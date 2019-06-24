Глушаков: я ни о чём не жалею и ничего бы не менял. Это просто рэкет

Это первое интервью Дениса Глушакова после ухода из «Спартака». Тогда Денис ещё не искал работу: судя по футболке Дениса, с ведущим программы на канале «Макарена» Кареном Адамяном (которому Глушаков и дал интервью) он встретился в день, когда о его уходе из «Спартака» стало известно официально. А интервью началось с достаточно простых вопросов «о себе».

Глушаков уходит из «Спартака». Что об этом думают болельщики Мнения разделились. В комментариях – огонь.

— Как ваш день?

— Насыщенный день, подустал чуть-чуть. Атмосфера пока непонятная, что-то новое.



— Как вас называет мама?

— Сына.



— Если бы имени Денис не существовало, то какое себе выбрали бы?

— Савелий.



— Почему?

— Мне оно нравится, кажется благородным.



— Опишите себя тремя словами.

— Добрый, настоящий, улыбчивый.



— Три плюса жизни футболиста?

— Ты получаешь удовольствие от футбола – это адреналин и страсть, борьба и жажда. Заработок, кайф.



— А три минуса?

— Травмы, здоровье, и какой-то негативный фон. Стал сейчас понимать, что в футболе ещё есть и большие интриги.



— Что вас раздражает в людях?

— Враньё.



— А что людей раздражает в вас?

— То, что я говорю всё в лоб.



— Что вас раздражает в себе?

— Наивность.



— Если бы вы могли по щелчку пальцев что-то изменить в своей внешности, что бы сделали?

— Волос бы добавил чуть-чуть.



— Три вещи или явления, которыми может гордиться Россия?

— Русский народ, женщинами и чемпионатом мира.



— А какие у вас три любимых бренда одежды.

— Это будет большая реклама, они не рассчитаются со мной. «Адидас»…



— Это понятно, у вас контракт.

— «Долче Габана» — буквы у них переводятся, как Денис Глушаков. И ещё «Бриони».



— Какая самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

— Не хотелось бы говорить. Пиджак, наверное, какой-то. Давайте не будем народ будоражить, а то «чик-чик-чик», и начнут.



— Все спокойно отвечают на этот вопрос. Костюм же может стоить две-три тысячи евро.

— Может и больше стоить, а может и меньше.



— Сколько времени вы тратите с утра на выбор шмоток?

— Готовлю всегда всё с вечера, всегда пунктуален.



— Самый крутой номер телефона у вас в мобильнике.

— Вон, Билялетдинов звонит прямо сейчас.



— Какая песня у вас в машине играет чаще всего?

— Нравится Шафутинский. Песня «Отец», она грустная. И ещё «Я молодой».



— Первое, что вы себе купили, когда начали много зарабатывать.

— Я дом построил.



— Где?

— В Миллерово. Потом машина, квартира. Всё по чуть-чуть.



— Какая у вас была первая машина?

— «Хонда Аккорд». Купил машину в 2007 году в Москве и поехал на ней в Миллерово. Мама была в шоковом состоянии.

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

О партнёрах по команде и Месси

— Ваши лучшие партнёры по команде за всё время?

— Комбаров и Шишкин. Один в «Локомотиве», второй в «Спартаке».



— Лучший футболист, против которого вы когда-либо играли?

— Месси. Это был матч Россия- Аргентина в «Лужниках». Можно ещё и Криштиану вписать, но я всё-таки называю Месси.



— То есть в вопросе Месси или Роналду вы выберете…?

— Мне больше нравится Месси.



— Вы играли против Месси – какой он на поле? Правда инопланетянин?

— Да, стоит вроде, стоит, а потом с места взрывается. Контроль мяча у него сумасшедший, мяч как будто на привязи.

— Три лучших футболиста России в 21 веке?

— Ещенко… ой, «Ещенко», мне просто от него сообщение пришло. Но почему нет? Если пошутить, то пусть будут Шишкин, Комбаров и Глушаков.



— А если серьёзно?

— Аршавин, Лоськов и Цымбаларь.

О драке на Евро 2016 и долге Широкова

— Не жалеете, что стало много тайн вокруг, что люди додумывают за вас?

— Пусть додумывают. Умные додумывают и умные всё знают.



— Если бы вас сказали, что на стрелку нужно взять одного футболиста из «Спартака», кто бы это был?

— Комбаров. Он же кикбоксингом занимался, что-то умеет, и со стволом тоже…



— А вы что-то умеете?

— Бывали случаи, инциденты.



— Когда был последний раз?

— На Евро 2016.



— Эта тоже история с очередными тайнами.

— Кто ударился об штангу? Бил в одного – попал в другого, так получилось. Потому что Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, а подтолкнул и получил другой.



— В итоге досталось Мамаеву?

— Да.



— Что вы не поделили с Широковым?

— Были конфликты какие-то, были разговоры ни о чём. Об игре, о жизни, о командах. О том, как он тогда перешёл в ЦСКА. Всё накопилось. Но мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне ещё денег должен.



— За что?

— Мы с ним поспорили тогда. Он сказал, что «Спартак» не будет в тройке, а мы выиграли чемпионство.



— На сколько вы спорили?

— 25 тысяч долларов.



