этого не работал главным тренером. Казалось бы, что можно в здравом уме потребовать от специалиста, который провел первый официальный матч только на самом Кубке Америки и чей состав откровенно слаб по топовым меркам?

Если бы Аргентина просто играла плохо, претензий к Скалони не было бы, но команда Лионеля играет ужасно и отвратительно. Тренер умудрился не поставить ни игру в обороне, ни игру в атаке: Аргентина нарушает даже базовые принципы игры в футбол на всех этапах игры.

После игры с Колумбией весь Интернет насмехался над атакой сборной Аргентины. Не над отдельными личностями – над структурой. Просто взгляните: перед полузащитой колумбийцев – семь (!!!) игроков в бело-голубых футболках, а центр поля не занимает вообще никто.

Заполнять хоть какую-нибудь зону в центре поля между линиями соперника старался только Ло Чельсо. Когда Аргентина владела мячом, Джованни часто смещался в правый полуфланг, на позицию центрального полузащитника. Но и Ло Чельсо не всегда справлялся с такой простой задачей, периодически закрывая самого себя неудачным движением.

Остальное развития атак Аргентины было еще хуже. На примере выше – стандартная ситуация, при которой в первой линии атаки Аргентины почему-то сразу четыре человека, а еще два задействованы во второй линии и располагаются так, чтобы колумбийцам было максимально просто их контролировать. Месси же в первом тайме того матча чаще всего занимал позицию рядом с линией обороны Колумбии в центре, а также постоянно смещался направо.

В атаке у Аргентины есть три основных задумки. Первая – смещение Ло Чельсо в полуфланг и либо передача на ход крайнему защитнику, либо заброс на нападающего за спины обороне соперника; эта задумка использовалась только против Колумбии.

Вторая – перегрузить один фланг, используя треугольники или ромбы, а затем резко перевести мяч в центр или на другой фланг.

Аргентина перегрузила левый фланг и быстро перевела мяч направо. Перейра сделал рывок из центра во фланг, но Каско не отдал передачу на партнера. Из фланга Перейра сделал обратное движение в полуфланг, съев зону у Месси.

С передачами в свободный центр возникали проблемы (его не заполняли), но, даже если игроки Аргентины появлялись в центре финальной трети, они не могли нормально воспользоваться свободным пространством.

Месси принял диагональ, сместился в полуфланг, стянул на себя троих и отдал передачу Родригесу на свободное пространство, но тот не смог воспользоваться крупной зоной, и Урибе его накрыл.

Третий вариант – перегрузить фланг и вскрыть его же. С этим вариантом продвижения мяча тоже возникали проблемы: во-первых, для прохождения оборонительных линий Аргентина использовала много коротких и быстрых (а значит, сильных и жестких) передач, а также передачи на средней высоте, что периодически приводило либо к ошибкам, либо к слишком жестким или неудачным пасам; во-вторых, у принимавшего выше игрока, как правило, был лишь один адресат для продолжения атаки.

Аргентина комбинировала в ромбе и доставила мяч до Ло Чельсо, но передача де Пауля летела на средней высоте, и Джованни пришлось первым касанием сделать ожидаемый заброс за спины защитникам. Варианта с передачей чуть назад не было даже в теории – странно, что ни Перейра, ни Месси не пошли в выделенную зону.

Против Парагвая Скалони выбрал 4-3-3 вместо 4-4-2 не с целью насытить центр. Звучит абсурдно, но во втором туре Аргентина действительно пыталась атаковать исключительно через фланги, полностью отказавшись от игры в центре. У альбиселесте осталось два варианта для проведения атак: перегруз фланга и попытка вскрыть этот же фланг либо перегруз фланга и перевод на противоположный фланг.

Да, Аргентине удавалось доставлять мяч до чужой трети благодаря индивидуальным качествам некоторых игроков (Паредес, Ло Чельсо, Месси, Перейра, Тальяфико), но дальнейшего развития атаки – передачи в штрафную – не следовало: как правило, игрок получал мяч во фланге в окружении соперников и не имел возможности ни отпасовать в штрафную, ни отдать передачу в зону 14 или чуть ниже. Чаще всего приходилось либо возвращать мяч к центральному кругу (как в случае с Перейрой), либо делать неподготовленный прострел/заброс в штрафную (случай с Ло Чельсо и Мартинесом).

