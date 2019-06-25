Эрнани: «Реал» – мечта в ЛЧ. Если ЦСКА победил его, значит, и «Зенит» может

В декабре 2016-го «Зенит» купил Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе», по сути, на замену собиравшемуся в Китай Акселю Витселю. Экс-главный тренер петербургской команды Мирча Луческу разглядел сильные качества бразильца: подвижность, мощный удар, умение играть наверху. Однако Эрнани до сих пор не раскрылся на сто процентов, нечасто попадает в основу. Почему так происходит? В интервью «Чемпионату» полузащитник поделился взглядом на свою карьеру в «Зените», жизнь в России и критику. Кроме того, оказалось, что Эрнани и потенциальный новичок «Зенита» Ренан Лоди – друзья детства.

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«Петербург лучше Парижа. Мне не нравилась французская кухня»

— Прошло 2,5 года с тех пор, как вы рискнули покинуть Бразилию и подписали контракт с «Зенитом». Чего боялись перед переездом в Россию?

— Я ничего не боялся, поскольку уехать в Европу было моей мечтой. Меня немного волновало лишь то, что я не знаю языков. Говорили, в России холодно, но для меня это вообще не проблема. Разве что тренироваться в мороз неприятно. В самые холодные дни просто сижу дома или иду в торговый центр и устраиваю шопинг.



— К чему, кроме морозов, до сих пор сложнее всего привыкнуть в России?

— На самом деле мне уже нравится ваш холод! Чувствую себя в Петербурге как дома. Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за «Сент-Этьен», часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде.

— Чем же Петербург лучше Парижа?

— Здесь не так всё напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России. К тому же мне не нравилась французская кухня. Это не моё. Тяжело было найти подходящий ресторан.



— Выходит, предпочитаете наш борщ?

— Да, конечно!



— Есть ли настоящая бразильская кухня в России?

— Не встречал. Но я живу с мамой, которая готовит мне бразильские блюда. Допустим, если нужно приготовить фейжоаду, мы заказываем нашу фасоль фейжао из Бразилии, а остальные ингредиенты находим в Петербурге.

Эрнани Фото: fc-zenit.ru

«Ренан Лоди – более атакующий защитник, чем Айртон Лукас»

— Бразильцы любят прозвища. Как называли вас в Бразилии и «Зените»?

— В Бразилии – Худышка. Посмотрите на мою фигуру, и всё поймёте (смеётся). В «Зените» я однажды надел розовые кроссовки, после этого парни стали называть меня Розовая Пантера. По-моему, это придумали Шатов со Смольниковым.



— Какие-то увлечения помимо футбола у вас есть?

— Я очень люблю теннис. С удовольствием смотрю. Выходил на корт в детстве, когда мне было лет десять. Правда, в теннисе я всё-таки не так хорош, как в футболе.



— Пример для подражания в теннисе?

— Рафаэль Надаль.



— Появлялись новости о возможном переходе из вашего бывшего клуба «Атлетико Паранаэнсе» в «Зенит» левого защитника Ренана Лоди. В чём его сильные и слабые стороны?

— Я не играл с Ренаном Лоди в «Атлетико Паранаэнсе», зато мы вместе росли. Знаем друг друга с детства, крепко дружили. Я старше его на четыре года, но мы тренировались в одной академии в командах разных возрастов. Наши комнаты были рядом. Он приходил на мои игры, а я на его. Считаю, Ренан Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель.



— Судя по рыночной цене, он как минимум в два раза дороже, чем Айртон Лукас. В чём Ренан Лоди лучше зимнего новичка «Спартака»?

— Мне кажется, это вопрос того, как руководители клубов оценивают игроков. Во «Флуминенсе» назначили свою цену за Айртона Лукаса, в «Атлетико Паранаэнсе» хотят свою за Ренана Лоди. Значит, по их мнению, Ренан Лоди настолько сильнее Айртона Лукаса. На мой взгляд, Ренан Лоди – более атакующий игрок. Он очень хорошо поддерживает атаку, играет в пас, совершает отличные кроссы в штрафную. Поэтому многие большие клубы хотят купить моего друга.

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«Меня всё устраивает в моей игре»

— Что скажете тем болельщикам и специалистам, которые критиковали вас?

