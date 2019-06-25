Легендарный «Сан-Сиро» снесут. Милану нужен новый стадион

Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки



Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь национальной команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу в «Твиттере».



34-летний футболист московского «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл до конца турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.

Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

Экс-защитник сборной России Цвейба: акция грузинских игроков отвратительна



Бывший защитник сборных СССР, Украины и России Ахрик Цвейба поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.



«Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт. Для игроков футбольное поле — святое место, где они в первую очередь должны показывать своё мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.



Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, вмешивать сюда футбол.



Поступок в любом случае не красит футболистов. Вспомните, как во время Великой Отечественной войны киевское «Динамо» проводило матч с фашистами. Даже тогда на поле соблюдалась этика, команды проявляли уважение друг к другу, хотя вне поля друг друга убивали. Поле не предназначено для митингов, пикетов, политических акций. Ни при каких обстоятельствах!» — приводит слова Цвейбы «Советский спорт».

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Промес стал игроком «Аякса»



Нидерландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес перешёл в «Аякс», сообщает официальный сайт амстердамского клуба.



Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.



Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

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Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.



У футболиста диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Эту травму он получил сегодня на утренней тренировке.



Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

28-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейским» клубом действителен до лета 2023 года.

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Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден



Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношениях с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой.



«Стал бы я поступать как-то иначе за последний год? Нет. Моей вины особо никакой не было. Если у болельщиков были вопросы — пришли бы на базу, когда у нас был плохой результат. Я ни от кого не скрывался. И тренеру я говорил всё в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я был ему невыгоден.



Ни о чём не жалею. Всё это постановочное, это просто рэкет. Я об этом расскажу. Почему тяну с рассказом? Идёт бракоразводный процесс, и там тоже замешаны люди. Много всего интересного. Что бы я ни сказал, всё вывернули бы по-другому», — сказал Глушаков в интервью.

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Адвокат Мамаева: будет идеально, если Павла и Кокориных этапируют в одно место



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразил надежду, что футболист будет отбывать наказание в одном месте с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом.



«Пока непонятно, куда и когда этапируют Павла. Приговор в законную силу вступил, но постановления Мосгорсуда ещё не поступало ни нам, ни в изолятор. Пока не будет так называемой законки, никаких мер по исполнению приговора предприниматься не должно. Может, завтра-послезавтра оно поступит в изолятор.



Мамаева должны отправить в одно из ближайших к московскому региону учреждений, в соседние области: Тульская, Тверская, Ярославская, Владимирская, но конкретики пока нет. Учитывая пристальное внимание к этому делу, думаю, отправлять ребят будут в более-менее положительные места заключения, где условия более-менее соответствуют нормальным. Будут ли они находиться вместе? Братья Кокорины выразили такое желание, для них исключение сделать могут. Мы с Павлом заявление по этому поводу не писали, но, если такая необходимость будет, он напишет. Было бы идеально, если бы все четверо попали в одно место, они друзья и занимаются единым делом. Для ФСИН это тоже было бы идеально – так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока, тем более учитывая внимание СМИ. Одно дело, когда внимание приковано к одному месту, а другое – к четырём. Да и для журналистов с адвокатами так будет проще. Пойдут ли на это? Закон не запрещает, тем более отбытие наказания не такое долгое. Бюджет надо экономить, поэтому об этом тоже забывать не стоит – это бы помогло. Но это моё мнение, право последнего слова остаётся за ФСИН. По этому делу всё возможно, даже ответственность за те деяния, которых не совершали», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона



В «Милане» и «Интере» подтвердили строительство нового стадиона, на котором в будущем команды будут проводить домашние матчи.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA, руководители обоих клубов заявили журналистам, что нынешняя арена команд – «Сан-Сиро» – будет снесена, после рядом будет возведён новый стадион. При этом на месте старой арены также будет вестись строительство.



Ранее сообщалось, что россонери и нерадзурри рассчитывают, что новый стадион будет открыт к началу сезона-2022/23.



Арена «Сан-Сиро» открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.





«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Неймара на Погба



«Пари Сен-Жермен» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере полузащитника Поля Погба, сообщает The Independent.



По информации издания, французский клуб предложил «красным дьяволам» прямой обмен хавбека на нападающего Неймара. Манкунианцы в лице вице-президента Эда Вудворда ответили отказом. Утверждается, что причиной такого решения стал оклад бразильца, значительно превосходящий зарплату Погба, и нежелание функционера отпускать француза из команды.



Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, а основными претендентами на него являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год. В свою очередь Неймар, по информации СМИ, может также вернуться в свой бывший клуб – «Барселону».

Гид по главным трансферным сагам лета. Неймар, Гризманн и Погба Сериалы, которые мы будем смотреть ближайший месяц.

«Динамо» объявило о переходе Паршивлюка



Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника «Ростова» Сергея Паршивлюка.



Соглашение бело-голубых с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона и предусматривает опцию продления ещё на один год.



В начале июня «Чемпионат» сообщил, что Сергей продолжит карьеру в «Динамо». Контракт игрока с «Ростовом» истёк, в связи с чем он достался московскому клубу бесплатно.

В «Динамо» пришёл самый дорогой игрок со времён Ротенберга. Его хотел ЦСКА Он из Польши.

Игроки украинского клуба сделали плакат: «20% моей страны оккупированы Россией»

Футболисты «Ворсклы» присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли в футболках с надписью «Наша страна оккупирована Россией», сообщает ON FOOTBALL.

Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором написано «20% моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса



«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.



«Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.



«Мы хотели бы поблагодарить Рафу и его штаб за их старание в течение последних трёх лет и их важнейший вклад в наши достижения. Мы также благодарим наших болельщиков, футболистов и работников за их терпение в период неопределённости. Клуб начинает работу по назначению нового тренера», — говорится в сообщении «Ньюкасла».