— Что первым делом вы сделали, когда Мамаеву досталось – побежали к нему извиняться?

— Да нет, доктора позвали, чтобы бровь зашил.



— Что вы думаете сейчас по поводу этой истории с Мамаевым и Кокориным?

— Я не делал никаких постов поддержки, у меня своя история, правда, постановочная. Не знаю, какая у них, а у меня кукловоды водят там.

Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке». Главное Быль о том, как быстро можно потерять всё: репутацию, любовь и будущее.

О «Спартаке», Каррере и ситуации в жизни

— Вы можете нынешний «Спартак» описать тремя словами?

— Скандал, интриги, расследования. Так и есть.



— Любимая кричалка фанатов «Спартака»?

— «Боже, «Спартак храни».



— Опишите одним словом ваш период карьеры в «Спартаке».

— Счастье.



— Ваш любимый момент карьеры в «Спартаке» — вечер, матч или гол.

— Забор, конечно. Запоминающееся и число, и время.



— Это был идеальный вечер?

— Да.



— Опишите Массимо Карреру тремя словами?

— Давайте не будем про него вообще, не интересен он просто.



— В 2017 году вас все обожали, сейчас все хотели, чтобы вы ушли. Если бы можно было вернуть время назад, за последние год-полтора вы бы где-то поступили иначе?

— Нет, у меня нет там особо никакой вины. Если были вопросы, то пришли бы на базу, когда был результат плохой. Они же приезжали раньше. Предъявили бы мне, я же не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб и в глаза, за что он меня не любил, я ему был не выгоден. Вот и всё.



— Вы ни о чём не жалеете?

— Ни о чём не жалею. Это всё постановочное, просто рэкет.



— Обещаете, что расскажете об этом?

— Я расскажу, да.



— Почему вы так долго с этим тянете?

— Идёт бракоразводный процесс, там тоже замешанные люди есть. Много всего интересного. Что бы я не говорил, везде всё вывернули бы по-другому.

— Сейчас с большим скандалом из «Ромы» уходил Тотти. Ему задавали вопрос: чувствует ли он, что его предали в «Роме». Как вы ответите на этот вопрос?

— На данный момент, те, кто в клубе — не предали. До этого – предали.



— ЦСКА или «Зенит»?

— Такие вопросы у меня уже где-то были… Потом, когда я с улыбкой говорил, что я кого-то ненавижу там и так далее, придирались. Так что этот вопрос отпадает.



— Есть ж командный чат «Спартака». Когда с утра «бахнула» новость о вашем уходе, что там происходило?

— А там не чат, просто всё командное идёт – расписание, всё вокруг команды, какие-то вопросы. Но все всё понимали прекрасно, мы с Димой Комаровым подводили народ к тому, что мы уйдём.



— Все всё знали и шока не было?



— Да, опубликовали, а мы как раз приехали на базу – собрали всех ребят и попрощались.



— Телефон разрывается сегодня?

— Приходят всякие сообщения и предложения.



— Уже есть предложения?

— Они были и до этого.



— Есть что-то конкретное?

— Конкретных нет. Общаемся, разговариваем.

О слабостях, стыде, аудиосообщениях и отцовстве

— Последний сериал, который вы смотрели?

— «Тихий Дон».



— Новое особо не смотрите?

— Я особо не смотрю, последнее время мне не до сериалов – у меня свой сериал каждый день крутится. Могу поснимать, с камерой походить. Думаю, мой сериал зайдёт.



— Фильм, который заставил вас плакать?

— Плакать нет, но «Однажды в Америке» понравился.



— Вас легко вывести из себя?

— Да, очень, это моя слабость. Я вспыльчивый, но «быстроотходчивый».



— Когда вас было больше всего стыдно в жизни?

— Наверное, это какие-то оскорбления, которые вышли, шум и гам этот.



— Вы бы хотели, чтобы всего этого не было?

— Не то, чтобы не было. Было и было, дальше что? Думаете, у других людей такого нет? У каждого есть.



— Перестали отправлять аудиосообщения в таком количестве после этого?

— Это было отправлено в стрессовом состоянии. Что-то, не всё.



— Вы сейчас свободны и размышляете над клубами. Думали о Европе?

— Думал.



— Как вы говорите на английском языке?

— Я вообще не разговариваю на английском языке. «Хеллоу, май нейм из Денис» могу сказать.



— Вы были скромным парнем в школе?

— Был скромным, но хулиганом.



— По-моему, ничего не поменялось.

— Может быть, но я не хулиган.



— Что вас заставляет смеяться?

— Я просто родился с улыбкой, она сама натягивается – улыбаешься и всё.



— На заставке телефона – ваши дети?

— Они всегда со мной – были, есть и будут.



— Что самое крутое в отцовстве?

— Когда подходит ребёнок, целует тебя, обнимает, говорит «папочка». Это расслабляет сразу, ты обо всём забываешь. Есть только они и всё.



— Последняя философская тема, на которую вы размышляли?

— Я далеко не заглядываю – живу завтрашним днём и спокойно отношусь к каким-то моментам в жизни: мы не знаем, что будет завтра, через час или 15 минут. Каждый ходит под богом – не знаешь, что будет.



— В футболе и спорте есть звание самого ценного игрока. А кто для вас самый ценный человек на планете?

— Мама.