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«Барселона» приобрела сына агента Френки де Йонга ван Бейнена

«Барселона» приобрела сына агента Френки де Йонга
Михаил Гончаров
«Барселона» подписала сына агента Френки де Йонга. Очень мутный трансфер
Лишь два года контракта, зато 100 млн отступных.
Футбол / Испания 0

Ещё в январе каталонский суперклуб закрыл сделку по приобретению Френки де Йонга. 22-летний полузащитник, ставший одним из лучших футболистов великолепного «Аякса» образца прошлого сезона, обошёлся «Барселоне» в 75 млн евро. Дорого, но таковы законы современного рынка – ценники давно достигли космической высоты, и платить в условиях дикой конкуренции приходится даже за неокрепших молодых футболистов.

Однако 75 млн траты сине-гранатовых, видимо, не ограничились. На днях стало известно, что клуб приобрёл ещё одного голландца. Зовут его Майк ван Бейнен. В марте ему исполнилось 20 лет, прошлый сезон он провёл в молодёжной команде «НАК Бреда», сыграв на позиции правого защитника 10 матчей из 20 и забив один гол. На первый взгляд, самый обычный трансфер большого клуба на перспективу. Но многих смутило несколько фактов.

Во-первых, контракт с 20-летним игроком, пришедшим на правах свободного агента, заключён всего на два года. Маловато для случая, когда ты действительно рассчитываешь на молодого таланта.

Во-вторых, при ничтожном сроке соглашения прописанная в нём сумма выкупа просто невероятная – 100 млн евро! Получается какая-то несостыковка: с одной стороны, клуб якобы боится потерять футболиста задёшево, с другой – не оценил его талант длиной контракта.

В-третьих и в-главных, авторитетные испанские СМИ выяснили, что ван Бейнен – сын агента Али Дурсуна, который как раз и представляет интересы Френки де Йонга. На официальном уровне этот факт не подтверждён, но в открытых источниках можно увидеть, что де Йонг и ван Бейнен – клиенты одной и той же компании под названием HCM Sports Management. Когда-то они вместе выступали в молодёжке «Виллема».

Никто ничего не утверждает, но выводы каждый может сделать сам.

Кстати, есть ещё два любопытных момента.

Болельщики «Барсы» уже проштудировали социальные сети и изумились, когда увидели, что юный ван Бейнен рьяно болел за «Реал» и Криштиану Роналду. Тут же поднялся ажиотаж, смущённому игроку пришлось даже удалить страницу.

А ещё у новичка «Барселоны» в его 20 лет нет ценника в transfermarkt и отсутствует хотя бы какая-то видеобаза игровых действий – её нет даже на могучей платформе InStat, где, казалось бы, записаны почти все матчи мира. Вокруг него никогда не крутились европейские гранды, его фамилия не сверкала в прессе и не попадала в рейтинги самых талантливых молодых футболистов мира.

Но «Барселона» неожиданно выбрала именно его. Так бывает.

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