Скалони пытается править игру в атаке во втором тайме – у него даже получается. И против Колумбии, и в против Парагвая аргентинцы наносили всего по одному удару за первые 45 минут; во вторых таймах команда Скалони била чаще (12 и 6 соответственно). Не невероятное достижение, учитывая, что соперники Аргентины во вторых таймах садились гораздо глубже, но хоть что-то положительное.

Например, во втором тайме против Колумбии Аргентина стала лучше перегружать фланги, крайние защитники стали подниматься чаще, а центральную зону начал заполнять хоть кто-то.

Впрочем, проблем все равно было много – на этом примере Паредес неправильно расположил тело, из-за чего он не смог ни сразу начать движение к штрафной, ни сразу перевести мяч налево.

Во втором тайме против Парагвая Скалони перевел команду на 4-3-1-2 на 20 минут, благодаря чему Аргентина начала использовать центральные зоны и лучше атаковала, а потом исправил допущенные ошибки при выборе оборонительной стратегии.

В обороне у Аргентины все еще хуже. При первом же взгляде на игру сборной без мяча сразу становится заметно, насколько некомпактно действует команда. В 2019-ом году Скалони использует 4-4-2, которые растягиваются практически по всей ширине поля. Поражают дыры между каждой парой игроков, но самое удивительное – то, насколько несогласованно могут действовать центральные полузащитники.

Родригес резко опустился глубже за Рохером после передачи верхом, которая шла на Фалькао. Скидка Барриосу в центр не контролировалась – Паредес остался стоять на месте. Барриос отдал передачу на Куадрадо – на того вылетел Ди Мария, из-за чего Медина получил мяч на фланге в полном одиночестве. К моменту, когда мяч оказался во фланге, Аргентина окончательно развалилась – посмотрите на разрыв в полуфланге и центре.

Более того, Скалони очень плохо подстроил под Месси и прессинг, и оборону в принципе. Понятно, что с этим возникали трудности у всех тренеров Аргентины (и «Барселоны» тоже), но на Кубке Америки-2019 проблема максимально обострилась.

В первом матче игрока, которого должен был прессинговать Месси, зачастую прессинговал кто-то из вингеров – случалась ситуация, похожая на эпизод выше, в котором Ди Мария выбросился на соперника и оставил крайнему защитнику Колумбии очень много пространства.

Решение Скалони во втором матче оказалось очень странным. Месси получил двойную задачу – судя по паре его движений в прессинге, Лео должен был играть правого вингера без мяча, но при этом выдвигаться на левого центрального защитника Парагвая, когда тот был с мячом. Естественно, выполнить такую роль Месси не смог бы, даже если бы очень захотел. Правый фланг Аргентины провисал весь тайм.

При этом действия полузащитников Аргентины в таких эпизодах тоже нельзя назвать качественными: Перейра чаще всего старался накрыть соперника во фланге (не всегда успевал), но вот Паредес и Ло Чельсо зачастую не смещались за Перейрой шире, что приводило к свободным зонам в полуфланге.

Периодически полузащита Аргентины, наоборот, слишком увлекалась попыткой расположиться компактно. После примера ниже говорить об обороне команды Скалони вообще не имеет смысла.

Обратите внимание и на линию обороны: она расположена по диагонали. Отаменди отреагировал на открытый мяч, поднявшись выше (видимо, создавая офсайд), а Пеццела, наоборот, отскочил глубже (причина неизвестна, ведь нападающий Парагвая выбегал из-за его спины в обратную от ворот Аргентины сторону). В итоге защита альбиселесте не создала искусственный офсайд, зато создала вертикальный разрыв между линий – их в этом матче было предостаточно.

После матча с Колумбией ходило мнение, что у этой Аргентины Скалони есть важный плюс: Месси теперь хотя бы не опускается за мячом на свою треть, чтобы тащить его самостоятельно. Ага, как же.

Против колумбийцев Лео тоже пытался вытаскивать мяч самостоятельно, тоже один раз отобрал его у своего партнера – просто это происходило реже, чуть выше и во фланговых зонах. Но такие смещения Месси были лишь вопросом его терпения.

Возможно, терпения Месси не хватит и на выступления за Аргентину в следующих турнирах сборных. Даже Катар способен не пустить Лионеля и его команду в плей-офф Кубка Америки.

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