— Это их право. Люди болеют за клуб и, конечно же, хотят, чтобы «Зенит» играл как можно лучше. Если я что-то делаю не так на поле, то мне не всё равно. Много работаю над собой. Хочу, чтобы люди хорошо отзывались обо мне.



— Что бы вы сами хотели поменяли в своей игре?

— На сегодняшний день меня всё устраивает в моей игре. Мои лучше матчи за «Зенит» впереди.

Фото: РИА Новости

— Самая памятная ваша ошибка в прошлом сезоне случилась в домашнем матче с «Локомотивом», когда вы потеряли мяч недалеко от собственной штрафной и соперник забил. Не думали тогда, что Сергей Семак больше не даст вам шанса?

— Такие ошибки случаются даже с великими игроками. Наоборот, тогда я подумал, что мой «привоз» – не конец карьеры в «Зените», а переломный момент, после которого наступит моё возрождение. Я получил дополнительный стимул, чтобы стать лучше. Так и получилось. В итоге мы выиграли золото. Если команда чемпион, то и каждый отдельный её игрок заслужил называться чемпионом.

— Действительно, Семак стал выпускать вас в основе в конце первой части сезона. Перед зимней паузой вы выдали две-три хорошие игры, но после возобновления сезона опять быстро сели в запас. В глубине души не обижались на тренера?

— Я был на подъёме, но не успокаивал себя тем, что стал твёрдым игроком основы. Для меня включение в стартовый состав оказалось приятным сюрпризом. Когда опять присел на скамейку, конечно, переживал. На Семака даже в глубине души не обижаюсь. Тренер себе не враг, он ставит тех, кто сильнее. Очень уважаю Семака.



— Осенью вы можете дебютировать в Лиге чемпионов. С кем мечтаете встретиться?

— «Зенит» – «Реал» – это была бы великая игра. Просто фантастика! Я мечтаю о встрече с Мадридом, а в остальном не так важно, кто попадётся. Все матчи будут тяжёлыми. ЦСКА дважды победил «Реал» прошлой осенью. Значит, и «Зенит» может. В футболе иногда случаются удивительные вещи.



— Правда, что недавно «Сантос» и «Фламенго» выходили на ваших агентов и хотели купить вас у «Зенита»?

— Я видел информацию в интернете, но напрямую ко мне никто не обращался.



— Для вас возвращение в Бразилию – это убийство карьеры в Европе?

— Если уйду из «Зенита», мои карьерные планы будут связаны с Европой. Знаю, что мне по силам чего-то достичь в европейском футболе. Прямо сейчас в моей голове только «Зенит». Я очень благодарен петербургскому клубу за то, что он открыл мне дорогу в Европу. Никогда не забуду об этом.

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«Средняя зарплата в Бразилии – 300 евро»

— В России хотят сократить количество легионеров в заявках клубов. Вы беспокоитесь об этом?

— Зачем думать о том, что от меня не зависит? Если ваша федерация примет такое решение, значит, так тому и быть. Меня это вообще не беспокоит.



— Может, хотели бы получить российский паспорт, как Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Жоаозиньо и Ари?

— Я не говорю «нет». Со мной такое тоже может произойти. Вот только мне пока рано заниматься этим вопросом, ведь я, в отличие от них, мало времени живу в России.

Эрнани Фото: fc-zenit.ru

— Почему бразильцы, уезжая на заработки, всё чаще остаются жить в Европе?

— Я из Куритибы – это один из самых спокойных городов страны. Но вообще в Бразилии есть сложности, связанные с поиском работы, образованием, коррупцией. Поэтому многие стремятся остаться в Европе.



В Бразилии каждый раз происходит одно и то же: приходит новый президент, поначалу что-то улучшает, давая надежду народу, а заканчивается всё ещё хуже, чем было до него. Одного тут вообще посадили за мошенничество. Теперь мы надеемся на нового главу государства. Люди понимают, что у Бразилии есть всё, чтобы превратиться в богатую, процветающую страну. У нас большой рынок, огромные деньги приносит экспорт. Я иду в российский магазин и покупаю мясо: на упаковке – бразильский флаг. Моя родина должна быть страной первого мира, однако деньги куда-то утекают.



— Будучи футболистом, представляете, на что живут обычные люди в стране?

— Средняя зарплата в Бразилии около 300 евро. Кто-то зарабатывает чуть больше, кто-то чуть меньше. В зависимости от этого начисляются и пенсии. Но футболисту, я точно знаю, пенсия не положена.