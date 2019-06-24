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Денис Глушаков дал первое интервью после ухода из «Спартака»

Денис Глушаков
«Чемпионат»
Глушаков: я ни о чём не жалею и ничего бы не менял. Это просто рэкет
Денис Борисович дал первое интервью после ухода из «Спартака».
Футбол / РПЛ 0

Это первое интервью Дениса Глушакова после ухода из «Спартака». Тогда Денис ещё не искал работу: судя по футболке Дениса, с ведущим программы на канале «Макарена» Кареном Адамяном (которому Глушаков и дал интервью) он встретился в день, когда о его уходе из «Спартака» стало известно официально. А интервью началось с достаточно простых вопросов «о себе».

Глушаков уходит из «Спартака». Что об этом думают болельщики
Мнения разделились. В комментариях – огонь.

— Как ваш день?
— Насыщенный день, подустал чуть-чуть. Атмосфера пока непонятная, что-то новое.

— Как вас называет мама?
— Сына.

— Если бы имени Денис не существовало, то какое себе выбрали бы?
— Савелий.

— Почему?
— Мне оно нравится, кажется благородным.

— Опишите себя тремя словами.
— Добрый, настоящий, улыбчивый.

— Три плюса жизни футболиста?
— Ты получаешь удовольствие от футбола – это адреналин и страсть, борьба и жажда. Заработок, кайф.

— А три минуса?
— Травмы, здоровье, и какой-то негативный фон. Стал сейчас понимать, что в футболе ещё есть и большие интриги.

— Что вас раздражает в людях?
— Враньё.

— А что людей раздражает в вас?
— То, что я говорю всё в лоб.

— Что вас раздражает в себе?
— Наивность.

— Если бы вы могли по щелчку пальцев что-то изменить в своей внешности, что бы сделали?
— Волос бы добавил чуть-чуть.

— Три вещи или явления, которыми может гордиться Россия?
— Русский народ, женщинами и чемпионатом мира.

— А какие у вас три любимых бренда одежды.
— Это будет большая реклама, они не рассчитаются со мной. «Адидас»…

— Это понятно, у вас контракт.
— «Долче Габана» — буквы у них переводятся, как Денис Глушаков. И ещё «Бриони».

— Какая самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
— Не хотелось бы говорить. Пиджак, наверное, какой-то. Давайте не будем народ будоражить, а то «чик-чик-чик», и начнут.

— Все спокойно отвечают на этот вопрос. Костюм же может стоить две-три тысячи евро.
— Может и больше стоить, а может и меньше.

— Сколько времени вы тратите с утра на выбор шмоток?
— Готовлю всегда всё с вечера, всегда пунктуален.

— Самый крутой номер телефона у вас в мобильнике.
— Вон, Билялетдинов звонит прямо сейчас.

— Какая песня у вас в машине играет чаще всего?
— Нравится Шафутинский. Песня «Отец», она грустная. И ещё «Я молодой».

— Первое, что вы себе купили, когда начали много зарабатывать.
— Я дом построил.

— Где?
— В Миллерово. Потом машина, квартира. Всё по чуть-чуть.

— Какая у вас была первая машина?
— «Хонда Аккорд». Купил машину в 2007 году в Москве и поехал на ней в Миллерово. Мама была в шоковом состоянии.

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О партнёрах по команде и Месси

— Ваши лучшие партнёры по команде за всё время?
— Комбаров и Шишкин. Один в «Локомотиве», второй в «Спартаке».

— Лучший футболист, против которого вы когда-либо играли?
— Месси. Это был матч Россия- Аргентина в «Лужниках». Можно ещё и Криштиану вписать, но я всё-таки называю Месси.

— То есть в вопросе Месси или Роналду вы выберете…?
— Мне больше нравится Месси.

— Вы играли против Месси – какой он на поле? Правда инопланетянин?
— Да, стоит вроде, стоит, а потом с места взрывается. Контроль мяча у него сумасшедший, мяч как будто на привязи.

— Три лучших футболиста России в 21 веке?
— Ещенко… ой, «Ещенко», мне просто от него сообщение пришло. Но почему нет? Если пошутить, то пусть будут Шишкин, Комбаров и Глушаков.

— А если серьёзно?
— Аршавин, Лоськов и Цымбаларь.

О драке на Евро 2016 и долге Широкова

— Не жалеете, что стало много тайн вокруг, что люди додумывают за вас?
— Пусть додумывают. Умные додумывают и умные всё знают.

— Если бы вас сказали, что на стрелку нужно взять одного футболиста из «Спартака», кто бы это был?
— Комбаров. Он же кикбоксингом занимался, что-то умеет, и со стволом тоже…

— А вы что-то умеете?
— Бывали случаи, инциденты.

— Когда был последний раз?
— На Евро 2016.

— Эта тоже история с очередными тайнами.
— Кто ударился об штангу? Бил в одного – попал в другого, так получилось. Потому что Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, а подтолкнул и получил другой.

— В итоге досталось Мамаеву?
— Да.

— Что вы не поделили с Широковым?
— Были конфликты какие-то, были разговоры ни о чём. Об игре, о жизни, о командах. О том, как он тогда перешёл в ЦСКА. Всё накопилось. Но мы с ним общаемся, в нормальных отношениях. Хотя он мне ещё денег должен.

— За что?
— Мы с ним поспорили тогда. Он сказал, что «Спартак» не будет в тройке, а мы выиграли чемпионство.

