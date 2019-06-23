Бразилия игнорирует Месси. Аргентина играет на полупустых стадионах

То, что Бразилия в целом, мягко говоря, прохладно относится к соседке Аргентине, давно и почти ни для кого не секрет. Но настолько низкого зрительского интереса к «альбиселесте» со стороны соотечественников организаторы Кубка Америки-2019, наверное, не ожидали. Реальность превзошла самые пессимистичные прогнозы.

Можно, конечно, допустить, что аргентинцы сами отпугнули болельщиков от себя отвратительным стартом на турнире, но это будет полуправдой. Даже дебют парней Лионеля Скалони на «Копе» не вызвал ажиотажа в массах. Стадион в Салвадоре, рассчитанный на 51900 человек, заполнился всего на 68,5% (35572). На следующей игре Месси и компании явка оказалась ещё более плачевной – 60 процентов от максимальной вместимости арены в Белу-Оризонти (35265 человек).

Казалось, уж к решающей-то для Аргентины игре группового турнира её болельщики мобилизуются и обеспечат любимцам достойную поддержку. Но нет. В воскресенье трибуны «Арены ду Гремио» неприятно поразили глаз изобилием пустых кресел. На центральных секторах занятых мест было значительно меньше, чем свободных.

Показное равнодушие бразильцев к самому принципиальному футбольному сопернику неудивительно. Странно, что земляки Месси снарядили в Бразилию не самый внушительный десант – ни в какое сравнение не идёт с 200-тысячным нашествием на Рио перед финалом ЧМ-2014. Может, к решающим матчам подтянутся?

Аргентинские мужчины не плачут. Они поют! Аргентинские болельщики совершили самый массовый выезд в истории футбола и мужественно пережили обидное поражение в финале Кубка мира.

Одна хорошая новость для футбольной Аргентины – первая победа на Кубке. Ранний гол Лаутаро Мартинеса и «поздний» — Серхио Агуэро обеспечили фавориту относительно несложную победу над Катаром, а вместе с ней – место в плей-офф.