Гонщик, будущий президент и экс-тренер Головина. Чем занимаются звёзды прошлого

Фабьен Бартез Фото: Ker Robertson/Getty Images

Клубы: «Тулуза», «Марсель», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Нант».



Трофеи: победитель Лиги чемпионов, чемпион Франции (2), чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Франции, чемпион Англии (2), победитель Кубка конфедераций.



Год окончания карьеры: 2007.

Вообще Бартез завершал карьеру дважды: в августе 2006 года он не дождался предложения от родной «Тулузы» и объявил, что на это все. Но полгода спустя голкипера позвали в «Нант», и он подписался на авантюру. Закончилось грустно: к апрелю Фабьен из-за конфликта с болельщиками ушел из клуба. Вновь обещал играть дальше, но не дождался предложений.



Без футбола жизнь Бартеза не стала скучнее. В 2008 году он объявил, что начинает карьеру в автоспорте. Участвовал в соревнованиях Porsche Carrera Cup France, турнирах THP Spider Cup. Экс-вратарь постоянно искал себя в разных сериях, и время от времени даже выигрывал различные заезды. В 2013 году стал чемпионом GT за рулем Ferrari. А в феврале 2014 впервые прошел знаменитые 24 часа Ле-Мана – это старейшая в мире гонка на выносливость. Со своей командой Бартез занял 29-е место в общем зачете и 9-е в своем классе. В дальнейшем у Бартеза было еще два «Ле-Мана».



«Я всегда был в восторге от автоспорта, даже когда играл в футбол. Это спорт всегда интриговал меня. Хотелось понять, каково это – быть внутри машины во время гонки. Но пришлось ждать окончания карьеры в футболе, чтобы наконец попробовать это самому.



Круто, что здесь ты можешь быть хорош даже в 35, в футболе это невозможно.



Готовясь к 24 часам Ле-Мана я три месяца изучал все, что только можно. Это была страсть, которая превратилась в одержимость. С точки зрения подготовки все это напоминало футбол. Даже ощущение волнения в момент старта заставило вспомнить моменты, когда ты выходишь на поле.



Партнеры Бартеза по гонкам удивлены тем, насколько успешно он осваивает совершенно другой вид спорта. А сам француз признается, что не всегда и сам верит, что когда-то в его жизни был футбол: «Я из поколения, которому всегда говорили, что все вокруг движется слишком быстро. Кажется, временами я просто не успевал понять, чего добился, и что происходит вокруг меня».

Хосе Луис Чилаверт Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Клубы: «Гуарани», «Сан-Лоренсо», «Сарагоса», «Велес Сарсфилд», «Страсбург», «Пеньяроль».



Трофеи: чемпион Уругвая, чемпион Парагвая, чемпион Аргентины (4), обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Суперкубка Либертадорес, обладатель Межконтинентального кубка.



Год окончания карьеры: 2004.



Кажется, мы стали забывать, как на самом деле проводят карьеру великие вратари. Хосе Луис Чилаверт остается легендой даже спустя 15 лет после завершения карьеры. Не появилось нового голкипера, который бы укладывал штрафные и пенальти с такой же точностью и частотой, как это делал парагваец.



Первое, что сделал Чилаверт после окончания профессиональной карьеры – набрал вес. Кажется, не меньше 20 кг прилипло к голкиперу, когда из его жизни пропали регулярные тренировки.

Еще в 1999 году Чилаверт делал различные социальные и практически политические действия. Например, отказывался от участия в Копа Америка, которую принимал родной Парагвай. Мотивировал это тем, что деньги, потраченные на организацию турнира, можно было распределить намного лучше. Но при этом политической карьеры у Чилаверта пока не сложилось даже в спорте. В 2016 году он активно намекал на готовность стать президентом КОНМЕБОЛ, но дальше публичных выступлений дело не зашло. Тогда парагваец стал экспертом с активной позицией по большинству вопросов. Иногда позиция слишком активная и приводит к конфликтам: пару лет назад Чилаверт чуть не подрался с толпой фанатов «Ривер Плейт». Те предъявляли ему за критику любимой команды, а вратарь в ответ кричал что-то в духе: «Выходи по-одному».



Помимо веселых историй у Чилаверта есть обратная сторона жизни, практичная и скучная. Экс-голкипер вложился сразу в несколько бизнес-проектов. Сейчас он является партнером крупной латиноамериканской сети офтальмологических клиник и магазинов, владеет компанией, производящей стройматериалы. Но мечтает о большой политической карьере. «Говоря о политике, нельзя исключать ничего. Но надо смотреть, что за человека вы выбираете, что он делает, как на него реагируют люди», – если что, это ответ Чилаверта на вопрос о готовности баллотироваться на выборы президента Парагвая.

Тьерри Анри Фото: Denis Doyle/Getty Images

Клубы: «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Нью-Йорк РБ».



Трофеи: чемпион Франции, чемпион Англии (2), чемпион Испании (2), чемпион мира, чемпион Европы, победитель Кубка конфедераций, обладатель Кубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Англии (2), обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Англии.



Год окончания карьеры: 2014.



Так как Анри безусловная топ-звезда мирового футбола, его жизнь после окончания профессиональной карьеры, кажется, стала только еще более насыщенной. Еще в период активной футбольной жизни француз стал послом сразу нескольких благотворительных и социальных программ. Боролся против расизма, призывал жертвовать (и жертвовал сам!) на исследования борьбы со СПИДом и муковисцидозом.



Закончив карьеру, Анри практически сразу подписал не менее крупный контракт, став экспертом Sky Sport. Соглашение на 6 лет приносило французу по 4 млн фунтов в год, но он разорвал его в 2018 году, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. Не надо переживать за Анри, его примерный доход только за период карьеры футболиста сайт The Richest оценил примерно 60 миллионов долларов.

Тренерская карьера Анри фактически началась еще в 2015 году, когда ему доверили работать с командой «Арсенала» U19. Потом был опыт сотрудничества со сборной Бельгии в качестве помощника Роберто Мартинеса. После этого Анри сначала пытался устроиться в «Бордо», но не сошелся во взглядах с руководством. А чуть позже его позвали спасать тонущий «Монако». Вся эта история развивалась в прошедшем сезоне, поэтому все более-менее помнят, как именно у Тьерри не получилось с «монегасками». 4 победы, 5 ничьих, 11 поражений – вот статистика Анри в «Монако». Многие отмечали, что фактически француз так и остался для игроков кем-то вроде старшего товарища, пока не поняв, как именно нужно вести себя главному тренеру. Но подобные неудачи пока влияют только на настроение самого Анри. Для остальных он остается гениальным форвардом, который гоняет по миру и продвигает благие идеи, до сих пор востребован коммерчески и интересен в качестве посла абсолютно любому крупному мировому бренду.