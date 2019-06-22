Фирмино забил курьёзный гол на Кубке Америки. Очень смешной момент

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки Перу — Бразилия случился очень курьёзный гол.

Роберто Фирмино помешал перуанскому вратарю Гальесе ввести мяч в игру, выставив ногу. Мяч после рикошета полетел за спину вратарю в перекладину, а затем снова отскочил к Фирмино, который резко ушёл влево и пробил по пустым воротам.

Счёт в матче стал 2:0 в пользу хозяев.