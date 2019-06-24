Промес продержался в топ-лиге всего год. Но теперь будет в топовой команде

Квинси Промес перешёл из «Севильи» в «Аякс». Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба, контракт с 27-летним форвардом сборной Нидерландов подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.

Почему полуфиналист ЛЧ покупает Квинси?

Промес должен заменить в «Аяксе» кого-то из ведущих игроков группы атаки. Ещё полторы недели назад De Telegraaf написал, что чемпионы Нидерландов выкупят Квинси у «Севильи», если продадут Хакима Зиеша или Давида Нереса. Пока нет официальной информации о трансферах атакующего полузащитника сборной Марокко и вингера сборной Бразилии, но появление Промеса означает, что по кому-то из них сделка фактически закрыта.



Экс-спартаковца хотел видеть в своей команде главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который сказал в интервью Voetbal International: «Конечно, у Квинси есть ДНК «Аякса». Он технически одарён, креативен, умеет забивать и всегда играет смело. Он также очень позитивный парень. Когда Промес появляется на поле, всегда что-то происходит. У Квинси стакан всегда наполовину полон».



Интересно, что тен Хаг уже тренировал Промеса, возглавляя «Гоу Эхед Иглс». В сезоне-2012/13 «Твенте» отдал юного Квинси в аренду клубу второго дивизиона. Работа с тен Хагом, который доверял игроку и в то же время контролировал его поведение, запустила карьеру Промеса.

Как оценить переезд Промеса из Испании в Нидерланды?

Промес меняет топовую европейскую лигу на чемпионат, который котируется даже ниже РПЛ. Но это тот случай, когда отъезд из Примеры вряд ли уместно называть капитуляцией. Квинси не просто возвращается на родину, а становится частью клуба – полуфиналиста Лиги чемпионов. Пусть в следующем сезоне «Аякс» без Матейса де Лигта, Френки де Йонга и других звёзд вряд ли повторит свой выдающийся результат, команда тен Хага наверняка не окажется слабее «Севильи». Генеральный директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар пообещал, что массовой распродажи игроков не будет.



Любопытно, что «Севилья» согласилась продать Квинси дешевле, чем купила прошлым летом у «Спартака». Разумеется, если опубликованные данные соответствуют действительности. В 2018-м испанский клуб потратил на лучшего бомбардира чемпионата России 20 млн евро. Возможно, в договор включены бонусы. Тем не менее, похоже, что новый главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги и вернувшийся в клуб спортивный директор Мончи были рады избавиться от Промеса, так как просто не видели его в составе «Севильи».

Как экс-форвард «Спартака» выступал в Испании?

Год в Испании получился неоднозначным для Промеса. Он не сразу получил место в основе «Севильи», несмотря на информацию испанских СМИ о том, что Квинси – самый высокооплачиваемый футболист клуба. Однако тренер Пабло Мачин дал голландцу привыкнуть к Примере, после чего сделал бывшего спартаковца крепким игроком стартового состава. В результате Промес принял участие в 49 матчах чемпионата Испании, Кубка страны и Лиги Европы, забил три гола и сделал девять голевых передач. Мачин неожиданно превратил Квинси в универсала, что никому не пришло бы в голову в период выступлений форварда за красно-белых. Голландец появлялся на обоих флангах атаки, в центре, в глубине поля, даже превратился в приличного уровня латераля.

«Квинси купил билеты для всех фанатов и каждому подарит по айфону» В Испании сочиняют шутки о том, насколько реально богат Промес.

Сменивший Мачина по ходу сезона на посту главного тренера Хоакин Капаррос оценивал Промеса явно ниже своего предшественника. Так что концовка сезона в Испании скорее разочаровала голландского форварда. Многие болельщики «Спартака» ждали, что Квинси вернётся в Москву, но этого, к сожалению, не произошло.