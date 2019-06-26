В Иране живёт двойник Месси. Его обвиняли в соблазнении девушек

Нелепая история произошла в Иране, где нашёлся парень безумно похожий на Лео Месси. Реза Парастеш прекрасно знает, с кем именно у него схожие черты лица, и не отрицает, что пользуется этим в корыстных целях. Но несколько дней назад канал Insolite TV обвинил Резу в том, что он использовал схожесть с Месси для того, чтобы склонять девушек к сексу.

Опубликовали информацию о том, что 23 леди были покорены иранской копией Лео, полагая, что идут заниматься любовью с оригинальным Месси. Из всего этого начал развиваться скандал сначала на Ближнем Востоке, а затем и в остальном мире. Парастешу пришлось записывать интервью, в котором он объясняет, что никогда не использовал сходство с Лео в подобных целях, а подобные новости просто тупая шутка.

«Катастрофа. Нет и не было ничего подобного. После этой новости меня и мою семью начали преследовать и обвинять», – жаловался иранец. Он признался, что максимум, на что он пошёл, задействовав сходство с Месси, это увеличение числа подписчиков в «инстаграме». «Это помогло моей популярности. Сначала меня добавляли как парня, похожего на Лео. Потом мой аккаунт подтвердил «инстаграм», теперь у меня 400 тысяч подписчиков». Видимо, и так понятно, как называется аккаунт парня: «Иранский Месси». И да, большинство контента там посвящено либо аргентинцу, либо сходству двух мужчин.



Иранец очень расстроен, что ему до сих пор не удалось лично встретиться и пообщаться с Месси. Кажется, максимально близок к Лео он был в момент, когда встретил его бывшего партнёра Хави.

Реза Парастеш рассказывает, что сходство с Лео помогло ему принять участие в парочке местных рекламных проектов, но он не выдавал себя за кого-то, а просто использовал особенности внешности. Но помимо этого у иранца образование инженера-бакалавра в области градостроительства.

После всей шумихи и скандала о соблазнении женщин Реза Пастареш отдельно обратился к Месси. «Я люблю тебя, я уважаю твою репутацию и твой авторитет. То, что произошло, глупо. Получился международный скандал. И если бы всё это было правдой, я бы уже сидел в тюрьме. Но всё это ложь, выдумка. И я сделаю всё, чтобы об этом узнали и не порочили твоё имя», – каялся иранский двойник.



Но как же они похожи!