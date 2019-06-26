небуффон. Зачем «Спартаку» вратарь «молодежки» «Ромы» за 2 млн евро

Не для того, чтобы играть в футбол. Егоров из Австрии – о том, кого покупает Цорн.

«Спартак» только начал тренироваться, а вокруг команды уже нагнетаются слухи, легко переходящие в истерику. Но прежде чем мы обнаружим детонатор – важно рассказать, чем команда Томаса Цорна и Олега Кононова живет сейчас, до первого предсезонного турнира.

1. Трахтенберг больше не работает со СМИ. У клуба будет новое лицо

Далекая от футбола, но важная для клуба тема. В Австрию не прилетел советник Леонида Федуна и многолетний пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. Вся работа со СМИ с этого момента будет принципиально — не только де-юре, но и де-факто — регулироваться начальником медиа-департамента Антоном Лисиным. Есть подозрение, что с этих к словам Олега Кононова и части футболистов будет намного сложнее придраться, а дух Константина Бескова на какое-то время и перестанут вызывать вовсе.

2. Джикия – капитан. Это точно

Еще в январе было заметно, что находящиеся в опале Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров больше не контролируют коллектив — куда активнее вел себя Георгий Джикия. И сейчас, после ухода части опытных футболистов, возвращения Джано и покупки новичков, нет сомнений, что защитник сборной России и лучший игрок клуба в прошлом сезоне получит повязку. Вопрос с ассистентами открыт, но не исключено, что одним из них станет легионер.

«Спартак» на тренировочном сборе в Австрии Фото: «Чемпионат»

3. Зе Луиш не изменился, Адриано с Фернандо – тоже. Не похоже, что «Спартак» продаст лучших игроков

Зе Луиш — качественный актив «Спартака». Но в условиях повышенного спроса руководство клуба не будет продавать его по льготным ценам. Высока вероятность, что форвард из Кабо-Верде не уедет ни в «Порту», ни в китайские клубы.

В поведении Зе Луиша сейчас ничего не меняется, а жизнь их вальяжной латиноамериканской тусовки тянется в прежнем ритме. Они с Адриано, Аиртоном, Фернандо и Мельгарехо как всегда последними выходят из автобуса, последними же переобуваются, и последними уходят со стадиона после тренировки, во время которой, надо признать, все равно остаются лучшими.

Например, было забавно наблюдать (снимать уже было нельзя) как Наиль Умяров соревновался с Фернандо в ударах по воротам с боковой линии. В серии из двух ударов счет 0:2 — молодой россиянин мог даже не пытаться.

4. Вратарь «Ромы» стоимостью 25 тысяч — за 2 миллиона

Трансферная стоимость 20-летнего Андреа Романьоли – 25 тысяч евро. Вся его карьера – это игры в молодежке «Ромы» и два матча в команде из «Серии С», название которой лучше не произносить шепотом. Так каким же образом парень из «Пистойезе» может перейти в «Спартак» почти за 2 миллиона евро (такую сумму называют итальянские инсайдеры)?

«Спартак» на тренировочном сборе в Австрии Фото: «Чемпионат»

История эта хитрая, но довольно чистая, так что болельщикам «Спартака» нужно исключить истерику и забыть о коррупции. Ведь простая логика ведет нас от Романьоли к его одноклубнику Изекилю Понсе, купленному за смешную сумму в три миллиона евро.

Мы практически уверены, что первому клубу аргентинца «Ньюэлл Олд Бойз» полагалась серьезная комиссия за будущий трансфер из «Ромы». Она могла исчисляться как в процентах, так и вовсе стартовать с суммы от трех миллионов евро. Если следовать такому сценарию, то Романьоли – это легальный фактор «мертвых душ», позволивший «Спартаку» и «Роме» сохранить несколько сот тысяч евро.

А мы еще думали, почему Леонид Федун был так доволен работой Цорна по Понсе?

На на любые же вопросы и подозрения в этой ситуации можно сразу ответить: а почему, собственно, молодой и перспективный вратарь топ-клуба не должен стоить пары миллионов? Каррера вон тоже никого не тренировал, а чемпионат России выиграл.

«Спартак» на тренировочном сборе в Австрии Фото: «Чемпионат»

5. Регистрация Баду

Но если Романьоли будет работать со «Спартаком-2», то клиент агентства Томаса Цорна, 22-летний Малком Баду уже работает с основой в Австрии.

С одной стороны — ничего страшного здесь нет. Парень вроде бы неплохой, играл за сборную Германии U-20, попадал с заявку «Вольфсбурга» на матчи Бундеслиги. Его участие в тренировках «Спартаку» ничего не стоит, а если быстрый и обученный парень понравится Кононову, то его можно будет и оставить. Да и опять же, Георгий Ярцев до 28 лет вообще играл во второй Лиге.

Промежуточный вывод:

У болельщиков «Спартака» нет поводов для беспокойства. Планомерное строительство новой команды, начатое еще в ноябре 2018 года, достигло самой приятной части, когда старый дом снесен, а а фундамент под новый уже залит. У клуба сейчас есть не только деньги на трансферы, но и желание предстать в новом, сладком и приятном внешнем образе.

Но пришедшим творцам все равно нужно помнить: поражения в первых матчах, провал Понсе или просочившийся наружу случайный конфликт мгновенно обольют новое, красивое лицо грязью. Ошибок в «Спартаке» не простят и шансов исправить их уже не дадут.