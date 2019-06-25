Чемпион мира по футболу изменил Памеле Андерсон. Рами, ты нормальный?!

Сексуальная красотка выгнала французского футболиста. И что ты теперь будешь делать, парень? В футбол свой играть?

Свадьбы не будет

Роман игрока сборной Франции по футболу Адиля Рами и знаменитой актрисы и модели Памелы Андерсон удивлял и будоражил сознание несколько лет. Адиль и Памела не скрывали своих чувств, говорили, как они счастливы, однако затем что-то пошло не так. В сентябре 2018 году пара объявила о расставании. Рами сделал Андерсон предложение, но та ответила отказом и сразу же покинула дом во Франции, где они вместе проживали.

Это произошло всего спустя несколько месяцев после того, как футболист стал победителем чемпионата мира по футболу в России. Выглядело это расставание неожиданным, но источник, близкий к Памеле, раскрыл некоторые детали.

Памела рассталась с Рами из благородных побуждений

«Неделя, проведённая с 2-летними сыновьями-двойняшками Адиля, разбила Памеле сердце, ведь он видится с детьми не так часто, как должен. Поэтому она решила уйти.

Памела посчитала себя причиной того, что Адиль недостаточно много времени проводит с детьми. Она удаляет себя из его жизни, чтобы он проводил больше времени с детьми».

Получается, что Андерсон поступила благородно и пожертвовала счастьем ради сохранения отношений Рами с его детьми? Сам Адиль предпочёл не высказываться на эту тему. Тем более что через какое-то время пара воссоединилась и вновь зазвучали заявления о совместном счастье.

«Последние два года были сплошным враньём»

И вот сегодня Памела внезапно для своих поклонников сделала более 10 длинных записей в социальной сети, в которых рассказала, как Рами на протяжении последних двух лет разбивал её сердце.

«Последние два года были сплошным враньём. Я попала под схемы мошенника. Он заставил меня верить, что это была большая любовь. Но я кое о чём узнала в последние дни. Адиль вёл двойную жизнь. Он высмеивал партнёров по команде, которые изменяли жёнам, и называл их монстрами. В итоге он обманывал вообще всех!

Как можно врать сразу двум женщинам и контролировать их сердца? Причём я уверена, что он изменял мне не с одной, а со многими женщинами. Рами – настоящий монстр. Чувствую, что попала в настоящий ад. Мне никогда не было так плохо, но я буду бороться и обязательно налажу свою жизнь. Я приняла решение покинуть Францию. Адиль пытался меня остановить. Он присылал цветы, писал письма. Я отвергла всё».

Рами и «Спасатели Малибу»

Памела даже призналась, что свела его с людьми, которые организовали тренировки на знаменитом пляже Малибу. Во многом знаменитом именно благодаря Андерсон и сериалу «Спасатели Малибу», после которого плакаты с изображением актрисы стали висеть в комнате каждого второго мужчины.

«Рами хотел жениться на мне, познакомиться с моим отцом и любить меня до конца жизни. Он хотел, чтобы однажды мы переехали в Малибу и жили там. Я даже организовывала тренировки там для него, знакомила с нужными людьми. Как же сильно он нас всех разочаровал».

Как же так, Адиль? Что ж, по крайней мере ты исполнил мечту многих мужчин, хоть и разрушил всё потом. Теперь остаётся только играть в футбол за «Марсель», но кому это вообще интересно.