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Глушаков, Федун, Булыкин, Дзюба – комментарии читателей

Глушаков, Федун, Дзюба – комментарии читателей
Андрей Панков
«Глушаков, иди в «Красное & Белое», потролль Федуна!»
Уход Глушакова из «Спартака», слова Дзюбы на Прямой линии президента, Булыкин идёт в политику. Это и другое в лучших комментариях читателей.
Футбол 0

Футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе
bmw-motorrad:
— Место работы — баня около стадиона, — уточнила Коваленко.

«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона
070slava:
— А пока в Химках будут играть?

ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе
luffi:
— Женщины хотят денег, ничего удивительного — у меня дома такая же ситуация))

Глушаков: ищу работу
kras73:
— Глушаков, иди в «Красное & Белое», потролль Федуна!

«Спартак» заплатит € 2 млн бонусов за Понсе, если станет чемпионом России
redgreencapital:
— Так вот что Цорн имел в виду под «выгодными условиями сделки»!

Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
denpen13:
— Кажется, я знаю, у кого телефон и ноутбук той инстаграмщицы из отеля.

Бекао отписался от «Спартака» в «Инстаграме»
seepay56:
— Бекао наконец-то нашел, где в телефоне включается фонарик…

«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн
anthony-spy:
— Это были самые короткие каникулы Бонифация.

Физиогномист определила, что сказал Дзюба на прямой линии у Путина
modzhahed:
— Дзюбу, как настоящего питерского интеллигента, просто возмутило слово шаурма — шаверма же.

Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика
16letpozora:
— Заказчик — римский сенат. Исполнитель — Красс.

Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден
schtany02:
— Глушаков: он меня заставлял играть в футбол.

Федун: все разговоры про Цорна и Прядкина — это бла-бла-бла. В футболе блата нет
vlassarmyman:
— Борис Ротенберг и Гурам Аджоев-младший полностью поддерживают тезис о том, что в футболе блата нет.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Булыкин пообещал решить вопрос с шумом сетки
mister-shmidt:
— Тяжело в Москве жить.

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