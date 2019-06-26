Уход Глушакова из «Спартака», слова Дзюбы на Прямой линии президента, Булыкин идёт в политику. Это и другое в лучших комментариях читателей.

Футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе

bmw-motorrad:

— Место работы — баня около стадиона, — уточнила Коваленко.

«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона

070slava:

— А пока в Химках будут играть?

ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе

luffi:

— Женщины хотят денег, ничего удивительного — у меня дома такая же ситуация))

Глушаков: ищу работу

kras73:

— Глушаков, иди в «Красное & Белое», потролль Федуна!

«Спартак» заплатит € 2 млн бонусов за Понсе, если станет чемпионом России

redgreencapital:

— Так вот что Цорн имел в виду под «выгодными условиями сделки»!

Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера

denpen13:

— Кажется, я знаю, у кого телефон и ноутбук той инстаграмщицы из отеля.

Бекао отписался от «Спартака» в «Инстаграме»

seepay56:

— Бекао наконец-то нашел, где в телефоне включается фонарик…

«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн

anthony-spy:

— Это были самые короткие каникулы Бонифация.

Физиогномист определила, что сказал Дзюба на прямой линии у Путина

modzhahed:

— Дзюбу, как настоящего питерского интеллигента, просто возмутило слово шаурма — шаверма же.

Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика

16letpozora:

— Заказчик — римский сенат. Исполнитель — Красс.

Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден

schtany02:

— Глушаков: он меня заставлял играть в футбол.

Федун: все разговоры про Цорна и Прядкина — это бла-бла-бла. В футболе блата нет

vlassarmyman:

— Борис Ротенберг и Гурам Аджоев-младший полностью поддерживают тезис о том, что в футболе блата нет.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Булыкин пообещал решить вопрос с шумом сетки

mister-shmidt:

— Тяжело в Москве жить.