«Барселона» подписала сына агента Френки де Йонга. Очень мутный трансфер

Ещё в январе каталонский суперклуб закрыл сделку по приобретению Френки де Йонга. 22-летний полузащитник, ставший одним из лучших футболистов великолепного «Аякса» образца прошлого сезона, обошёлся «Барселоне» в 75 млн евро. Дорого, но таковы законы современного рынка – ценники давно достигли космической высоты, и платить в условиях дикой конкуренции приходится даже за неокрепших молодых футболистов.

Однако 75 млн траты сине-гранатовых, видимо, не ограничились. На днях стало известно, что клуб приобрёл ещё одного голландца. Зовут его Майк ван Бейнен. В марте ему исполнилось 20 лет, прошлый сезон он провёл в молодёжной команде «НАК Бреда», сыграв на позиции правого защитника 10 матчей из 20 и забив один гол. На первый взгляд, самый обычный трансфер большого клуба на перспективу. Но многих смутило несколько фактов.

Во-первых, контракт с 20-летним игроком, пришедшим на правах свободного агента, заключён всего на два года. Маловато для случая, когда ты действительно рассчитываешь на молодого таланта.

Во-вторых, при ничтожном сроке соглашения прописанная в нём сумма выкупа просто невероятная – 100 млн евро! Получается какая-то несостыковка: с одной стороны, клуб якобы боится потерять футболиста задёшево, с другой – не оценил его талант длиной контракта.



В-третьих и в-главных, авторитетные испанские СМИ выяснили, что ван Бейнен – сын агента Али Дурсуна, который как раз и представляет интересы Френки де Йонга. На официальном уровне этот факт не подтверждён, но в открытых источниках можно увидеть, что де Йонг и ван Бейнен – клиенты одной и той же компании под названием HCM Sports Management. Когда-то они вместе выступали в молодёжке «Виллема».



Никто ничего не утверждает, но выводы каждый может сделать сам.



Кстати, есть ещё два любопытных момента.



Болельщики «Барсы» уже проштудировали социальные сети и изумились, когда увидели, что юный ван Бейнен рьяно болел за «Реал» и Криштиану Роналду. Тут же поднялся ажиотаж, смущённому игроку пришлось даже удалить страницу.

А ещё у новичка «Барселоны» в его 20 лет нет ценника в transfermarkt и отсутствует хотя бы какая-то видеобаза игровых действий – её нет даже на могучей платформе InStat, где, казалось бы, записаны почти все матчи мира. Вокруг него никогда не крутились европейские гранды, его фамилия не сверкала в прессе и не попадала в рейтинги самых талантливых молодых футболистов мира.



Но «Барселона» неожиданно выбрала именно его. Так бывает.