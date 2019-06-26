Футболистка сборной России предложила Глушакову работу в женском футболе
bmw-motorrad:
— Место работы — баня около стадиона, — уточнила Коваленко.
«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона
070slava:
— А пока в Химках будут играть?
ООН призвала бороться за равенство зарплат в мужском и женском футболе
luffi:
— Женщины хотят денег, ничего удивительного — у меня дома такая же ситуация))
Глушаков: ищу работу
kras73:
— Глушаков, иди в «Красное & Белое», потролль Федуна!
«Спартак» заплатит € 2 млн бонусов за Понсе, если станет чемпионом России
redgreencapital:
— Так вот что Цорн имел в виду под «выгодными условиями сделки»!
Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
denpen13:
— Кажется, я знаю, у кого телефон и ноутбук той инстаграмщицы из отеля.
Бекао отписался от «Спартака» в «Инстаграме»
seepay56:
— Бекао наконец-то нашел, где в телефоне включается фонарик…
«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн
anthony-spy:
— Это были самые короткие каникулы Бонифация.
Физиогномист определила, что сказал Дзюба на прямой линии у Путина
modzhahed:
— Дзюбу, как настоящего питерского интеллигента, просто возмутило слово шаурма — шаверма же.
Федун: на «Спартак» в 2009 году инспирировали внешнюю атаку. Я знаю заказчика
16letpozora:
— Заказчик — римский сенат. Исполнитель — Красс.
Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден
schtany02:
— Глушаков: он меня заставлял играть в футбол.
Федун: все разговоры про Цорна и Прядкина — это бла-бла-бла. В футболе блата нет
vlassarmyman:
— Борис Ротенберг и Гурам Аджоев-младший полностью поддерживают тезис о том, что в футболе блата нет.
Кандидат в депутаты Мосгордумы Булыкин пообещал решить вопрос с шумом сетки
mister-shmidt:
— Тяжело в Москве жить.
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