Фирмино забил курьёзный гол на Кубке Америки. Очень смешной момент
Это надо видеть!
В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки Перу — Бразилия случился очень курьёзный гол.
Кубок Америки
22 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Перу
0 : 4
Бразилия
0:1 – Каземиро – 12, 0:2 – Фирмино – 19, 0:3 – Эвертон – 32, 0:4 – Алвес – 53
Роберто Фирмино помешал перуанскому вратарю Гальесе ввести мяч в игру, выставив ногу. Мяч после рикошета полетел за спину вратарю в перекладину, а затем снова отскочил к Фирмино, который резко ушёл влево и пробил по пустым воротам.
Счёт в матче стал 2:0 в пользу хозяев.
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