1400 человеческих жизней. Такова цена стадионов ЧМ по футболу

К проблемам рабочих в Катаре, которые готовят страну к ЧМ-2022, не принято относиться всерьёз.

Вот беда! Зарплату задерживают. Да у нас такое сплошь и рядом. Плохие условия труда? Это вы не видели, где в Москве ночуют гости из средней Азии.

Знаете численность населения Катара? Чуть более 2,5 млн человек. А теперь попробуйте осознать, что в стране больше миллиона гастарбайтеров. Едва ли не половина населения!

По этой причине местные жители всерьёз опасаются трудовых реформ. Сама мысль об открытой и организованной форме труда приводит их в ужас. Поэтому дискриминация рабочих здесь в порядке вещей. Часть культуры, если хотите. Без которой невозможно представить общественную жизнь.

Катарская ловушка

А ведь когда-то командировка в Катар виделась гражданам соседских стран отличной возможностью заработать. Ажиотаж был настолько велик, что иностранцы ПЛАТИЛИ за то, чтобы их допустили на эти объекты.

Накопив немного денег, они оставляли свои хибарки и уезжали в страну (как казалось) большого футбольного будущего. Приехав, понимали, что месячная зарплата будет вдвое меньше обещанной (в районе 200$ в месяц), а тот самый пакет, который обеспечил работу в Катаре, резко менялся в цене. Само собой, в сторону повышения. Бедняги начинали работу, заведомо задолжав своему работодателю огромные суммы.

Стоит ли говорить о плохих условиях труда и анти-санитарных условиях проживания? В 2014 году, когда проблема только набирала масштабы, приводились данные об одной смерти раз в два дня. В 2018-м говорилось о 12 смертях в неделю. И это лишь те, о которых известно широкой аудитории.

Уровень смертности

Если вдруг кто-то решит, что для объектов подобного масштаба процент смертности допустим, а профессия строителя сама по себе рисковая — извините, но нет. Не настолько. При подготовке ЧМ в России погиб 21 рабочий, при всей той истерике про рабочих из КНДР.

В Катаре уже сейчас зафиксировано минимум 1400 смертей. И это одни только граждане Непала. И ладно бы дело было в несчастных случаях (что, кстати, тоже бы говорило о колоссальной безалаберности). Самое жуткое то, что большинство смертей были связаны с адскими условиями труда. 50-градусная жара, отсутствие медицинской страховки и конфискованные документы, без которых невозможно вернуться домой.

Настоящее рабство XXI века, которое сопровождалось регулярными сердечными приступами.

«Если бы мы проводили минуту молчания за каждую предполагаемую смерть рабочего, первые 44 матча ЧМ-2022 прошли бы в тишине», — сказал Ханс Габриэльсон, лидер профсоюзов Норвегии. Он тоже следит за этой трагедией и не способен сдвинуть хоть что-то с мёртвой точки.

Нет, слово «рабство» используется здесь не для пафоса. Рабочими этих людей уже не назовёшь.

Видео можно посмотреть на канале Benjamin Best Productions GmbH.