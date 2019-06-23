Расизм или сексизм? Камерунские девушки обвинили ФИФА в ненависти

Матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу завершился крупным скандалом. Сборная Англии победила Камерун со счётом 3:0, но у камерунских девушек осталось очень много вопросов к судейству. В особенности к системе видеоассистента (VAR). Дошло даже до того, что они не хотели выходить на второй тайм встречи с англичанками. Если бы не вмешательство представителей ФИФА, матч мог бы быть завершён досрочно. Что же так возмутило африканских футболисток?

Кто не знает правил?

Всё началось уже на 14-й минуте первого тайма, когда прострел игрока сборной Англии был прерван футболисткой из Камеруна. Девушка явно плохо обработала мяч, и он отлетел к вратарю. Голкипер приняла решение взять мяч в руки, а судьи посчитали, что это был пас назад. В итоге был назначен свободный удар, с которого англичанки и забили – 1:0.



В конце первого тайма Англия удвоила преимущество, но судья отменил гол, зафиксировав положение вне игры. Видеопросмотр, однако, показал, что никакого офсайда не было. Гол был засчитан, что вызвало настоящую драму в сборной Камеруна.

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Обвинения в расизме

Разъярённые камерунские девушки обвинили ФИФА в расизме и не хотели выходить на второй тайм. Ситуация была настолько серьёзной, что представителям ФИФА пришлось несколько раз подходить к игрокам и просить их продолжить матч, напоминая об их обязанностях и возможных санкциях.



Репортёры BBC были на месте событий и рассказали, что происходило в перерыве матча.



«Мы узнали от нашего репортёра Джо Карри о слезах игроков из Камеруна в подтрибунном тоннеле, которые обвинили ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или что их чиновники скажут ФИФА, но надеюсь, что кто-то сможет объяснить им, почему такое решение было принято».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FIFATV.

Камеруну не засчитали чистый гол?

Но и это было ещё не всё. С горем пополам камерунских девушек удалось успокоить, однако начало второго тайма породило новый всплеск эмоций. Африканская сборная забила гол, который был сначала засчитан, а потом, после использования VAR, отменён. И вот тут уже ситуация была более чем спорная. Просмотр не давал чёткого представления о том, был офсайд или нет. Вообще, было больше похоже на то, что положения вне игры не было.

Так или иначе решение было принято не в пользу сборной Камеруна. Англичанки в концовке забили третий мяч и зафиксировали победу и выход в четвертьфинал. Самуэль Это’О, болевший за соотечественниц с трибун, явно не был доволен происходящим.

“Женщины Камеруна – позор спорта»

Ответ британских СМИ последовал максимально жёстким. Популярный журналист и телеведущий Пирс Морган (почти 7 млн подписчиков в «Твиттере») заявил следующее.



«Женщины Камеруна представляли собой позорную группу людей, которые плевались, толкались локтями, рычали, рыдали, вели себя грязно и показывали самое плохое, что есть в спорте».

Главный тренер женской сборной Англии и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл также был безжалостен после окончания матча.



«Камерунки не вызывают у меня ни капли симпатии, это был не футбол. Их поведение увидел весь мир, я считаю, что это неправильно. Есть определённый стандарт поведения, которого все должны придерживаться. Мы все знаем правила».