В «Спартак» приехал клиент агентства Цорна. Но он не так уж и плох

Вчера вечером «Спартак» официально подтвердил, что на сборе с командой работает 22-летний футболист из второй команды «Вольфсбурга» Малкольм Баду. Болельщики тут же полезли искать информацию о потенциальном новичке и в течение пары минут без труда выяснили два факта, которые не могли не смутить.

Во-первых, Баду – клиент агентства TZS, которым до прихода в «Спартак» руководил нынешний генеральный директор клуба Томас Цорн. Ранее агентство называлось Tomas Zorn Sportmanagement, сейчас – Team Zone Sports. В общедоступном списке клиентов Баду – самый дешёвый из активов, его стоимость на transfermarkt составляет 75 тыс. евро. Хотя все эти суммы – условность. Вряд ли в реальности Малкольм стоит меньше Кутателадзе, также находящегося на просмотре у красно-белых.

Во-вторых, у Баду сложная ситуация в нынешнем клубе. Ему уже 22 (исполнилось 23 июня), но он до сих пор бесконечно далёк от основной команды «Вольфсбурга», не провёл за неё ни одного матча и лишь раз привлекался к сборам. Более того, в минувшем сезоне Малкольм потерял место в основе «Вольфсбурга-2», выступающего в северной региональной лиге (четвёртый по уровню дивизион Германии). В 34 матчах он в шести случаях не попадал в заявку, в 17 – оставался на скамейке, в 7 – выходил на замену и лишь в 4 появлялся с первых минут. Статистика выглядит очень грустно.

Двух этих лежащих на поверхности фактов хватает, чтобы задаться вопросом: а не слишком ли сильно торчат уши Цорна в этой истории? Не привезли ли в «Спартак» откровенного пассажира по блату? Тем более в клубе не так давно уже происходили странные вещи: все трансферы шли через прежнего главного тренера и его друзей агентов, и иногда в команде появлялись совсем уж странные персонажи а-ля Марко Петкович или Сергей Ерёменко.



Поэтому и сейчас первым делом мне захотелось возмутиться. Но более внимательное изучение игрока заставило взглянуть на ситуацию не так категорично. Если сравнивать с тем же Ерёменко-младшим, Баду по крайней мере похож на футболиста, а не на мальчика-мажора.



Он прошёл все ступени обучения в Германии и вызывался в юношеские сборные Германии. Подчеркнём: не Финляндии или Казахстана, а Германии с её жесточайшей конкуренцией среди молодых игроков. Шесть матчей Малкольм провёл за команду U18, два – за U19, семь – за U20. С последней футболист ездил на юношеский чемпионат мира, провёл три матча из четырёх и вылетел вместе с партнёрами в 1/8 финала.



У Баду хватает сильных сторон. Он отлично подготовлен физически и технически. У него классная стартовая скорость, не менее крутая дистанционная. Он на сто процентов должен играть на фланге. Всё в порядке со скоростным ведением мяча и дриблингом. Малкольм не боится лезть сразу на нескольких соперников – и часто выходит победителем из эпизодов, потому что банально быстрее соперников. А вот с дриблингом при повышенной плотности и на ограниченном пространстве Баду уже не так полезен.

Также в арсенале умений потенциального новичка «Спартака» — мощный поставленный удар с правой ноги. Он запросто бьёт и со средней дистанции, и с дальней, придавая мячу вращение и доставляя траекторией трудности вратарям.

Баду неплохо открывается – и в широких позициях на фланге, и в полуфланге на линии офсайда под проникающие передачи от партнёров. Он полезен при контратакующем футболе, легко освобождается для подач или прострелов. На одни лишь навесы Малкольм не заточен – может покатить мяч низом в зону второго темпа, может срезать угол и самостоятельно ворваться в штрафную. Техника исполнения подач – очень приличная. Мяч, как правило, летит сильно, на хорошей высоте, по неудобной для защитников и вратарей траектории.

Почему же такой талант оказался не нужен даже второй команде «Вольфсбурга»? Предположений сразу несколько.



Глупо спорить с тем, что у Баду уйма недостатков. В последнее время он играл правым вингером при схеме 3-5-2, отвечал за весь фланг, и на этой позиции бросались в глаза его недоработки при обороне. Он запросто может потерять концентрацию и упустить оппонента, бросить свою зону, потеряться при перестроениях из атакующей фазы в оборонительную, совершить чудовищный по исполнению подкат в своей штрафной и привезти пенальти. Оставлять его перед своими воротами – то же самое, что сидеть на пороховой бочке. Рвануть может в любую секунду.

Также у Баду проблемы с принятием решений в атаке. Он не всегда справляется со своей скоростью, склонен не замечать лучшие варианты обострений и из-за этого имеет невысокую конкретику.



А возраст уже далеко не юношеский. В прошлом сезоне на правом фланге «Вольфсбурга-2» появился Мурат Саглам, который на год моложе и куда эффективнее.

Так что есть большие сомнения, что Баду быстро адаптируется ко взрослому футболу в России и станет помощником главному «Спартаку». У него отличные физические и технические данные, но пока он ими полноценно пользоваться не научился.



Переход в «Спартак-2» и выступления в ФНЛ стали бы оптимальным вариантом. Вряд ли Малкольм будет сейчас стоить громадных денег, а трансферный потенциал для будущего смотрится хорошим. Если развить качества и засветить на взрослом уровне, можно за год повысить цену вдвое-втрое.



Поэтому – да, Цорн привёз в «Спартак» своего клиента. Но совсем уж слабым футболистом Баду не выглядит. Как минимум просмотреть его можно.

При подготовке материала использованы данные InStat.