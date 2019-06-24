«Спартак» нашёл вратаря в Италии. Романьоли оценивают в 25 тысяч

Источник: «Зенит» готов продать Ригони в «Ривер Плейт» за $ 9 млн
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб и вернуться в Аргентину, сообщает журналист Circulo Central Мати Мендия на странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Ривер Плейт». Сообщается, что «Зенит» готов расстаться с игроком, если аргентинский клуб заплатит за трансфер $ 9 млн.
«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли
«Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава «Ромы» Андреа Романьоли, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.
«Молодёжный рынок. Вратарь молодёжного состава „Ромы“ Андреа Романьоли может отправиться в московский „Спартак“. Переговоры в процессе», — написал Моретто в своём «твиттере».
20-летний Романьоли является воспитанником «Ромы», но за главную команду «волков» он не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 25 тыс.
Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил уверенность, что продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.
Ранее появилась информация, что 27-летний бразильский форвард может вернуться в каталонский клуб, за который выступал ранее. Позже стало известно, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».
По информации источника, переговоры сторон находятся на ранней стадии, однако Неймар уверен в скором заключении сделки. В одном из последних сообщений, которое он отправил игрокам каталонского клуба, бразилец написал: «Расслабьтесь, я вернусь».
«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»
«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1.
По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться. Теперь всё зависит от дальнейших действий Неймара, который хочет вернуться в «Барселону».
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки
В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счётом 2:0. Встреча состоялась в Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио». Обслуживал матч чилийский арбитр Хулио Баскуньян Гонсалес.
Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Лаутаро Мартинес. На 82-й минуте преимущество аргентинцев увеличил Серхио Агуэро. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пауло Дибала.
В другом матче группы сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил Густаво Куэльяр, которому ассистировал Сантьяго Арьяс.
Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летнего аргентинца.
Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около € 84 млн).
В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Россиянин Кавтарадзе сыграл в майке с надписью «Грузия оккупирована Россией»
Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Одним из них оказался российский полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, выступающий за «Торпедо» из Кутаиси под 8-м номером. На домашнюю встречу с «Сиони» (7:0) 26-летний уроженец Москвы надел майку с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
В такой же футболке на скамейке всю игру провёл другой россиянин грузинского происхождения — Вахтанг Небиеридзе. 19-летний защитник, выступающий под 3-м номером, тоже родился в Москве.
Кавтарадзе является воспитанником московского «Локомотива». С 2012 по 2014 год хавбек выступал за вторую команду «железнодорожников». Он также защищал цвета других российских клубов — «Тюмени», «Волги», «Дружбы» и «Росича».
Небиеридзе — воспитанник московского «Строгино». В основной команде столичного клуба он играл с 2016 по 2018 год.
«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо
«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» Матейса де Лигта и подписанию контракта с хавбеком «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо. Туринский клуб может объявить о переходах обоих игроков уже на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников.
«Ювентус» хочет как можно скорее договориться о сделках, поскольку опасается, что футболистов могут перехватить «ПСЖ» или каталонская «Барселона».
Ожидается, что за переход де Лигта действующие чемпионы Серии А заплатят амстердамцам € 70 млн. Зарплата 19-летнего защитника в новом клубе составит € 12 млн в год плюс бонусы.
Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний полузащитник договорился с «Ювентусом» о пятилетнем соглашении с зарплатой € 7 млн за сезон. Игрок также получит бонус в размере € 10 млн за подписание контракта.
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR).
Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел своё решение, воспользовавшись VAR.
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
«Мы узнали от нашего репортёра Джо Карри о слезах игроков из Камеруна в подтрибунном тоннеле, которые обвинили ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или что их чиновники скажут ФИФА, но надеюсь, что кто-то сможет объяснить им, почему такое решение было принято», — сказал ведущий ВВС Габби Логан.
В итоге к игрокам камерунской сборной подошёл представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.
В начале второго тайма Камерун забил гол, но арбитры отменили его из-за офсайда, что вновь вызвало бурные протесты африканских футболисток.
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