— На сколько вы спорили?
— 25 тысяч долларов.

— Что первым делом вы сделали, когда Мамаеву досталось – побежали к нему извиняться?
— Да нет, доктора позвали, чтобы бровь зашил.

— Что вы думаете сейчас по поводу этой истории с Мамаевым и Кокориным?
— Я не делал никаких постов поддержки, у меня своя история, правда, постановочная. Не знаю, какая у них, а у меня кукловоды водят там.

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О «Спартаке», Каррере и ситуации в жизни

— Вы можете нынешний «Спартак» описать тремя словами?
— Скандал, интриги, расследования. Так и есть.

— Любимая кричалка фанатов «Спартака»?
— «Боже, «Спартак храни».

— Опишите одним словом ваш период карьеры в «Спартаке».
— Счастье.

— Ваш любимый момент карьеры в «Спартаке» — вечер, матч или гол.
— Забор, конечно. Запоминающееся и число, и время.

— Это был идеальный вечер?
— Да.

— Опишите Массимо Карреру тремя словами?
— Давайте не будем про него вообще, не интересен он просто.

— В 2017 году вас все обожали, сейчас все хотели, чтобы вы ушли. Если бы можно было вернуть время назад, за последние год-полтора вы бы где-то поступили иначе?
— Нет, у меня нет там особо никакой вины. Если были вопросы, то пришли бы на базу, когда был результат плохой. Они же приезжали раньше. Предъявили бы мне, я же не скрывался ни от кого. Тренеру я говорил в лоб и в глаза, за что он меня не любил, я ему был не выгоден. Вот и всё.

— Вы ни о чём не жалеете?
— Ни о чём не жалею. Это всё постановочное, просто рэкет.

— Обещаете, что расскажете об этом?
— Я расскажу, да.

— Почему вы так долго с этим тянете?
— Идёт бракоразводный процесс, там тоже замешанные люди есть. Много всего интересного. Что бы я не говорил, везде всё вывернули бы по-другому.

— Сейчас с большим скандалом из «Ромы» уходил Тотти. Ему задавали вопрос: чувствует ли он, что его предали в «Роме». Как вы ответите на этот вопрос?
— На данный момент, те, кто в клубе — не предали. До этого – предали.

— ЦСКА или «Зенит»?
— Такие вопросы у меня уже где-то были… Потом, когда я с улыбкой говорил, что я кого-то ненавижу там и так далее, придирались. Так что этот вопрос отпадает.

— Есть ж командный чат «Спартака». Когда с утра «бахнула» новость о вашем уходе, что там происходило?
— А там не чат, просто всё командное идёт – расписание, всё вокруг команды, какие-то вопросы. Но все всё понимали прекрасно, мы с Димой Комаровым подводили народ к тому, что мы уйдём.

— Все всё знали и шока не было?

— Да, опубликовали, а мы как раз приехали на базу – собрали всех ребят и попрощались.

— Телефон разрывается сегодня?
— Приходят всякие сообщения и предложения.

— Уже есть предложения?
— Они были и до этого.

— Есть что-то конкретное?
— Конкретных нет. Общаемся, разговариваем.

О слабостях, стыде, аудиосообщениях и отцовстве

— Последний сериал, который вы смотрели?
— «Тихий Дон».

— Новое особо не смотрите?
— Я особо не смотрю, последнее время мне не до сериалов – у меня свой сериал каждый день крутится. Могу поснимать, с камерой походить. Думаю, мой сериал зайдёт.

— Фильм, который заставил вас плакать?
— Плакать нет, но «Однажды в Америке» понравился.

— Вас легко вывести из себя?
— Да, очень, это моя слабость. Я вспыльчивый, но «быстроотходчивый».

— Когда вас было больше всего стыдно в жизни?
— Наверное, это какие-то оскорбления, которые вышли, шум и гам этот.

— Вы бы хотели, чтобы всего этого не было?
— Не то, чтобы не было. Было и было, дальше что? Думаете, у других людей такого нет? У каждого есть.

— Перестали отправлять аудиосообщения в таком количестве после этого?
— Это было отправлено в стрессовом состоянии. Что-то, не всё.

— Вы сейчас свободны и размышляете над клубами. Думали о Европе?
— Думал.

— Как вы говорите на английском языке?
— Я вообще не разговариваю на английском языке. «Хеллоу, май нейм из Денис» могу сказать.

— Вы были скромным парнем в школе?
— Был скромным, но хулиганом.

— По-моему, ничего не поменялось.
— Может быть, но я не хулиган.

— Что вас заставляет смеяться?
— Я просто родился с улыбкой, она сама натягивается – улыбаешься и всё.

— На заставке телефона – ваши дети?
— Они всегда со мной – были, есть и будут.

— Что самое крутое в отцовстве?
— Когда подходит ребёнок, целует тебя, обнимает, говорит «папочка». Это расслабляет сразу, ты обо всём забываешь. Есть только они и всё.

— Последняя философская тема, на которую вы размышляли?
— Я далеко не заглядываю – живу завтрашним днём и спокойно отношусь к каким-то моментам в жизни: мы не знаем, что будет завтра, через час или 15 минут. Каждый ходит под богом – не знаешь, что будет.

— В футболе и спорте есть звание самого ценного игрока. А кто для вас самый ценный человек на планете?
— Мама.

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