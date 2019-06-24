Очередная порция трансферных слухов, околофутбольный скандал в Грузии и мыльная опера Неймара. Главное — в обзоре дня.

«Спартак» нашёл вратаря в Италии. Романьоли оценивают в 25 тысяч

Источник: «Зенит» готов продать Ригони в «Ривер Плейт» за $ 9 млн

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб и вернуться в Аргентину, сообщает журналист Circulo Central Мати Мендия на странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Ривер Плейт». Сообщается, что «Зенит» готов расстаться с игроком, если аргентинский клуб заплатит за трансфер $ 9 млн.

«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли

«Спартак» проявляет интерес к вратарю молодёжного состава «Ромы» Андреа Романьоли, сообщает итальянский журналист Маттео Моретто.



«Молодёжный рынок. Вратарь молодёжного состава „Ромы“ Андреа Романьоли может отправиться в московский „Спартак“. Переговоры в процессе», — написал Моретто в своём «твиттере».

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20-летний Романьоли является воспитанником «Ромы», но за главную команду «волков» он не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 25 тыс.

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Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил уверенность, что продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.



Ранее появилась информация, что 27-летний бразильский форвард может вернуться в каталонский клуб, за который выступал ранее. Позже стало известно, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».

Неймар может вернуться в «Барселону». Дом в Испании у него уже есть Где и как живёт самый обсуждаемый футболист последних месяцев.

По информации источника, переговоры сторон находятся на ранней стадии, однако Неймар уверен в скором заключении сделки. В одном из последних сообщений, которое он отправил игрокам каталонского клуба, бразилец написал: «Расслабьтесь, я вернусь».

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«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1.



По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться. Теперь всё зависит от дальнейших действий Неймара, который хочет вернуться в «Барселону».

Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Аргентина обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счётом 2:0. Встреча состоялась в Порту-Аллегри на стадионе «Арена ду Гремио». Обслуживал матч чилийский арбитр Хулио Баскуньян Гонсалес.

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Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Лаутаро Мартинес. На 82-й минуте преимущество аргентинцев увеличил Серхио Агуэро. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Пауло Дибала.



В другом матче группы сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте забил Густаво Куэльяр, которому ассистировал Сантьяго Арьяс.

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Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.



По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летнего аргентинца.

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Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около € 84 млн).



В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ванда выбивает Икарди новый контракт. Иногда жена-агент — это хорошо Супруга нападающего – девушка без комплексов. Впрочем, Мауро, кажется, тоже.

Россиянин Кавтарадзе сыграл в майке с надписью «Грузия оккупирована Россией»

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.



Одним из них оказался российский полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, выступающий за «Торпедо» из Кутаиси под 8-м номером. На домашнюю встречу с «Сиони» (7:0) 26-летний уроженец Москвы надел майку с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

В такой же футболке на скамейке всю игру провёл другой россиянин грузинского происхождения — Вахтанг Небиеридзе. 19-летний защитник, выступающий под 3-м номером, тоже родился в Москве.

Кавтарадзе является воспитанником московского «Локомотива». С 2012 по 2014 год хавбек выступал за вторую команду «железнодорожников». Он также защищал цвета других российских клубов — «Тюмени», «Волги», «Дружбы» и «Росича».

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Небиеридзе — воспитанник московского «Строгино». В основной команде столичного клуба он играл с 2016 по 2018 год.

«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо

«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» Матейса де Лигта и подписанию контракта с хавбеком «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо. Туринский клуб может объявить о переходах обоих игроков уже на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников.



«Ювентус» хочет как можно скорее договориться о сделках, поскольку опасается, что футболистов могут перехватить «ПСЖ» или каталонская «Барселона».

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Ожидается, что за переход де Лигта действующие чемпионы Серии А заплатят амстердамцам € 70 млн. Зарплата 19-летнего защитника в новом клубе составит € 12 млн в год плюс бонусы.

Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний полузащитник договорился с «Ювентусом» о пятилетнем соглашении с зарплатой € 7 млн за сезон. Игрок также получит бонус в размере € 10 млн за подписание контракта.

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Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

В матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия — Камерун (3:0) разразился скандал из-за системы видеоассистента (VAR).

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Камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел своё решение, воспользовавшись VAR.

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.



«Мы узнали от нашего репортёра Джо Карри о слезах игроков из Камеруна в подтрибунном тоннеле, которые обвинили ФИФА в расизме. Мы не знаем, что сделают или что их чиновники скажут ФИФА, но надеюсь, что кто-то сможет объяснить им, почему такое решение было принято», — сказал ведущий ВВС Габби Логан.



В итоге к игрокам камерунской сборной подошёл представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.



В начале второго тайма Камерун забил гол, но арбитры отменили его из-за офсайда, что вновь вызвало бурные протесты африканских футболисток.